V současnosti jsou v metropoli v provozu dvě trolejbusové linky. Konkrétně linka 58 na trase Palmovka – Čakovice – Miškovice a 59 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla. Už 1. dubna k nim přibude třetí linka 52, která propojí Na Knížecí a Waltrovku. „Ve středu vyjede zkušebně první trolejbus s lidmi,“ potvrdil na Facebooku Martin Šubrt, náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing.
Další rozvoj trolejbusové nebude trvat dlouho. Do konce června mají být hotové také tratě Bořislavka – Hradčanská a Karlovo náměstí – Stadion Strahov. Ty nahradí současné autobusové linky 131 a 176, které se změní na trolejbusové linky 51 a 53.
Každá linka má zatím vlastní typ vozidel
Pražské trolejbusy jsou specifické tím, že nejde o klasické „drátové“ vozy, ale o parciální trolejbusy s bateriemi. Díky nim zvládnou část trasy i bez trolejí.
Aktuálně platí, že každou linku obsluhuje jiný typ vozidla:
- Linka 58: kloubové parciální trolejbusy SOR TNS 18
- Linka 59 (letiště): velkokapacitní tříčlánkové vozy Škoda–Solaris 24M
Právě linka na letiště je unikátní nasazením extrémně dlouhých tříčlánkových trolejbusů, které výrazně navyšují kapacitu spojů.
Do budoucna se ale situace změní. Pro nové linky na levém břehu Vltavy (51, 52 a 53) dopravní podnik počítá především se standardními dvanáctimetrovými vozy Bozankaya SNG 12T, které doplní menší počet trolejbusů SOR TNS 12.
Kolik trolejbusů už Praha má
Vozový park pražského dopravního podniku se postupně rozrůstá. Aktuálně zahrnuje:
- 15 kloubových trolejbusů SOR TNS 18
- 20 velkokapacitních trolejbusů Škoda–Solaris 24M
- 2 cvičně vozy (Škoda 36Tr a Škoda 34Tr)
Další desítky vozidel jsou na cestě. V procesu homologace je:
- 4 trolejbusy SOR TNS 12 (původně vozy pro Zlín)
- 19 vozidel Bozankaya SNG 12T
Tyto vozy zatím dopravní podnik nepřevzal, ale postupně se zapojí do provozu právě na nových linkách.
Elektrifikace bude pokračovat
Současná vlna rozvoje trolejbusů rozhodně není konečná. Dopravní podnik už počítá s další objednávkou vozidel v souvislosti s plánovanou elektrifikací autobusové linky 191.
Co je parciální trolejbus?