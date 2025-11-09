Jak se v Praze neudusit? Toť kámen úrazu
Vybavuji si, jak jsem v novinářských počátcích navštívil pana inženýra, který byl odborníkem přes vytápění a komíny (jak se jmenovalo pracoviště, to už si nepamatuji a jméno pana inženýra už taky ne). Ten mi podrobně vysvětloval o velkém průšvihu, který je za dveřmi. Protože v Praze vládlo ovzduší jako někde v Ostravě u ocelárny nebo na Kladně u vysokých pecí (hlavně v údolí kole řeky a v centru města), hledalo se řešení, jak zmírnit alespoň účinek lokální topidel. Nebylo nic neobvyklého, že se v bytech ve starší zástavbě běžně topilo v kamnech na uhlí.
Někde si to lidé předělali na mazutová kamna, jinde na „vafky“, které měly za zdroj paliva plyn. Ty druhé se montovaly pod okno k vnější zdi. Ještě občas narazíte na výduchy, které zdobí fasády, lidé je dosud používají, i když už v nich topí zemním plynem.
Pro naftu do kamen chodívali na Smíchov
Nedávno mi dokonce jeden známý vyprávěl, jak bydleli na Malé Straně a topili právě kamny na naftu. „Táta vždycky vzal dva kanystry a vyrazil na Smíchov do Dienzehnhoferových sadů, tak tehdy bývala nejbližší benzinka, načerpal naftu a hurá domů,“ vzpomínal známý.
Ale tisíce, možná desetitisíce jednotlivých kamen na dřevo a hlavně uhlí, napojených na společný nebo samostatný komín bytu, představovaly nejen ekologické znečištění. Pokud by se mělo masivně přecházet na vytápění zemním plynem, jak z bytů přes samostatné kotle, tak přes domovní centrální kotelny, musely by se všechny komíny v Praze vyvložkovat. „Jenže to je takové množství, že si nikdo neumí představit, kdo to udělá,“ sdělil mi ten pan inženýr.
Starost o stav bytů a domů? To byla komedie
Nápad na masový přechod od čoudících komínů k méně znečišťujícímu zemnímu plynu byl chvályhodným, ale v centralizovaném hospodářství, kde se třeba jen o bytové domy staral v každém městě nějaký ten Obvodní podnik komunálních služeb s minimem řemeslníků, to byl oříšek k nerozlousknutí. ve své podstatě nerealizovatelný.
Už jen pro stále nedostatkový materiál, kdy se na novou vodovodní baterii čekalo týdny, na novou omítku domu roky a tak dále. Vyměnit navíc desetitisíce kamen a kotlů na uhlí za plynové kotle a k tomu vyvložkovat komíny, aby spaliny neunikaly zpět do obydlí. Uff!
Parodie od Jitky Němcové
Ostatně, sice vážně míněnou komunální kritiku, ale spíše parodii na fungování služeb, natočila v roce 1989 režisérka Jitka Němcová. Seriál Přejděte na druhou stranu (inspirací byly výzvy u domů, kde padala omítka a místo opravy tam domovní práva vyvěsila ceduli, ať lidé přejdou na druhý chodník). Kdo si chce udělat obrázek nejen o věčně opilých řemeslnících, ať si to někde vygugluje.
Seděl jsem s panem inženýrem, který mi sdělil, že je to báječný nápad, ale v podmínkách našeho hospodářství v podstatě nerealizovatelné. „Lidi si to možná udělají sami a za své v rodinném domku, ale jinak…? Jeho skepticismus byl namístě. Nakonec z toho žádný článek nevznikl. Proč psát o něčem, co jen lidi naštve?
Dřevo! Uhlí! Lééévně!
Když se v roce 1995 podařilo dokončit horkovod z Mělníka, znamenalo to pro ovzduší ve městě velký pokrok. Lokální kotelny, které čerpaly teplo třeba z uhelné malešické teplárny, se na velkých sídlištích postupně změnily v místní pivovary, autoservisy a další komerční prostory.
Pražané, a jistě oprávněně, brblali, že když budou napojení na jeden centrální zdroj tepla do svých radiátorů ústředního topení, stanou se i vazaly cenové politiky dodavatele. Ale nechce cenovou problematiku stranou, to není cílem této vzpomínky.
V souvislosti s teplem v Praze jsem totiž kromě toho, že jsem si vybavil setkání o sci-fi vložkování komínů, narazil ve fotografické knize již nežijícího fotografa Jovana Dezorta na snímek ze 60. let. Na Václavském náměstí zachytil ženu, která tu nabízela dřevo na otop. Na Václaváku totiž v těch časech ještě žili lidé. A ti topili uhlím. Když jim někdo nabídl levnější dřevo, tak i dřevem. Koho by si to dnes pomyslel, jak žili naši předkové. Nedávní předkové.