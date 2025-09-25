Sepsali jsme přehled těch nejlepších a nejužitečnějších mobilních pomocníků, kteří vám usnadní život v metropoli. Ať už jste rekreační cyklista, věčný opozdilec nebo jen obyčejný člověk, co nechce trávit víkend hledáním otevřeného WC.
PID Lítačka
Tahle aplikace je pro Pražany osobní dispečer, jízdenkový automat, parkovací terminál i GPS guru. Ať už cestujete denně MHD, plánujete výlet do Kralup nebo se snažíte najít parkovací místo dřív, než vám dojde trpělivost, tohle všechno zvládnete na jednom místě.
PID Lítačku lze používat i bez registrace, ale pokud si účet vytvoříte, jízdenky se vám ukládají. Takže když vám telefon spadne do Vltavy nebo ho necháte v taxíku, stačí se přihlásit na novém zařízení a své jízdenky tam najdete.
Cestování bez zmatku
Jízdenky po ruce
Parkování bez obcházení parkomatů
Mapa odjezdů, kol i aut
