Praha získá po letech nové přímé spojení do jihovýchodní Asie. Od 10. října se bude létat do Hanoje

Autor: Metro.cz
  18:15
Sledovat Metro na Googlu
Vietnamská nízkonákladová společnost Vietjet od 10. října spustí linku Praha–Hanoj, která bude zároveň její historicky první pravidelnou trasou do Evropské unie. Létat bude dvakrát týdně velkokapacitním Airbusem A330.

Ikonická ulice v Hanoji, jejímž středem projíždí vlak. | foto: PROFIMEDIAProfimedia.cz

Praha bude letecky opět spojena s Hanojí. O přímé spojení s Vietnamem se česká metropole snažila už několik let. V roce 2020 dokonce vietnamská společnost Bamboo Airways oznámila spuštění pravidelné linky do Hanoje a začala prodávat letenky. Plány ale krátce nato zastavila pandemie covidu a projekt nakonec nikdy neodstartoval.

Nová linka

Přímé spojení mezi Prahou a Vietnamem už v minulosti fungovalo díky Vietnam Airlines, v posledních letech ale cestující létali hlavně s přestupy přes Dauhá, Dubaj nebo Istanbul. Nová linka má oslovit nejen české turisty, ale i početnou vietnamskou komunitu v Česku.

Letenky jsou v prodeji od zhruba 9 200 korun (379 eur) za jednosměrný let. Linka bude mít mezipřistání v kazašského Almaty a nabídne návazné spojení do dalších částí Asie.

Podle Letiště Praha cestovalo loni mezi Prahou a Hanojí více než 75 tisíc lidí. Vietnam patří mezi nejsilnější mimoevropské trhy, kam dosud z Prahy chybělo přímé spojení.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

26. května 2026  18:56

V Novém Jičíně bude Kouzelný den v Hückelových vilách na téma Zahradní slavnost

ilustrační snímek

Areál památkově chráněných Hückelových vil v Novém Jičíně se v sobotu vrátí do časů první republiky. Letošním ústředním tématem akce Kouzelný den v Hückelových...

26. května 2026  17:05,  aktualizováno  17:05

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

ilustrační snímek

Ostravští policisté začali prověřovat okolnosti úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který minulý týden zemřel po onemocnění záškrtem. Upozornil na to...

26. května 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Stavba pavilonu chirurgie omezí provoz ve fakultní nemocnici v Plzni

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Plzeň, největší zdravotnické zařízení na jihozápadě Čech, zahajuje výstavbu pavilonu chirurgických oborů zhruba za čtyři miliardy korun....

26. května 2026  16:35,  aktualizováno  16:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Náchodě se střetl cyklista s autem, utrpěl vážné zranění, zasahoval vrtulník

ilustrační snímek

V Náchodě se dnes střetl osobní automobil s cyklistou, kterého vrtulník ve vážném stavu přepravil do nemocnice. Nehoda se stala krátce po 07:00, informovala...

26. května 2026  16:30,  aktualizováno  16:30

Praha získá po letech nové přímé spojení do jihovýchodní Asie. Od 10. října se bude létat do Hanoje

Ikonická ulice v Hanoji, jejímž středem projíždí vlak.

Vietnamská nízkonákladová společnost Vietjet od 10. října spustí linku Praha–Hanoj, která bude zároveň její historicky první pravidelnou trasou do Evropské unie. Létat bude dvakrát týdně...

26. května 2026  18:15

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

26. května 2026  18:03

Úřad dal firmě Vítkovice Aréna pokutu 80.000 Kč za chyby v tendru na světla

ilustrační snímek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal ostravské městské společnosti Vítkovice Aréna pokutu 80.000 korun za chyby v zakázce na výměnu osvětlení hrací...

26. května 2026  16:27,  aktualizováno  16:27

Pardubice chtějí ochránit pivovar před demolicí, schválily stavební uzávěru

ilustrační snímek

Město Pardubice chce ochránit budovu bývalého pivovaru před demolicí. Navrhne ministerstvu kultury, aby se stala kulturní památkou. Zároveň na lokalitu...

26. května 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Čeští hokejisté předposlední zápas ve skupině nezvládli. Prohráli s Norskem

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května...

Čeští hokejisté se v pondělí ve Fribourgu utkali s rozjetým Norskem, které na turnaji překvapuje skvělými výkony. Zápas bohužel Češi nezvládli a Norsko tak šokovalo na šampionátu dalším skvělým...

25. května 2026  19:02,  aktualizováno  26. 5. 17:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ocenění Památka roku Libereckého kraje 2025 získaly dva projekty

ilustrační snímek

Ocenění Památka roku Libereckého kraje 2025 získaly dva projekty, porota ocenila restaurátorské práce na vzorkovně malírny okenních skel v Okrouhlé na...

26. května 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

MS v hokeji 2026: Češi v dramatickém derby přehráli Slováky

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Čeští hokejisté nastoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku v jednom z klíčových duelů základní skupiny. Ve fribourgské BCF Areně vyzvali dosud neporažené Slovensko a ve hře byly mimořádně důležité...

23. května 2026  19:25,  aktualizováno  26. 5. 17:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.