Setkání 26. listopadu, pod záštitou primátora Bohuslava Svobody, se zúčastnili dopravní experti, zástupci magistrátu, policie, BESIPu a datoví analytici. Cílem bylo identifikovat riziková místa, zjistit příčiny nehod a navrhnout opatření ke zlepšení bezpečnosti.
Nehodová místa v Letňanech
Křižovatka Veselská–Tupolevova je jedním z nejzatíženějších bodů Letňan. Moderní kruhový objezd ztratil zpomalující efekt kvůli úpravám pro průjezd autobusů. Za pět let zde došlo k 57 nehodám, typicky kvůli nedání přednosti a chybám řidičů. Experti doporučují kompletní rekonstrukci, ale projekt čeká na rozvojovou dokumentaci a plánovanou tramvajovou trať.
Problémový úsek Rozvadovské spojky
Úsek u Bucharovy se mění z rychlé komunikace na městskou a řidiči často nezpomalí. Za posledních pět let zde bylo 33 nehod, z toho 23 v posledních dvou letech. Důvodem je vysoká rychlost a nedostatečné přizpůsobení se zatáčkám. Opatření zatím spočívají v lepším značení a vizuálním upravení úseku.
Chytré senzory na I. P. Pavlova
Na křižovatce I. P. Pavlova instalovala Praha 2 senzor Traffic Eye, který měří rychlost a trajektorie vozidel anonymně, bez narušení soukromí. Data ukazují, že zde projede denně přes 16 tisíc vozidel a od června 2020 do září 2025 se stalo 50 nehod. Senzor odhalil například, že 7 % řidičů vjíždí do křižovatky, aniž ji mohou okamžitě opustit. Radnice nyní plánuje častější hlídky a okamžitá opatření ke zvýšení bezpečnosti.
Praha vede statistiky – a není to důvod k radosti
„Pražské silnice zůstávají dlouhodobě nejrizikovějším místem v celé České republice. Z dostupných dat Portálu nehod jasně vyplývá, že metropole drží dlouhodobě první příčku v počtu dopravních nehod. Každý rok jich zde policie vyšetřuje v průměru více než 18,5 tisíce – což je náskok, který žádný jiný kraj ani vzdáleně nedosahuje. Středočeský kraj, který je v pořadí druhý, má téměř o třetinu méně nehod. A ve srovnání s Karlovarským krajem, kde jsou čísla nejnižší, je na tom Praha hůře více než osminásobně,“ uvádí fakta Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Jde přitom především o nehody, které způsobí sami řidiči. Až 70 % z nich je důsledkem nesprávného způsobu jízdy. Dalších 20,42 % přidává nedání přednosti v jízdě a téměř 6 % nepřiměřená rychlost. Nehody, které nezaviní řidič, tvoří v Praze jen tři procenta – znatelně méně než v jiných krajích. Podle analytiků tato čísla ukazují, že pražská dopravní bezpečnost stojí a padá s chováním účastníků provozu.
Praha 4 vede
Podrobný rozbor rozdělení Prahy podle policejních obvodů potvrzuje, že nejzatíženější je oblast Prahy 4 a Prahy 10. Každý rok se zde stane v průměru 5 185 nehod, tedy 28,14 % všech událostí na území hlavního města. Podle Marka Sibala je to prostředí, kde se potkává intenzivní tranzitní doprava – příjezdy po D1, magistrála, městský okruh a Jižní spojka – s hustým provozem rezidenčních čtvrtí na jihovýchodě Prahy. Všechny proudy se zde koncentrují v jednom území, což přináší vysoké riziko kolizí.
Druhým nejzatíženějším obvodem je Praha I, která zahrnuje městské části Praha 1, Praha 6 a Praha 7. Průměrně zde dochází k 4 644 nehodám ročně. Těsně za ní následuje obvod Praha III (Praha 3, Praha 8, Praha 9) s průměrným počtem 4 409 nehod a obvod Praha II (Praha 2 a Praha 5) s 4 190 nehodami ročně.
„Zajímavá je analýza obvodu Praha III. Zatímco jinde způsobí nesprávný způsob jízdy více než 70 % nehod a nedání přednosti se drží kolem 19,5 %, tady jsou hodnoty odlišné. Způsob jízdy je příčinou 66,6 % nehod, zatímco nedání přednosti v jízdě tvoří 23,6 %. Právě části Žižkova, Karlína či Libně mají velmi hustou, historicky členitou zástavbu a síť křižovatek, kde se uplatňuje pravidlo pravé ruky. Řidiči často chybují, váhají nebo špatně vyhodnotí situaci – a to se promítá do vyšší míry nehod způsobených nedáním přednosti,“ komentuje Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Regionální dopravní konference pomáhají městům zvyšovat bezpečnost na silnicích
Regionální dopravní konference, které se každoročně konají ve všech krajských městech České republiky, přinášejí konkrétní výsledky – místa, kde se dříve bouralo, se díky nim postupně mění v bezpečnější úseky.
Za projektem, který pomáhá městům a obcím řešit riziková místa na jejich silnicích, stojí společnosti RSE Project a DataFriends, provozovatel analytického Portálu nehod. Ten nabízí nejucelenější databázi dopravních nehod v Česku a díky podrobným statistikám umožňuje odborníkům i samosprávám přesně lokalizovat problematické křižovatky, úseky či celé tahy.
„Regionální dopravní konference nejsou jen o číslech. Jsou o tom, jak data přetavit do konkrétních kroků, které zachraňují lidské životy,“ říká Jan Chalas z Portálu nehod, který provozuje společnost DataFriends. Každé konferenci předchází detailní analýza dopravní situace v daném kraji. Výsledkem je seznam nejrizikovějších míst – právě těm se účastníci věnují nejvíce. Na výběru těchto lokalit se podílí expertní komise složená ze zástupců BESIPu, Policie ČR, RSE Project a analytiků ze společnosti DataFriends.
Projekt regionálních dopravních konferencí je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. A právě díky tomuto propojení odborné, komunální a státní sféry má šanci skutečně měnit dopravní mapu Česka k lepšímu.
TOP 10 nejrizikovějších dopravních míst v Praze