Území o rozloze přes 15 tisíc metrů čtverečních v katastrálním území Libeň, kde Praha vlastní 21 pozemků, získá nového majitele. Získá je developer Crestyl, který tady už vlastní budovy. Město pozemky smění za hotové byty.
Vzájemně se blokujeme
„Máme pozemky, na kterých stojí cizí stavby, a developer má stavby na našich pozemcích. Místo toho, abychom se vzájemně blokovali, jsme našli řešení výhodné pro obě strany. Praha získá nový bytový dům do svého portfolia dostupného bydlení, aniž by musela vynakládat stovky milionů ze svého rozpočtu,“ říká radní pro majetek Adam Zábranský.
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„Spolupráce se soukromým sektorem v této lokalitě místo blokace nese první ovoce. Dlouhodobě říkám, že vedle přípravy vlastní bytové výstavby, má město v majetkově komplikovaném území hledat možnosti výhodné spolupráce s ostatními vlastníky. V případě Libeňského ostrova se dohodu podařilo najít i díky expertní činnosti Pražské developerské společnosti. Neprodáváme pozemky, ale naopak v odpovídající hodnotě a kapacitě získáme byty, což je win-win situace pro všechny. Věřím, že se jedná o první příklad ‚sousedského projektu‘ a další budou následovat,“ uvádí Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje.
Ochrana před velkou vodou
Součástí projektu bude i vybudování nové protipovodňové ochrany, která nahradí stávající problematickou linii částečně vedenou přes pozemky společnosti České přístavy. Současná ochrana sice byla zkolaudována, ale nebyla dosud zapsána do katastru nemovitostí kvůli tomu, že nevznikla dohoda s tímto vlastníkem.
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Ideový záměr bude nyní dopracován do podoby konkrétních dokumentů, bude se jednat o složitou kombinaci práva stavby, stavební zakázky a budoucí směny. Vznikne i ekonomická analýza, z níž vyplyne, kolik bytů Praha ve výsledku získá.