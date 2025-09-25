Praha v kapse! Tyhle mobilní aplikace umí šetřit čas, peníze i nervy. Znáte je všechny?

Zatímco dřív jste kvůli jízdence museli lovit drobáky po kapsách a doufat, že automat nezabliká „mimo provoz“, dnes stačí pár ťuknutí do displeje. Chcete si najít nejbližší kontejner, nahlásit výmol, nebo zjistit, kde parkují nejbližší sdílená kola? Se vším vám pomůže váš telefon.
Sepsali jsme přehled těch nejlepších a nejužitečnějších mobilních pomocníků, kteří vám usnadní život v metropoli. Ať už jste rekreační cyklista, věčný opozdilec nebo jen obyčejný člověk, co nechce trávit víkend hledáním otevřeného WC.

PID Lítačka

Tahle aplikace je pro Pražany osobní dispečer, jízdenkový automat, parkovací terminál i GPS guru. Ať už cestujete denně MHD, plánujete výlet do Kralup nebo se snažíte najít parkovací místo dřív, než vám dojde trpělivost, tohle všechno zvládnete na jednom místě.

PID Lítačku lze používat i bez registrace, ale pokud si účet vytvoříte, jízdenky se vám ukládají. Takže když vám telefon spadne do Vltavy nebo ho necháte v taxíku, stačí se přihlásit na novém zařízení a své jízdenky tam najdete.

Aplikace PID lítačka

Cestování bez zmatku

  • Aplikace PID Lítačka nabízí aktuální informace o odjezdech, příjezdech i zpožděních, upozorňuje na výluky i změny v jízdních řádech a naplánuje trasu včetně přestupů a zastávek.
  • Plánovač tras vám navrhne nejrychlejší cestu nejen MHD, ale i s využitím sdílených kol (Nextbike a Rekola) nebo carsharingu (CAR4WAY a také společnosti Anytime, Autonapůl a částečně i HoppyGo).

Jízdenky po ruce

  • V aplikaci si můžete koupit jednorázové jízdenky i dlouhodobé kupony pro všechna tarifní pásma PID. Po opakovaných stížnostech cestujících se aktivace jízdenek zkrátila na jednu minutu.

Parkování bez obcházení parkomatů

  • Pomocí aplikace lze pohodlně platit za parkování v Praze i Středočeském kraji. Zjistíte, kde je volné místo, můžete bezkontaktně zaplatit a parkování v případě potřeby prodloužit.

Mapa odjezdů, kol i aut

  • Na mapě snadno zjistíte, kde se váš spoj zdržel, jestli už není na dohled a jak se k němu nejrychleji dostat. Aplikace vás navede i ke sdíleným kolům, autům, parkovacím místům a automatům.

Dvě minuty to už nebudou. Aktivace jízdenky v Praze se od července zkrátí


