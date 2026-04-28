Fenomén pumptracku je jednoduchý: místo šlapání využíváte k pohybu vpřed těžiště svého těla a „pumpování“ v nerovnostech trati. Je to ideální trénink pro bikery, ale i skvělá zábava pro děti na odrážedlech nebo koloběžkách.
Obsah
1. Světový unikát v Modřanech (Praha 12)
Praha 12 se od loňského června pyšní nejdelším betonovým modulárním pumptrackem na světě. Najdete ho na Beránku (roh ulic Urbánkova a Pertoldova). Díky speciálnímu povrchu z litého betonu je dráha extrémně hladká a rychlá. Navíc je navržena tak, že se dá v budoucnu přestavět až do pěti různých variant.
2. Hliněná klasika na Štvanici (Praha 7)
Pro ty, kteří preferují přírodnější povrch a bike-parkovou atmosféru, je tu Štvanice. Místní hliněný pumptrack je součástí většího areálu. Je ideální pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet i menší skoky a techničtější pasáže přímo v centru města.
3. Komfort na Chodově (Praha 11)
Pokud hledáte moderní asfaltový povrch, který odpustí i jízdu na skateboardu nebo in-line bruslích, vyrazte na Chodov (ulice Starochodovská). Dráha je přehledná, bezpečná a díky asfaltu ji lze využívat prakticky hned po dešti.
4. Malý háj v Dolních Měcholupech (Praha 15)
Oblíbeným cílem rodin s dětmi je pumptrack v rezidenční čtvrti Malý háj. Nachází se mezi ulicí Františka Jansy a workoutovým hřištěm. Je to menší, ale velmi dobře udržovaný okruh, který je skvělý pro první „pumpovací“ krůčky.
5. BMX ráj v Bohnicích (Praha 8)
Pokud hledáte areál, který snesou i profíci, ale přitom neodradí začátečníky, vyrazte do Bohnic (ulice Lindavská). Místní pumptrack nabízí hned dvě úrovně obtížnosti. Jednak menší a bezpečnější dráhu určenou pro nejmenší jezdce na odrážedlech a koloběžkách. Hlavní okruh skýtá dráhu s řadou klopenek a vln, které umožňují nabrat pořádnou rychlost.
