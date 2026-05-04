Podle magistrátu se někteří z výše zmíněných podvodníků dlouhodobě snaží obejít pravidla. Dříve se tvářili jako charita, po zákazu zase přešli na „turistické magazíny“ s předraženými jízdenkami. Ty měly stát i stovky korun.
„Deštníkáři jsou ve vymýšlení podvodů na nic netušících turistech hodně kreativní. Původně maskovali své podnikání za veřejné charitativní sbírky. Poté, co jsme je loni na území městské památkové rezervace a v částech Prahy 2 zakázali, si vymysleli prodej předražených vyhlídkových jízd prostřednictvím časopisu pro turisty s vloženou jízdenkou za 750 korun,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Staromák a náměstí Republiky
Nejvíce se podvodníci pohybují v okolí Staroměstského náměstí a náměstí Republiky, kde je největší koncentrace turistů a nástupních míst autobusů.
Radní Zábranský uvedl, že změna tržního řádu má podobné praktiky dál omezit. Zároveň ale uklidňuje, že legální prodejci tisku, například časopisu Nový Prostor, o místo nepřijdou. Pro ně bude v Praze vyhrazeno 68 oficiálních stanovišť.