Praha zahájí vánoční trhy. Lidé napíšou svá přání a poslechnou si Ewu Farnou

Autor: Metro.cz
  20:00
Centrum metropole pohltí advent. Na Staroměstském a Václavském náměstí začnou v sobotu největší vánoční trhy v Česku. Nabídnou novou výzdobu, tabule přání, české výrobky i každodenní program.
Fotogalerie3

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí | foto: Radoslav VnenčákMetro.cz

Adventní trhy se do centra metropole vracejí už po dvacáté. Potrvají až do 6. ledna. Staroměstské náměstí letos ozdobí smrk ve zlaté barvě a stovky světelných koulí. Každý den se rozbliká v animační show, tentokrát na speciální aranž vánočního hitu Ewy Farné – Vánoce na míru.

„Pro mě osobně zahájení trhů znamená jediné – Vánoce jsou tady,“ říká pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Tabule přání vrátí svátkům osobní kouzlo

Letošním tématem je „Vánoce na přání“. Návštěvníci si budou moci na velké tabule napsat svá přání, podělení a vzkazy. Organizátoři věří, že se z nich stane nový symbol celé akce.

„Chceme, aby si každý odnesl přesně to, co mu dělá Vánoce výjimečné – vůni, chuť, hudbu nebo malý dárek,“ říká Jan Dell, ředitel společnosti Taiko.

Vánoční pohoda na Staroměstském náměstí

Stánky s českými výrobky a novou nabídkou

  • Na Staroměstském náměstí bude 74 stánků, na Václavském 33. Otevřené budou každý den od 10 do 22 hodin. Na Štědrý den v době od 10 do 14 hodin a 25. i 26.12. od 12 do 22 hodin.
  • Převládne české zboží: tradiční ozdoby z Jizerských hor, sklo, dřevo, textil, betlémy, formičky, keramika, ozdoby ze sušených plodů.
  • K jídlu nebude chybět svařák z moravských hroznů, punč, medovina, ale i bezlepkové speciality, vegetariánská jídla, frgály, trdelníky, lokše či české klobásy vyráběné přímo pro tyto trhy.

Ekologie, zdraví i jednoduchý design

Trhy letos pokračují v ekologických opatřeních. Nápoje se budou nalévat do recyklovaných kelímků, u všech stánků bude dezinfekce.

„Letos je hodně žloutenky typu A. Prosím návštěvníky, aby mysleli na hygienu. Nechceme, aby si někdo pokazil svátky,“ říká hlavní hygienička ČR Barbora Macková.

Výzdoba bude střídmá, s důrazem na oblé tvary a symboliku. Chybět nebude fotokoutek s panoramatem Prahy a obří adventní věnce.

Strom ze severu a 95 tisíc LED diod

Letošní vánoční strom pochází z obce Lesná u Jiřetína pod Jedlovou. Do Prahy dorazil o víkendu a už stojí uprostřed Staroměstského náměstí.

Vánoční strom ozdobí 12 kilometrů kabelů s 95 tisíci LED diod a 342 plastových ozdob. Výzdobu trhů tvoří girlandy o 845 metrech s délkou kabelů 5,5 kilometru. Počet plastových ozdob dosahuje bez mála 30 tisíc koulí s celkovým počtem cca 70 tisíc LED diod.

Oblíbená animace stromu letos čeká návštěvníky ve stejnou hodinu jako obvykle – hosté trhů ji mohou vidět každý den vždy v půl od 16.30 do 21.30 hodin.

Vánoční trhy Staroměstské náměstí v roce 2024

Hudba, dílny, koledy i tisíce účinkujících

Hlavní pódium najdou návštěvníci tradičně u sochy Jana Husa. Program poběží každý den – od dětských sborů přes folklor až po taneční vystoupení.

Letos přijede rekordních 5160 účinkujících z Česka i Evropy. Chybět nebude Mikulášská show, festival adventní hudby, Česká mše vánoční, Silvestr ani průvod Tří králů.

Dětské dílny poběží každý víkend od 11 hodin.

Evropský klenot

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. List USA Today označil českou metropoli jako nejlepší vánoční destinaci, cestovatelský portál CNN Travel zařadil vánoční trhy na Staroměstském náměstí mezi nejkrásnější na světě a v TOP 5 se umístily i v žebříčku prestižního britského listu The Times. Také letos je již CNN Travel opakovaně zmiňuje mezi nejkrásnějšími trhy na světě.

26. listopadu 2025

Staroměstské náměstí

