Koupit petardy, počkat do půlnoci a vyjít před dům. Kdo si takhle představuje konec roku, měl by si nejdřív ověřit, kde bydlí. Praha letos pravidla pyrotechniky zpřísnila a v řadě dalších čtvrtí už silvestrovská výjimka neplatí. Zákaz přitom nekončí u plotu soukromé zahrady.
„Úplný zákaz pyrotechniky se letos v září rozšířil na 35 z 57 městských částí Prahy,“ řekl deníku Metro mluvčí magistrátu Vít Hofman. K původním dvaceti se přidalo dalších patnáct. Omezení se tak netýká jen historického centra, ale také velkých sídlišť a okrajových částí metropole.
Sedm hodin na oslavy
Někde v Praze tedy lidé pyrotechniku použít mohou. Rozhodně ale nestačí přejít hranici městské části, která přijala celoroční zákaz. „Ve zbývajících městských částech platí povolené okno pro používání pyrotechniky od páté hodiny odpoledne 31. prosince do druhé hodiny ranní 1. ledna,“ vysvětluje Hofman.
I během těchto sedmi hodin zůstávají v platnosti další místní a zákonná omezení. Vyhláška zakazuje odpalování například v pražské památkové rezervaci, na řekách a jejich ostrovech i do padesáti metrů od břehu. Chrání také přírodní parky, zvláště chráněná území a jejich okolí nebo prostor do 250 metrů od veterinárních pohotovostí. Přehled by měla usnadnit aktualizovaná mapa, kterou magistrát podle informací deníku Metro připravuje.
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Výjimku z vyhlášky mají výrobky kategorie F1. Zvláštní režim platí také pro ohňostrojné práce specializovaných firem s povolením obvodního báňského úřadu. Lampiony štěstí a další výrobky s neřízeným letem zůstávají zakázané.
„Ale je to moje zahrada“
Ani za vlastním plotem si člověk nemůže odpalovat, co chce. Právě soukromé pozemky a představa, že na Silvestra zákazy přestávají platit, patří podle městské policie mezi možné zdroje nedorozumění. „Ani skutečnost, že někdo odpaluje pyrotechniku na vlastní zahradě, jej nezbavuje povinnosti respektovat platná pravidla,“ upozorňuje mluvčí Městské policie hlavního města Prahy Irena Seifertová.
Hlídky chtějí lidem pravidla především vysvětlovat a porušování zákazů předcházet. Problém bývá i u zahraničních návštěvníků, kteří přijedou oslavovat a místní omezení neznají. „Naším cílem není uložit co nejvíce pokut, ale přispět k tomu, aby oslavy proběhly bezpečně a pokud možno bez zranění či škod na majetku,“ říká pro Metro Seifertová.
Kolik strážníků bude letos v ulicích, zatím není rozhodnuto. Bezpečnostní opatření řídí Policie ČR a jejich podoba se bude odvíjet od aktuální situace. Větší pozornost lze očekávat hlavně v centru a tam, kde se sejde hodně lidí. Na místě mohou strážníci uložit pokutu až deset tisíc korun, ve správním řízení může postih dosáhnout až sta tisíc.
Loni bylo klidněji
Při minulých oslavách příchodu nového roku přijala městská policie během čtyřiadvacetihodinové služby 176 oznámení týkajících se pyrotechniky. Všechna prověřila, většina se podle jejího vyjádření nepotvrdila. V souvislosti s pyrotechnikou strážníci vyřešili 59 případů domluvou.
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Jen na centrum tehdy dohlíželo 180 strážníků, další desítky působily v ostatních částech Prahy. Oproti předchozímu roku zaznamenali méně odpalování, hluku i lidí v ulicích.
Také letos připomínají, že oslavy nejsou pro všechny stejně příjemné. „To, co pro jednoho člověka představuje několik vteřin zábavy, může pro jiného znamenat velký stres, v krajním případě i ohrožení zdraví či života,“ říká Seifertová. A dodává, že nejde jen o lidi, ale také o zvířata.
Stop petardám