Po více než deseti letech existence otevírá Signal Festival svou první stálou galerii digitálního umění s názvem Signal Space, která se slavnostně zpřístupní veřejnosti na začátku října 2025 v dlouhodobě uzavřené Staroměstské tržnici. Nabídne návštěvníkům celoroční zážitek, jaký dosud znají například z Berlína, New Yorku nebo Soulu.
Fialka by se divil
Na ploše 2500 m² představí osm expozic českých i zahraničních umělců, kurátorskou platformu CzechBox věnovanou české digitální tvorbě, dětskou zónu Signal Playground a odpočinkový prostor pro návštěvníky. Součástí budou i dvě instalace, které se v Česku objeví vůbec poprvé: Immersive Space s projekcí na stěny i podlahu a zrcadlový Infinity Room, kde se umění ztrácí v nekonečném prostoru.
Signal Space rozšíří kulturní mapu Prahy o stálou galerii, která v metropoli dosud chyběla, a s tím veřejnosti otevře dlouhodobě nepřístupnou, památkově cennou Staroměstskou tržnici. Historická budova, dokončená v roce 1896 podle návrhu Jindřicha Fialky, tak získává díky tříletému pronájmu novou funkci – celoroční kulturní platformy, kde se potkává historie s futuristickým obsahem.
Tržnice je místo s velkým potenciálem
Část prostor prošla citlivou úpravou pod dohledem odborníků. Veškeré zásahy jsou dočasné a reverzibilní – respektují historický charakter budovy a zároveň reagují na potřeby současného umění. „Oživení dlouhodobě uzavřené Staroměstské tržnice novým kulturním prostorem je skvělá zpráva pro Pražany. Rekonstrukce interiéru v památkové chráněné tržnici pod taktovkou Signal Space je dočasná a v případě potřeby vratná. Připravujeme soutěžní dialog, skrze nějž chceme najít dlouhodobého nájemce, který se pak bude podílet i na celkové opravě budovy,“ říká pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
„Staroměstská tržnice je místo s obrovským potenciálem a jako město usilujeme o to, aby v budoucnu opět plnila svou původní funkci. Dočasné umístění galerie považuji za skvělý nápad – cenné prostory v samotném srdci města ožijí uměním a místo toho, aby po dobu přípravy projektu zůstávaly prázdné, budou sloužit,“ doplňuje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. města Prahy pro územní rozvoj a územní plán. Financování galerie kombinuje vlastní zdroje Signal Festivalu a podporu od investorů.
Na ploše 2500 m² se propojí digitální umění, pohyb, světlo a zvuk s kreativitou a hravostí. „Festival se každoročně koná pouze čtyři dny, je pulzující – proměňuje veřejný prostor, pracuje s momentem překvapení a velkým publikem. Galerie Signal Space je oproti tomu intimnějším, hloubavějším prostorem. Festival je vstupní branou, galerie je pozvánkou k dalšímu objevování,“ vysvětluje zakladatel a kurátor galerie Signal Space a Signal Festivalu Martin Pošta.
Od umělé inteligence po klimatickou krizi
Prostor galerie je rozčleněn do osmi místností se stálými instalacemi, kurátorské platformy CzechBox s výběrem současné české tvorby a vstupem zdarma i dětské zóny Signal Playground. Výstavní program bude přístupný celoročně a dvakrát ročně obměňován. Důraz na dlouhodobou dramaturgii umožní vznik instalací, které si zaslouží soustředěnou pozornost. Celkový zážitek pak rozšíří doprovodný program zahrnující diskuse, workshopy a vzdělávací aktivity.
„Signal Space přináší do Prahy nový rozměr současného umění a dává nový život historické Staroměstské tržnici. Jde o spojení tradice s inovací, které si Praha zaslouží. Věřím, že tento prostor obohatí kulturní nabídku města a osloví široké publikum napříč generacemi,“ popisuje Jiří Pospíšil, náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči.
Galerie Signal Space představí české i zahraniční tvůrce, kteří vnímají digitální umění jako prostor pro experiment, hru i hlubší výpověď. Pomocí dat, kódů, světla a algoritmů otevírají aktuální témata – od umělé inteligence po klimatickou krizi – zároveň oslovují diváky silným vizuálním i emocionálním zážitkem s důrazem na interaktivitu.
Nebude to jen na „koukání“
Kurátorská platforma CzechBox bude sloužit jako laboratoř i výkladní skříň současné české digitální scény. Svá díla zde představí jak etablovaní autoři, tak nové talenty – jako první zde svou tvorbu vystaví designér a umělec Petr Pufler, známý jako Světlonoš, jehož instalace propojují přírodní materiály s působivými světelnými efekty.
Dětem bude věnován speciální interaktivní prostor Signal Playground, který přirozenou a hravou formou podpoří jejich vnímavost k novým médiím prostřednictvím inspirativních zážitků a edukace.
„Věříme, že galerie Signal Space nebude jen ‚na koukání‘, ale bude vtahovat, inspirovat a rozhýbávat emoce i myšlení,“ dodává Martin Pošta.