Praha ve volbách. Pamatujete na Stranu přátel piva? A na „důchodce“, jejichž lídr snědl potemníka?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  11:59
Je to už spíše jen pro dobré pamětníky. Jste schopní ti z vás, kteří jste šli k letošním volbám v Praze poprvé, jak vypadaly výsledky v hlavním městě od roku 1990? Vydejte se s námi na takovou malou „cestu do pravěku“.
V Praze prý stačí nasadit do voleb tenisovou raketu Václava Klause a vítězství...

V Praze prý stačí nasadit do voleb tenisovou raketu Václava Klause a vítězství je doma. V devadesátých letech oblíbené rčení straníků ODS. | foto: MAFRA

1990. Doba předmobilová
1990. Občanské fórum v Praze drtivě zvítězilo.
1996. Vybavíte si ještě jména politiků ČSSD?
1996. Na rozdíl od současnosti se v kampaních nestrašilo. Strany se chlubily...
Vybavíte si například Volební seskupení zájmových svazů v ČR, Spojenectví zemědělců a venkova, Hnutí československého porozumění, Stranu přátel piva, Hnutí za samostatnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko, Stranu československých podnikatelů, živnostníků a rolníků či Rómskou občanskou iniciativu ČSFR? Možná si vzpomenete na erotickou Nezávislou iniciativu (NEI), Důchodce za životní jistoty, Moravskou národní stranu – Hnutí slezskomoravského sjednocení a další a další. Ostatně, ani současné volby nepostrádají nezajímavé názvy.

Volby v devadesátých letech přinášely nejrůznější kuriozity. Například předseda Důchodců za životní jistoty Eduard Kremlička prohrál sázku, strana se nedostala do sněmovny a byl přinucený sníst brouka. Vybral si potemníka a pozřel ho před televizní kamerou. Bylo to v době, kdy u nás byla nyní již zažitá konzumace hmyzu ještě v plenkách…

1998. Předseda strana Důchodci za životní jistoty prohrál sázku a snědl potemníka.

Praha byla a je, zřejmě i bude, specifické volební bitevní pole. Tradiční stálicí tu od devadesátých let je ODS, která zhruba dvacet let měla, především celostátně, zdatného soupeře v sociální demokracii, než se tato také tradiční strana stala předmětem ničení svého zakladatele Miloše Zemana. Dlouho tu měla poměrně silnou pozici komunistická strana, po rozštěpení lidovců si v Praze vybudovala pevné pozice TOP 09. V polovině desátých let zaznamenávají statistiky nástup hnutí ANO.

Projděte si některá zajímavá čísla, jak volili Pražané od roku 1990 do roku 2021.

1990

Hegemonem voleb bylo Občanské fórum, jehož 62,47 procenta je dosud nedostižitelných. S obrovským odstupem následovala tehdejší KSČ (11,86 procenta), lidovci se dostali na 6,48 procenta a obnovení sociální demokraté měli 4,46 procenta.

1990. Občanské fórum v Praze drtivě zvítězilo.

1992

Volilo se jak do federálního parlamentu, tak do České národní rady, dnešního Parlamentu České republiky. Do jedné z komor federálu dosáhla ODS na téměř deset procent, sociální demokracie na něco málo přes pět procent, Občanské hnutí, jedna z odnoží rozpadlého Občanského fóra, mělo takřka deset procent. Levý blok, kam spadali i komunisté, získalo přes 11 procent…

1996

Ve volbách dominovala v Praze ODS se 43,85 procenta, byl to její historicky druhý nejlepší výsledek. Tradovalo se, že v hlavním městě stačí, aby tu kandidovala Klausova tenisová raketa a hlasy jsou v kapse. ČSSD utrhla 18,63 procenta a Občanská demokratická aliance, intelektuální souputník ODS, dostala od voličů 9,60 procenta. KSČM se musela spokojit s 7,45 procenta a lidovci s 5,30 procenta.

1990. Doba předmobilová

1998

Předčasné volby po pádu Klausovy volby následkem „Sarajevského atentátu“. Kupodivu silná pozice ODS, dosáhla téměř na předešlý výsledek (42,48 procenta). Významně ale posílila sociální demokracie s 23,44 procenta, odpadlíci od ODS Unie svobody měla 13,38 procenta. Komunisté dospěli k 6,99 procenta.

2002

Dominance ODS, ale už „jen“ s 33,83 procenta. Na zády jí dýchala ČSSD s 25,85 procenta, spojená KDU s Unií svobody dostaly 18,46 procenta. Komunisté si mírně polepšili se 7,45 procenta.

2002. Podařilo se?

2006

ODS určitě nedoufala, že tyto volby jí v Praze přinesou výsledek, který byl srovnatelný snad jen s výsledkem Občanského fóra v roce 1990. Občanští demokraté utržili 48,32 procenta od pražských voličů. Socdemáci spadli na 23,26 procenta, komunisté měli 7,90 a kdysi populární Strana zelených měla 4,78 procenta.

2010

Volby představovaly zklamání pro ODS, měla jen 24,79 procenta. Pražským vítězem se stal slepenec bývalých lidovců i členů ODS a některých dalších straníků TOP 09. Topka v Praze triumfovala s 27,27 procenta. ČSSD zaznamenala 15,17 procenta, Zelení 4,78 procenta a komunisté 6,53 procenta. Lidovci, kteří se tehdy rozloučili s přítomností v parlamentu, dostali v Praze 2,17 procenta.

2002. Komunisté měli v Praze dobré pozice jen na začátku 90. let 20. století.

2013

Po pádu Nečasovy vlády bylo pražskou štikou (než soupeři zjistili, že jde ve skutečnosti o žraloka) hnutí ANO, Praha mu dala 16,46 procenta hlasů. Na druhé pozici byla ČSSD s 14,09 procenta, třetí „topka“ měla 11,99 procenta. Až čtvrtá byla ODS s 11,19 procenta. KSČM finišovala s 8,52 procenta a lidovci se vraceli do parlamentu, když jim Pražané dali 5,46 procenta. Zelení přeskočili šest procent na 6,45 procenta.

2017

Praha opět nejvíc přála ONO, a to 20,35 procenta. ODS na druhé pozici měla 16,22 procenta a třetí byla TOP 09 s 12,64 procenta. Nevedli si špatně ani „noví“ Piráti, těm dali Pražané 10,79 procenta. Socdemáci se nedostali přes šest procent, naopak bodovala Okamurova SPD s 5,81 procenta. Poprvé se na pozice dostali STAN s 5,08 procenta.

Andrej Babiš 2017

2021

Proti všem, respektive všichni proti vládnoucímu ANO. Spojenecké síly s koalici Spolu dostaly v covidových volbách v Praze 40,02 procenta, Piráti se Starosty 22,64 procenta. ANO mělo 1,46 procenta, Okamura i umírající sociální demokraté nepřekročili v hlavním městě pět procent.

