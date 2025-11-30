Praha zdarma v prosinci: 6 kulturních akcí, kde zpomalíte i načerpáte energii

Advent v Praze nemusí znamenat jen davy u svařáku. Vybrali jsme šest akcí, které nabídnou klid, smysluplný zážitek i prostor k zastavení — a všechny jsou zdarma.
Kampa v prosinci 2020

Filozofie v galerii

  • 1. prosince
  • 18:00–19:30
  • Atrium Žižkov

V době, kdy veřejný prostor zahlcují jednoduchá sdělení, přichází Filozofická fakulta Univerzity Karlovy s pozváním ke zpomalení a reflexi. Akce nabídne návštěvníkům možnost vstoupit do filozofického dialogu v kulisách probíhající výstavy.

Tématem bude stárnutí, které se v moderní společnosti často odsouvá na okraj, a přesto se týká každého z nás. Workshop povede filozofický poradce a pedagog Adam Lalák.

Vánoce na Desítce

  • 7. prosince
  • 14:30–15:30
  • Náměstí Svatopluka Čecha, kostel sv. Václava

Tradiční koncert pod záštitou městské části Praha 10 každoročně přináší příležitost ke společnému sdílení vánoční atmosféry. Vystoupí sbor Vox Nymburgensis s výběrem klasických i lidových vánočních skladeb a nabídne prostor pro zklidnění v předvánočním shonu. Kostel pojme 300 návštěvníků, dorazte včas.

Lennonova zeď v Praze 1980-2025

  • 8. prosince
  • 19:00–21:00
  • Knihovna Václava Havla

Veřejná debata se bude věnovat dějinám Lennonovy zdi, proměnám jejího významu, období normalizace, reakcím tehdejší moci i polistopadové transformaci místa. Diskuzi pořádá Muzeum paměti XX. století ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Knihovnou Václava Havla. Účast přislíbili například Hana Kordová Marvanová, Filip Pospíšil a Roman Laube. Debatu moderuje historik a ředitel muzea Petr Blažek.

Lennonova zeď na Kampě v Praze

Vánoce na dosah

  • 10. prosince
  • 17:30–18:30
  • Národopisné muzeum Národního muzea

Adventní vystoupení žáků Hany Trázníkové a souborů Villanella a Studánka ze ZUŠ Pštrossova nabídne pestrý program s hudbou, tancem a lidovými tradicemi.

Vyvrcholením večera bude zapojení do celorepublikového projektu Česko zpívá koledy, který každoročně propojuje stovky měst a obcí. V 18:00 se na mnoha místech republiky rozezní známé koledy, zpívané společně občany bez rozdílu věku, vyznání či hudebního talentu. Smyslem projektu je sdílená radost i symbolické propojení v čase.

Prahou za přírodou

  • 13. prosince
  • 9:00–13:00
  • Kampa – Střelecký ostrov

Pojďte s ornitologem Jaroslavem Cepákem zjistit, kdo všechno přezimuje v centru Prahy. Nezamrzající Vltava se totiž v zimě mění v útulný hotel pro kormorány, racky, volavky či hoholy. A možná zahlédnete i vzácného zimního hosta — některou z potáplic.

Zimující ptáci si oblíbili centrum města, kde loví potravu a odpočívají na jezech a nábřežích. Exkurzi pořádá Národní muzeum. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi upozorňuje na přírodní hodnoty městské krajiny, které zůstávají mnohdy přehlížené.

Podzimní počasí v okolí Karlova mostu v Praze. (27. října 2022)

Novoměstský advent

  • 14. prosince
  • 10:00–19:00
  • Novoměstská radnice

V prostorách Novoměstské radnice se opět uskuteční jednodenní adventní jarmark. Nabídne kvalitní řemeslné výrobky, vánoční dekorace, regionální potraviny i program pro děti. Součástí bude řada tvořivých dílen, divadelních vystoupení a koncertů.

Vyhlídková věž radnice bude otevřena do 18:00. Adventní trh klade důraz na tradici a komunitní rozměr bez zbytečné komerce, v prostředí historické památky.

