Praha zavádí nový pěší navigační systém. Obelisky a směrovky nahradí staré turistické značky

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  13:26
Hlavní město dostává nový navigační kabát! Na čtyřkilometrové trase od Václaváku přes Staroměstské a Letenské náměstí až k Výstavišti se objevuje 23 nových směrovek a obelisků, které nahradí staré, nevyhovující hnědé tabule. Nový systém Pražský chodec z projektu Čitelná Praha prošel testy po celém městě a nyní poprvé míří na jednu z nejfrekventovanějších pěších tras. Moderní mapy mají být přehledné, orientované přesně podle pohledu chodce, a také ladící s designem metra i zastávek MHD.
Nikdo se neztratí a cesta Prahou bude o poznání příjemnější. Nebo ne?

Nikdo se neztratí a cesta Prahou bude o poznání příjemnější. Nebo ne? | foto: ROPID

Nikdo se neztratí a cesta Prahou bude o poznání příjemnější. Nebo ne?
Nikdo se neztratí a cesta Prahou bude o poznání příjemnější. Nebo ne?
Od stanice metra B Rajská zahrada ke stejnojmenné železniční zastávce se od...
Od stanice metra B Rajská zahrada ke stejnojmenné železniční zastávce se od...
17 fotografií

Cílem projektu Pražský chodec je udělat z chození po Praze jednoduchou a příjemnou záležitost. Za projektem stojí organizátor pražské dopravy (ROPID), Institut plánování a rozvoje Prahy, Technická správa komunikací a Prague City Tourism. Nové směrovky a obelisky mají nejen usnadnit orientaci místním i turistům, ale také podpořit pěší pohyb, rovnoměrně rozložit turistický provoz a zkrášlit veřejný prostor.

Nové prvky, umístěné na klíčových místech mezi centrem, Letnou a holešovickým Výstavištěm, nahradí chaotické a neestetické staré směrovky, které byly navíc jen v češtině. A nejlepší na tom je, že nové značení mluví jedním jazykem s navigací v metru a na zastávkách MHD. Trasa byla pečlivě vybrána – projdou jí denně tisíce turistů, a protože jde často o první kontakt návštěvníků s městem, je důležité, aby navigace působila srozumitelně a univerzálně – hlavně přes přehledné mapy.

Nikdo se neztratí a cesta Prahou bude o poznání příjemnější. Nebo ne?

„Cílem projektu Čitelná Praha je, aby se lidé mohli po městě pohybovat intuitivně, bez nutnosti složitě hledat cestu nebo spoléhat na mobil. Nové pěší navigační prvky propojují klíčová atraktivní místa v centru i mimo něj tak, aby byla Praha pro obyvatele i návštěvníky přehlednější a příjemnější k procházení. Zavádíme moderní systém, který podporuje udržitelný pohyb po městě, rozprostírá turistické trasy do širšího území a kultivuje veřejný prostor. Výstaviště je nyní dostupnější než kdy dřív – pěšky, jednoduše a s jasným a přehledným směrováním,“ říká náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

„Pomocí chytré pěší navigace Pražský chodec budeme umět turisty lépe rozprostřít po městě. Dnes totiž zbytečně přetěžují nejznámější pěší trasy, protože o těch dalších nevědí. Spousta turistů také zbytečně zatěžuje metro nebo tramvaje na krátké úseky v centru, protože nevědí, že pěšky to může být mnohem rychlejší. I když dnes má každý z nás mapy a navigaci v telefonu, byla by škoda dívat se do mobilu místo kochání se krásami metropole,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

Obelisky a směrovky

Na patnácti místech podél trasy jsou instalovány takzvané obelisky, které kombinují směrové informace s mapami blízkého okolí i širšího centra Prahy. Mapy jsou orientované podle reálného pohledu diváka, což vychází ze závěrů uživatelského testování. Zobrazují hlavní turistické cíle, zvýrazněné zlatou barvou a doplněné siluetami významných památek. Součástí map je také značení linek metra, tramvajových tratí a zastávek MHD. Na obeliscích najdete i rejstřík ulic, který umožňuje snadné vyhledání konkrétních lokalit. Pomocí kružnic v mapě znázorňujících pěti- a patnáctiminutovou docházkovou vzdálenost snadno získáte pojem o čase potřebném k dosažení jednotlivých cílů. Stejné mapy jako na obeliscích se objeví také ve stanicích metra nebo v nových vitrínách v zastávkových přístřešcích MHD. Na vybraných místech byly použity zúžené varianty obelisků, aby neomezovaly prostupnost chodníků.

GALERIE: Pochvala za „teploměry“, hejt za směrovky. Jak vylepšit informační systémy na vlakových nádražích?

