Praha uvidí klíčové zápasy baráže o mistrovství světa. Lístky půjdou do prodeje už za pár týdnů

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   10:27
Českou fotbalovou reprezentaci čeká na jaře klíčová baráž o postup na mistrovství světa. Národní tým se utká s Irskem a v případě úspěchu i s vítězem duelu Dánsko–Severní Makedonie. Oba zápasy se odehrají v Praze, konkrétně ve Fortuna Areně v Edenu a v epet ARENĚ na Letné. Vstupenky půjdou do prodeje už v lednu.
epet ARENA

První z rozhodujících duelů se uskuteční ve čtvrtek 26. března 2026 od 20:45 ve Fortuna Areně. Česká reprezentace v semifinále baráže nastoupí proti Irsku. Výsledek zápasu rozhodne o tom, zda národní tým postoupí do finále a udrží naději na účast na světovém šampionátu.

Podle předsedy FAČR Davida Trundy může sehrát domácí prostředí zásadní roli. „Los baráže nám přisoudil silného soupeře, přesto věříme, že domácí prostředí v Praze bude pro národní tým významnou výhodou. Boj o postup na mistrovství světa je pro celý český fotbal mimořádně důležitý a uděláme maximum pro to, aby měl tým i naši fanoušci ty nejlepší možné podmínky,“ uvedl.

Ega za hlavu a začít fárat. Co se u repre změní s příchodem mazáka Koubka?

Finále by se hrálo na Letné

V případě postupu přes Irsko čeká český tým finále baráže v úterý 31. března 2026 od 20:45. Utkání by se odehrálo v epet ARENĚ na Letné, kde by Češi vyzvali vítěze dvojice Dánsko – Severní Makedonie.

Letná má s postupovými zápasy na mistrovství světa bohaté zkušenosti. Právě zde si česká reprezentace v roce 2005 zajistila postup na světový šampionát v Německu, když v baráži porazila Norsko 1:0 po gólu Tomáše Rosického.

Kdy půjdou koupit vstupenky

Fanoušci by si měli hlídat začátek příštího roku. Fotbalová asociace České republiky plánuje zveřejnit ceník i harmonogram prodeje vstupenek začátkem ledna, samotný prodej lístků má rovněž odstartovat v průběhu ledna.

