Filozofie v galerii
- 1. prosince
- 18:00–19:30
- Atrium Žižkov
V době, kdy veřejný prostor zahlcují jednoduchá sdělení, přichází Filozofická fakulta Univerzity Karlovy s pozváním ke zpomalení a reflexi. Akce nabídne návštěvníkům možnost vstoupit do filozofického dialogu v kulisách probíhající výstavy.
Tématem bude stárnutí, které se v moderní společnosti často odsouvá na okraj, a přesto se týká každého z nás. Workshop povede filozofický poradce a pedagog Adam Lalák.
Vánoce na Desítce
- 7. prosince
- 14:30–15:30
- Náměstí Svatopluka Čecha, kostel sv. Václava
Tradiční koncert pod záštitou městské části Praha 10 každoročně přináší příležitost ke společnému sdílení vánoční atmosféry. Vystoupí sbor Vox Nymburgensis s výběrem klasických i lidových vánočních skladeb a nabídne prostor pro zklidnění v předvánočním shonu. Kostel pojme 300 návštěvníků, dorazte včas.
Lennonova zeď v Praze 1980-2025
- 8. prosince
- 19:00–21:00
- Knihovna Václava Havla
Veřejná debata se bude věnovat dějinám Lennonovy zdi, proměnám jejího významu, období normalizace, reakcím tehdejší moci i polistopadové transformaci místa. Diskuzi pořádá Muzeum paměti XX. století ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Knihovnou Václava Havla. Účast přislíbili například Hana Kordová Marvanová, Filip Pospíšil a Roman Laube. Debatu moderuje historik a ředitel muzea Petr Blažek.
Vánoce na dosah
- 10. prosince
- 17:30–18:30
- Národopisné muzeum Národního muzea
Adventní vystoupení žáků Hany Trázníkové a souborů Villanella a Studánka ze ZUŠ Pštrossova nabídne pestrý program s hudbou, tancem a lidovými tradicemi.
Vyvrcholením večera bude zapojení do celorepublikového projektu Česko zpívá koledy, který každoročně propojuje stovky měst a obcí. V 18:00 se na mnoha místech republiky rozezní známé koledy, zpívané společně občany bez rozdílu věku, vyznání či hudebního talentu. Smyslem projektu je sdílená radost i symbolické propojení v čase.
Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025
Prahou za přírodou
- 13. prosince
- 9:00–13:00
- Kampa – Střelecký ostrov
Pojďte s ornitologem Jaroslavem Cepákem zjistit, kdo všechno přezimuje v centru Prahy. Nezamrzající Vltava se totiž v zimě mění v útulný hotel pro kormorány, racky, volavky či hoholy. A možná zahlédnete i vzácného zimního hosta — některou z potáplic.
Zimující ptáci si oblíbili centrum města, kde loví potravu a odpočívají na jezech a nábřežích. Exkurzi pořádá Národní muzeum. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi upozorňuje na přírodní hodnoty městské krajiny, které zůstávají mnohdy přehlížené.
Novoměstský advent
- 14. prosince
- 10:00–19:00
- Novoměstská radnice
V prostorách Novoměstské radnice se opět uskuteční jednodenní adventní jarmark. Nabídne kvalitní řemeslné výrobky, vánoční dekorace, regionální potraviny i program pro děti. Součástí bude řada tvořivých dílen, divadelních vystoupení a koncertů.
Vyhlídková věž radnice bude otevřena do 18:00. Adventní trh klade důraz na tradici a komunitní rozměr bez zbytečné komerce, v prostředí historické památky.