Dalších 8 prvků tvoří textové směrovky instalované převážně na stávající sloupy veřejného osvětlení, což minimalizuje zásah do veřejného prostoru. U jednotlivých cílů najdete i přibližný docházkový čas k nim. Díky novým prvkům budou odstraněny původní hnědé směrovky, které byly často umístěné na samostatných sloupcích. I když byly v blízkosti jiné nosiče, na které bylo možné navigační systém umístit.

„Je skvělé, že se podařilo otestovat takto ucelený úsek navigačního systému přímo v náročném prostředí historického centra. Právě kombinace různorodých situací, od památkové rezervace přes městské parky až po rezidenční čtvrti, nám umožňuje ověřit čitelnost, srozumitelnost i celkovou funkčnost systému v reálném provozu. Výsledky z této trasy jsou pro další rozvoj Čitelné Prahy naprosto klíčové,“ říká za designérské studio Side2 Richard Jaroš.

Inspirace v Anglii

Projekt Pražský chodec se nejvíce inspiroval v Londýně, který má už dlouhé roky propracovaný systém pěší navigace Legible London. Po jeho zavedení se podíl pěší dopravy zvýšil o pět procent, zatímco podíl lidí, kteří se cítí ztraceni, klesl o šedesát procent. Promyšlená pěší navigace také šetří čas. Díky tomu, že lidé v Londýně méně bloudí, jsou jejich pěší cesty o šestnáct procent rychlejší.

Od stanice metra B Rajská zahrada ke stejnojmenné železniční zastávce se od úterý dostanou cestující po nové lávce. Oba její konce leží v jiné výškové úrovni (foto nahoře). Je to také jedno z prvních míst, kde se cestující v rámci pilotního testování potkají s novou podobou orientačního informačního systému „Čitelná Praha“. (2. dubna 2024)

Další postup projektu Pražský chodec

Na území městské části Praha 1 byla instalace dokončena na konci listopadu. Na území Prahy 7 budou nové prvky osazeny v první polovině prosince 2025. Na jaře příštího roku proběhne podrobné uživatelské testování celé trasy, které poslouží k finalizaci metodiky rozmísťování navigačních prvků pro celopražské rozšíření. V průběhu příštího roku plánuje Praha instalovat minimálně dalších padesátr prvků v okolí Václavského náměstí, náměstí Republiky, Masarykova a Hlavního nádraží, Pražského hradu či na Letné.

Jak mají vypadat nové směrovky pro MHD? Za pokec o nich vám dokonce i zaplatí

„Je skvělé, že projekt Čitelná Praha získal i velkou podporu u nás na radnici MČ Praha 1,“ podotkl radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola. A místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka dodává: „S prvky Pražského chodce máme na Praze 7 už dvouletou zkušenost. Obelisky i směrovky nejen pomáhají, ale i skvěle doplňují veřejný prostor, jak u nové Štvanické lávky, tak i podél rekonstruované třídy Dukelských hrdinů“.

Od stanice metra B Rajská zahrada ke stejnojmenné železniční zastávce se od úterý dostanou cestující po nové lávce. Oba její konce leží v jiné výškové úrovni (foto nahoře). Je to také jedno z prvních míst, kde se cestující v rámci pilotního testování potkají s novou podobou orientačního informačního systému „Čitelná Praha“. (2. dubna 2024)

Dosud bylo kromě nejnovější pěší trasy postupně do roku 2023 instalováno 20 prvků nové pěší navigace v okolí Štvanické lávky, Palmovky, ulice Dukelských hrdinů, na Václavském náměstí či v oblasti Edenu nebo vlakových nádraží Rajská zahrada a Dolní Počernice. A také v památkově chráněné lokalitě Baba. V rámci těchto pilotních projektů byly testovány a laděny jak různé druhy nosičů, tak i obsahová stránka obelisků i směrovek.

Více informací o projektu zde.

Kdo za tím stojí?

  • Nové prvky pěší navigace jsou výsledkem unikátní spolupráce městských organizací. Autory jsou designérské studio Side2 a architekti z A69, nadšený tým lidí, pro které je Čitelná Praha životním projektem. Nové prvky vyvinula společnost Luna, která je nyní dodává pro TSK hl. m. Prahy. Ta zajišťuje jejich osazení i správu a údržbu. O metodiku obsahu včetně tvorby jednotlivých map se stará IPR hl. m. Prahy ve spolupráci s Prague City Tourism, celý projekt koordinuje organizace ROPID, aby byla navigace jednotná napříč všemi druhy pohybu.
  • Nové pěší značení je součástí jednotného informačního a navigačního systému Čitelná Praha. Ten vznikl na základě mezinárodní soutěže z roku 2022 a jeho autory jsou designérské studio Side2 a architekti z ateliéru A69. Systém sjednocuje veškeré prvky navigace a informování veřejnosti v rámci pěší i veřejné dopravy.
  • Jeho cílem je usnadnit orientaci obyvatelům a návštěvníkům Prahy, podpořit udržitelnější způsoby pohybu a přispět ke kvalitnějšímu veřejnému prostoru. Součástí projektu je postupná obměna informačního systému v metru, na zastávkách i ve vozidlech MHD a také instalace nových prvků v ulicích města včetně digitálních panelů.
  • Ještě v letošním roce se mohou Pražané i návštěvníci města těšit na nové totemy zvýrazňující vstupy do metra či na vlaková nádraží, první vitríny pro mapy a další užitečné informace v zastávkových přístřeších v centru Prahy, nebo na nové označování zastávek povrchové dopravy se zvýrazněným kódem nástupiště, podle kterého lidé snadno najdou tu správnou zastávku hlavně ve složitých přestupních uzlech.
Témata: projekt

