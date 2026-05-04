Praha získala 70 milionů navíc. Náměstí Jiřího z Poděbrad už nyní prošlo obrovskou proměnou

Autor: Metro.cz
  14:43
Praha získala dotaci ve výši téměř sedmdesát milionů korun na revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad. Peníze hlavní město obdrželo z Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaný regionální operační program, který je spolufinancován Evropskou unií.
Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí jde do finále | foto: David Tichý

Právě finišující rekonstrukce má za cíl výrazně zlepšit podobu jednoho z nejnavštěvovanějších veřejných prostorů v metropoli. Rekonstrukce se zaměřuje především na zvýšení komfortu, bezpečnosti i celkové estetiky náměstí.

„Náměstí Jiřího z Poděbrad je jedním z nejvýznamnějších míst v Praze. Díky prostředkům EU můžeme zvýšit kvalitu života obyvatel i návštěvníků. Modernizace se zaměřuje na bezpečnost, vzhled i zeleň. Chceme, aby šlo o příjemné místo pro setkávání, odpočinek i kulturu,“ uvedl magistrátní radní pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání Zdeněk Kovářík.

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

Více zeleně i práce s dešťovou vodou

Součástí proměny je výrazné posílení zeleně. Na náměstí přibudou nové stromy i závlahový systém využívající dešťovou vodu. Projekt počítá také s obnovou fontány a celkovým zkvalitněním veřejného prostoru.

Důležitou roli hraje i okolí kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, před kterým vznikne menší náměstí určené pro kulturní a společenské akce. Úpravy mají zároveň zlepšit průchodnost celého prostoru a zvýšit bezpečnost návštěvníků.

Náklady přesahují 470 milionů korun

Celkové náklady na rekonstrukci, včetně projektové dokumentace, průzkumů a technického dozoru, dosahují přibližně 470 milionů korun bez DPH.

TelÄŤ nabĂ­dne vĂ˝stavu ilustracĂ­ LukĂˇĹˇe Tomka vÄ›novanou cyklistice

