Na projektu v pražské Ruzyni pracuje třicet umělců a umělkyň z České republiky i zahraničí. Dohromady tvoří velkoformátovou malbu o rozloze přibližně 1800 metrů čtverečních, která propojí různé přístupy současného street artu pod společným tématem „Krása města v pohybu“. Výsledkem měl být souvislý vizuální příběh, v němž se prolínají realistické motivy, abstraktní prvky i osobité rukopisy jednotlivých autorů.
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Za vznikem projektu stojí městská část Praha 6, která se dlouhodobě snaží dostávat současné umění do veřejného prostoru. „Chceme, aby Praha 6 byla místem, kde má moderní umění své pevné místo nejen v galeriích, ale i ve veřejném prostoru,“ uvedl radní pro kulturu Jan Lacina. Projekt podpořilo také ministerstvo obrany, kterému stěna patří, Vojenský historický ústav, Letiště Václava Havla Praha a další partneři.
Co je mural
Realizaci zajišťuje The Chemistry Gallery v rámci festivalu Urban Pictus, který se specializuje na mural art a proměnu zanedbaných městských lokalit. Festival letos vstupuje do svého třetího ročníku a od června do září představí řadu projektů zaměřených na současné umění ve veřejném prostoru.
České i zahraniční hvězdy street artu
Na muralu se podílejí výrazná jména domácí scény včetně Michala Škapy, Toy Box, Chemise, Sanyho nebo Jakuba Tytykala. Mezinárodní rozměr projektu podtrhuje účast umělců z několika evropských zemí. Do Ruzyně přijeli například Bona Berlin, Tim Marsh, Luca Ledda, Smoka, Mandioh, Juanjo Surace, Kram nebo rakouský výtvarník Ruin. Celkem se na projektu podílí patnáct českých a patnáct zahraničních autorů.
Právě spojení různých uměleckých přístupů má být jednou z největších předností výsledného díla. Organizátoři nechtějí vytvořit sérii izolovaných obrazů, ale jeden souvislý celek, který návštěvníky provede rozmanitými podobami současného urban artu.
Součástí muralu budou i příběhy místních
Projekt se nespoléhá pouze na profesionální umělce. Do jedné z částí muralu se může zapojit také veřejnost. Streetartistka a ilustrátorka Toy Box připravuje sekci nazvanou „Laskavost: malé a velké dobré skutky“, do níž chce zakomponovat skutečné příběhy obyvatel Prahy 6.
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Lidé mohou prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu sdílet vlastní zkušenosti s drobnými projevy lidské solidarity a některé z těchto příběhů se následně objeví přímo na stěně. Podle autorky je cílem připomenout, že právě každodenní ohleduplnost a vzájemná pomoc vytvářejí příjemnější prostředí pro život ve městě.
Inspirace Berlínem i Miami
Tvůrci se netají inspirací slavnými světovými lokalitami, kde se street art stal součástí identity města. Zmiňují například berlínský Teufelsberg nebo čtvrť Wynwood v Miami, která se z bývalé průmyslové oblasti proměnila v jednu z nejznámějších otevřených galerií na světě. Cílem není pouze vytvořit atraktivní umělecké dílo, ale také proměnit dlouhou anonymní stěnu v nové kulturní místo a bod zájmu pro obyvatele i návštěvníky Prahy.
Pustťe si obrazovou reportáž z tvorby muralu
Vznik muralu mohou lidé sledovat přímo na místě. Umělci budou pracovat v ulici Vlastina do 30. června a celá realizace je veřejnosti volně přístupná. Po dokončení získá Praha novou galerii pod širým nebem, která svým rozsahem výrazně přesahuje běžné představy o městském street artu.
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