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod žen pro Češky nedopadl nejlépe

Lucie Charvátová na střelnici v singl mix štafetě ve švédském Östersundu.

Po pondělní pauze se vrací biatlonisté do akce. Dnes odpoledne biatlonistky poprvé v sezoně závodily v individuální disciplíně. Špatná střelba však nepřinesla lepší výsledek.

2. prosince 2025  17:03

Od Křivoklátu po Krakovec: zážitková hra Zrádci vás provede českými hrady

Na stopě Zrádcům

„Dvacet čtyři hráčů se vydalo na hrad Křivoklát, aby se stali součástí tajemné hry na život a na smrt. Mezi nimi se totiž pohybují Zrádci, kteří pod rouškou tmy vraždí své spoluhráče. Věrným nezbývá...

2. prosince 2025

U Rozvadova otevřeli největší dálniční parkoviště, ocení ho zejména kamioňáci

Součástí rozšířené rozvadovské odpočívky je i dětské hřiště, odpočinková zóna,...

Stavbaři v úterý otevřeli na dálničním přechodu do Německa v Rozvadově na Tachovsku přestavěné parkoviště. Ocení ho zejména kamioňáci, pro které se tam zvýšil počet parkovacích míst na odjezdu z ČR z...

2. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Zloděj se zákazem řízení boural s kradenými auty, soud ho do vazby neposlal

První ze dvou aut, která během necelých dvou týdnů ukradl recidivista na...

Případ nepoučitelného muže, který během necelých dvou týdnů ukradl a poté naboural dvě auta, s nimiž navíc jezdil navzdory zákazu řízení, řeší nyní policisté z Jesenicka. Do dalšího vozu se navíc muž...

2. prosince 2025  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud bude znovu jednat o vazbě pro Jiřikovského z bitcoinové kauzy

ilustrační snímek

Městský soud v Brně bude po několika měsících znovu jednat o vazbě pro Tomáše Jiřikovského, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Žalobce navrhl jej...

2. prosince 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Plzeňská Lhota má novou kanalizaci, osvětlení a zastávku MHD za 34 milionů Kč

ilustrační snímek

Dešťovou kanalizaci s větší kapacitou, modernější osvětlení i komfortnější zastávku městské hromadné dopravy získal plzeňský obvod Lhota. Jedenáctiměsíční...

2. prosince 2025  15:11,  aktualizováno  15:11

Za pěstování marihuany podmínka. Invalidní důchodce ji užívá kvůli bolestem

Marihuana (ilustrační foto)

Téměř čtyřicetiletý invalidní důchodce dostal u žďárského okresního soudu tříletou podmínku za pěstování marihuany. Užíval ji kvůli mírnění bolesti při Bechtěrevově nemoci. Dokazování se před soudem...

2. prosince 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Borelie je mazaná, hledá skulinku mezi buňkami. Vědci zkoumají, jak ji zastavit

Vedoucí laboratoře elektronové mikroskopie v Biologickém centru Akademie věd...

Jihočeští vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích objasnili mechanismy, jak se chovají borelie v první fázi nákazy po přenosu z klíštěte do lidského těla. Toto zjištění by...

2. prosince 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Kolín spouští kampaň upozorňující na správné chování v MHD

ilustrační snímek

Na slušné chování v autobusech upozorňuje kampaň Buď jako Kája, kterou spouští město Kolín ve vozech a na zastávkách městské hromadné dopravy. Vtipnou formou...

2. prosince 2025  14:57,  aktualizováno  14:57

Co znamená být "Apple Premium Technical Partner" a proč by vás to mělo zajímat

2. prosince 2025  16:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Falešný policejní šéf lákal z ženy milion, úvěr jí rozmluvil skutečný ředitel

Ředitel hradecké krajské policie Petr Sehnoutka (vpravo) a trutnovský policejní...

Milionem korun se málem zadlužila žena, na niž tlačili po telefonu podvodníci. Jeden z nich se dokonce vydával za policejního ředitele v Trutnově. Naštěstí si žena našla na webu kontakt na skutečného...

2. prosince 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

2. prosince 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.