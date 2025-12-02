Cílem projektu Pražský chodec je udělat z chození po Praze jednoduchou a příjemnou záležitost. Za projektem stojí organizátor pražské dopravy (ROPID), Institut plánování a rozvoje Prahy, Technická správa komunikací a Prague City Tourism. Nové směrovky a obelisky mají nejen usnadnit orientaci místním i turistům, ale také podpořit pěší pohyb, rovnoměrně rozložit turistický provoz a zkrášlit veřejný prostor.
Nové prvky, umístěné na klíčových místech mezi centrem, Letnou a holešovickým Výstavištěm, nahradí chaotické a neestetické staré směrovky, které byly navíc jen v češtině. A nejlepší na tom je, že nové značení mluví jedním jazykem s navigací v metru a na zastávkách MHD. Trasa byla pečlivě vybrána – projdou jí denně tisíce turistů, a protože jde často o první kontakt návštěvníků s městem, je důležité, aby navigace působila srozumitelně a univerzálně – hlavně přes přehledné mapy.
„Cílem projektu Čitelná Praha je, aby se lidé mohli po městě pohybovat intuitivně, bez nutnosti složitě hledat cestu nebo spoléhat na mobil. Nové pěší navigační prvky propojují klíčová atraktivní místa v centru i mimo něj tak, aby byla Praha pro obyvatele i návštěvníky přehlednější a příjemnější k procházení. Zavádíme moderní systém, který podporuje udržitelný pohyb po městě, rozprostírá turistické trasy do širšího území a kultivuje veřejný prostor. Výstaviště je nyní dostupnější než kdy dřív – pěšky, jednoduše a s jasným a přehledným směrováním,“ říká náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.
„Pomocí chytré pěší navigace Pražský chodec budeme umět turisty lépe rozprostřít po městě. Dnes totiž zbytečně přetěžují nejznámější pěší trasy, protože o těch dalších nevědí. Spousta turistů také zbytečně zatěžuje metro nebo tramvaje na krátké úseky v centru, protože nevědí, že pěšky to může být mnohem rychlejší. I když dnes má každý z nás mapy a navigaci v telefonu, byla by škoda dívat se do mobilu místo kochání se krásami metropole,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.
Obelisky a směrovky
Na patnácti místech podél trasy jsou instalovány takzvané obelisky, které kombinují směrové informace s mapami blízkého okolí i širšího centra Prahy. Mapy jsou orientované podle reálného pohledu diváka, což vychází ze závěrů uživatelského testování. Zobrazují hlavní turistické cíle, zvýrazněné zlatou barvou a doplněné siluetami významných památek. Součástí map je také značení linek metra, tramvajových tratí a zastávek MHD. Na obeliscích najdete i rejstřík ulic, který umožňuje snadné vyhledání konkrétních lokalit. Pomocí kružnic v mapě znázorňujících pěti- a patnáctiminutovou docházkovou vzdálenost snadno získáte pojem o čase potřebném k dosažení jednotlivých cílů. Stejné mapy jako na obeliscích se objeví také ve stanicích metra nebo v nových vitrínách v zastávkových přístřešcích MHD. Na vybraných místech byly použity zúžené varianty obelisků, aby neomezovaly prostupnost chodníků.
|
Dalších 8 prvků tvoří textové směrovky instalované převážně na stávající sloupy veřejného osvětlení, což minimalizuje zásah do veřejného prostoru. U jednotlivých cílů najdete i přibližný docházkový čas k nim. Díky novým prvkům budou odstraněny původní hnědé směrovky, které byly často umístěné na samostatných sloupcích. I když byly v blízkosti jiné nosiče, na které bylo možné navigační systém umístit.
„Je skvělé, že se podařilo otestovat takto ucelený úsek navigačního systému přímo v náročném prostředí historického centra. Právě kombinace různorodých situací, od památkové rezervace přes městské parky až po rezidenční čtvrti, nám umožňuje ověřit čitelnost, srozumitelnost i celkovou funkčnost systému v reálném provozu. Výsledky z této trasy jsou pro další rozvoj Čitelné Prahy naprosto klíčové,“ říká za designérské studio Side2 Richard Jaroš.
Inspirace v Anglii
Projekt Pražský chodec se nejvíce inspiroval v Londýně, který má už dlouhé roky propracovaný systém pěší navigace Legible London. Po jeho zavedení se podíl pěší dopravy zvýšil o pět procent, zatímco podíl lidí, kteří se cítí ztraceni, klesl o šedesát procent. Promyšlená pěší navigace také šetří čas. Díky tomu, že lidé v Londýně méně bloudí, jsou jejich pěší cesty o šestnáct procent rychlejší.
Od stanice metra B Rajská zahrada ke stejnojmenné železniční zastávce se od úterý dostanou cestující po nové lávce. Oba její konce leží v jiné výškové úrovni (foto nahoře). Je to také jedno z prvních míst, kde se cestující v rámci pilotního testování potkají s novou podobou orientačního informačního systému „Čitelná Praha“. (2. dubna 2024)
Další postup projektu Pražský chodec
Na území městské části Praha 1 byla instalace dokončena na konci listopadu. Na území Prahy 7 budou nové prvky osazeny v první polovině prosince 2025. Na jaře příštího roku proběhne podrobné uživatelské testování celé trasy, které poslouží k finalizaci metodiky rozmísťování navigačních prvků pro celopražské rozšíření. V průběhu příštího roku plánuje Praha instalovat minimálně dalších padesátr prvků v okolí Václavského náměstí, náměstí Republiky, Masarykova a Hlavního nádraží, Pražského hradu či na Letné.
|
„Je skvělé, že projekt Čitelná Praha získal i velkou podporu u nás na radnici MČ Praha 1,“ podotkl radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola. A místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka dodává: „S prvky Pražského chodce máme na Praze 7 už dvouletou zkušenost. Obelisky i směrovky nejen pomáhají, ale i skvěle doplňují veřejný prostor, jak u nové Štvanické lávky, tak i podél rekonstruované třídy Dukelských hrdinů“.
Dosud bylo kromě nejnovější pěší trasy postupně do roku 2023 instalováno 20 prvků nové pěší navigace v okolí Štvanické lávky, Palmovky, ulice Dukelských hrdinů, na Václavském náměstí či v oblasti Edenu nebo vlakových nádraží Rajská zahrada a Dolní Počernice. A také v památkově chráněné lokalitě Baba. V rámci těchto pilotních projektů byly testovány a laděny jak různé druhy nosičů, tak i obsahová stránka obelisků i směrovek.
Více informací o projektu zde.
Kdo za tím stojí?