Adventní trhy se do centra metropole vracejí už po dvacáté. Potrvají až do 6. ledna. Staroměstské náměstí letos ozdobí smrk ve zlaté barvě a stovky světelných koulí. Každý den se rozbliká v animační show, tentokrát na speciální aranž vánočního hitu Ewy Farné – Vánoce na míru.
„Pro mě osobně zahájení trhů znamená jediné – Vánoce jsou tady,“ říká pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Tabule přání vrátí svátkům osobní kouzlo
Letošním tématem je „Vánoce na přání“. Návštěvníci si budou moci na velké tabule napsat svá přání, podělení a vzkazy. Organizátoři věří, že se z nich stane nový symbol celé akce.
„Chceme, aby si každý odnesl přesně to, co mu dělá Vánoce výjimečné – vůni, chuť, hudbu nebo malý dárek,“ říká Jan Dell, ředitel společnosti Taiko.
Stánky s českými výrobky a novou nabídkou
Ekologie, zdraví i jednoduchý design
Trhy letos pokračují v ekologických opatřeních. Nápoje se budou nalévat do recyklovaných kelímků, u všech stánků bude dezinfekce.
„Letos je hodně žloutenky typu A. Prosím návštěvníky, aby mysleli na hygienu. Nechceme, aby si někdo pokazil svátky,“ říká hlavní hygienička ČR Barbora Macková.
Výzdoba bude střídmá, s důrazem na oblé tvary a symboliku. Chybět nebude fotokoutek s panoramatem Prahy a obří adventní věnce.
Strom ze severu a 95 tisíc LED diod
Letošní vánoční strom pochází z obce Lesná u Jiřetína pod Jedlovou. Do Prahy dorazil o víkendu a už stojí uprostřed Staroměstského náměstí.
Vánoční strom ozdobí 12 kilometrů kabelů s 95 tisíci LED diod a 342 plastových ozdob. Výzdobu trhů tvoří girlandy o 845 metrech s délkou kabelů 5,5 kilometru. Počet plastových ozdob dosahuje bez mála 30 tisíc koulí s celkovým počtem cca 70 tisíc LED diod.
Oblíbená animace stromu letos čeká návštěvníky ve stejnou hodinu jako obvykle – hosté trhů ji mohou vidět každý den vždy v půl od 16.30 do 21.30 hodin.
Hudba, dílny, koledy i tisíce účinkujících
Hlavní pódium najdou návštěvníci tradičně u sochy Jana Husa. Program poběží každý den – od dětských sborů přes folklor až po taneční vystoupení.
Letos přijede rekordních 5160 účinkujících z Česka i Evropy. Chybět nebude Mikulášská show, festival adventní hudby, Česká mše vánoční, Silvestr ani průvod Tří králů.
Dětské dílny poběží každý víkend od 11 hodin.
Evropský klenot
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. List USA Today označil českou metropoli jako nejlepší vánoční destinaci, cestovatelský portál CNN Travel zařadil vánoční trhy na Staroměstském náměstí mezi nejkrásnější na světě a v TOP 5 se umístily i v žebříčku prestižního britského listu The Times. Také letos je již CNN Travel opakovaně zmiňuje mezi nejkrásnějšími trhy na světě.