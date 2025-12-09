S blížícími se Vánocemi se do pražských ulic vrací kampaň, která má upozornit na etické a ohleduplné zacházení s kapry. Cílem metropole není zakazovat oblíbenou tradici, ale připomenout, že nevhodná manipulace může rybám způsobit značné utrpení. Kampaň bude v ulicích i na městském mobiliáři až do 23. prosince.
Praha se k osvětě hlásí dlouhodobě. „Věřím, že většina lidí má ke zvířatům přirozený respekt a nechce jim ubližovat. Etická osvěta má smysl – průzkumy ukazují, že povědomí o tom, jak kapři trpí při neodborném usmrcení nebo při převozu, roste,“ říká náměstek primátora Jiří Pospíšil. Podle aktuálních dat 56 procent respondentů vnímá, že neodborné domácí zabíjení způsobuje rybám bolest, a 58 procent upozorňuje na utrpení při přenášení domů.
Náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková doplňuje, že prostor pro zlepšení je stále velký. „Jen v Praze je zhruba 200 prodejních míst. Kampaň může ovlivnit tisíce lidí – a už dnes vidíme, že roste počet těch, kteří si nechávají kapra usmrtit odborně přímo u stánku,“ říká.
Nejčastější chyby: igelitky, vany a návraty do řek
Kampaň vysvětluje jednoduché kroky, jak kaprům ulevit, a přitom zachovat tradici. Lidé často netuší, že přeprava v igelitové tašce vytváří kaprům prudký stres, nedostatek kyslíku a riziko poranění. Umístění do domácí chlorované vany pak způsobuje teplotní šok, podráždění žaber a kůže a u části ryb vede k úhynu.
Dalším problémem je neodborné domácí zabíjení. Bez vhodných nástrojů může rybě prodlužovat utrpení místo rychlé smrti. Město proto doporučuje nechat usmrcení, případně kuchání a porcování, na proškolených pracovnících u prodejních míst.
Pamflet se věnuje i zdánlivě „milému“ gestu – vypouštění kaprů zpět do řek či rybníků. Podle odborníků ryby obvykle nepřežijí. Po sádkování a transportu mají oslabenou imunitu, jsou vyčerpané a změnu prostředí nezvládnou.
Čísla mluví jasně
Státní veterinární správa eviduje téměř 1 500 prodejních míst vánočních kaprů a jejich počet ještě poroste. Průzkum ukazuje, že 27 procent lidí si kupuje živého kapra, ale nechá si ho usmrtit přímo na místě – meziročně jde o nárůst. Kapr je stále nejoblíbenější českou rybou; letos se vylovilo přes 16 tisíc tun a největší odbyt přichází právě před Vánoci.
Kampaň Prahy probíhá od 10. do 23. prosince, je nízkonákladová a kromě ulic se objeví i v médiích a online. Detaily jsou dostupné na stránkách „Vánoce pro kapry“.