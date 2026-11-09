Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  11:20
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Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na děti, které tráví v nemocnicích celé dny i týdny a potřebují mít své nejbližší nablízku. | foto: Dům Ronalda McDonalda Česko

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...
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Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s něčím ostřejším k pití. V pátek 13. listopadu ale bude všechno jinak. Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem, která upozorní na děti trávící dlouhé týdny v nemocnicích.

Jak už jsme nadnesli výše, ranní cesta pražským metrem bude tentokrát trochu jiná. Místo obvyklé přehlídky kabátů, kostýmků a ospalých cestujících se ve vagonech objeví pyžama. Praha se totiž zapojí do letošního Pyžamového dne, jehož součástí bude vůbec první Pyžamová jízda metrem. Se souhlasem Dopravního podniku hl. m. Prahy projede speciální souprava celou trasu linky A.

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Pyžamový expres vyrazí z Depa Hostivař a zamíří až do Nemocnice Motol. Během jízdy se k němu budou moci připojit další příznivci a podporovatelé celé iniciativy. Pozvání přijali také influenceři a známé osobnosti. Chybět samozřejmě nebude ani patronka projektu, herečka Veronika Arichteva.

V cílové stanici čeká na účastníky symbolické přivítání. Dorazit by měl také ředitel Fakultní nemocnice Motol a Homolka, který nezůstane pozadu a do akce se rovněž zapojí v pyžamu. Tentokrát tedy dress code nebude žádná věda!

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na děti, které tráví v nemocnicích celé dny i týdny a potřebují mít své nejbližší nablízku.

Pyžamo, které má mnohem hlubší význam

Za veselou akcí a netradičním outfitem se ale skrývá důležitá myšlenka. Zatímco většina z nás vytahuje pyžamo hlavně večer před spaním nebo při víkendovém lenošení, pro děti v nemocnicích je každodenní realitou. Tráví v něm celé dny, někdy i dlouhé týdny.

Právě na jejich situaci chce Pyžamový den upozornit. Připomíná, že během náročné léčby děti potřebují nejen kvalitní zdravotní péči, ale především blízkost svých nejbližších. Možnost mít mámu a tátu nablízku, obejmout je nebo s nimi jen tak být může znamenat víc, než si dokážeme představit.

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„My si vezmeme pyžamo na jeden den tam, kam se běžně nenosí. Děti v nemocnicích v něm tráví dny i týdny,“ vysvětlují organizátoři hlavní myšlenku iniciativy.

Do pyžam se převléknou stovky škol i institucí

Letošní, už třetí ročník Pyžamového dne bude pořádně velký. Zapojí se do něj přibližně 400 registrovaných škol, firem, veřejných institucí, divadel, nemocnic i jednotlivců. A pravidla jsou jednoduchá: stačí vytáhnout oblíbené pyžamo ze skříně, obléknout ho a dát tak najevo, že myslíme na děti, které momentálně nemohou být doma se svými blízkými.

Za akcí stojí Dům Ronalda McDonalda Česko, který pomáhá rodinám vážně nemocných dětí. Poskytuje jim bezplatné ubytování přímo v areálu nemocnice, aby rodiče mohli zůstat svým dětem nablízku i během dlouhé hospitalizace.

Tak trochu jiný vagon

  • Pražské metro občas slouží nejen k přepravě cestujících, ale také jako prostor pro nejrůznější speciální akce.
  • Seznamovací vagon (2013–2015) – Dopravní podnik zkoušel ve vozech linky A vytvořit prostor, kde by se cestující mohli seznamovat. Ano, i metro mělo svého času ambice fungovat jako seznamka.
    • Komunikační vagon – Na seznamovací projekt navázal vůz s tematickými zábavně-naučnými panely, které se pravidelně obměňovaly.
    • Historické soupravy – nejsou jen záležitostí výročních oslav. Dopravní podnik nabízí zážitkové jízdy historickým metrem pravidelně, zpravidla jednou měsíčně. Při výročích se pak historické vozy občas vydávají přímo na běžnou trasu a cestující se jimi mohou svézt v rámci speciálního programu.
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