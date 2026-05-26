Praha bude letecky opět spojena s Hanojí. O přímé spojení s Vietnamem se česká metropole snažila už několik let. V roce 2020 dokonce vietnamská společnost Bamboo Airways oznámila spuštění pravidelné linky do Hanoje a začala prodávat letenky. Plány ale krátce nato zastavila pandemie covidu a projekt nakonec nikdy neodstartoval.
Nová linka
Přímé spojení mezi Prahou a Vietnamem už v minulosti fungovalo díky Vietnam Airlines, v posledních letech ale cestující létali hlavně s přestupy přes Dauhá, Dubaj nebo Istanbul. Nová linka má oslovit nejen české turisty, ale i početnou vietnamskou komunitu v Česku.
Letenky jsou v prodeji od zhruba 9 200 korun (379 eur) za jednosměrný let. Linka bude mít mezipřistání v kazašského Almaty a nabídne návazné spojení do dalších částí Asie.
Podle Letiště Praha cestovalo loni mezi Prahou a Hanojí více než 75 tisíc lidí. Vietnam patří mezi nejsilnější mimoevropské trhy, kam dosud z Prahy chybělo přímé spojení.