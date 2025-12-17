Prahou poprvé vyjedou nové tiché elektrobusy. Víme, na kterých linkách se s nimi svezete

Marek Hýř
Marek Hýř
  13:34
Pražská MHD má další novinku. Do pravidelného provozu vyjíždí první elektrobusy SOR ENS 12, které dopravní podnik (DPP) nasadí už ve čtvrtek 18. prosince 2025. Zatím půjde o čtyři vozy, které vyjedou z garáže Vršovice na vybraná pořadí linky 213.
Fotogalerie4

Elektrobus SOR ENS 12 | foto: DPP – Jakub Lachout

Celkem má DPP z první objednávky k dispozici 18 elektrobusů. Díky tomu se rozroste počet linek, na kterých budou nové elektrobusy DPP jezdit. Cestující se s nimi budou setkávat na linkách č. 154, 159, 185, 213, okrajově také na 126, 133, 173, 175, o víkendech navíc na 124 a 207.

Nové elektrobusy postupně nahradí nejstarší naftové autobusy. Dopravní podnik tak pokračuje v modernizaci vozového parku a plnění klimatických závazků města. Nákup až 100 elektrobusů SOR ENS 12 s elektrovýzbrojí Škoda Electric je spolufinancován z Modernizačního fondu Evropské unie částkou 800 milionů korun bez DPH.

Elektrobus SOR ENS 12

Nabíjení přes pantograf

Elektrobusy nabídnou dojezd až 100 kilometrů na jedno nabití, možnost průběžného nabíjení pantografem i klasické kabelové dobíjení. Novinkou v rámci vozového parku autobusů je instalace druhých předsuvných dveří pro snazší nástup s kočárky či invalidními vozíky na 2 vyhrazené plošiny. Zajímavostí je i instalace tepelného čerpadla pro vytápění a chlazení interiéru za účelem úspory elektrické energie.

V roce 2026 dorazí do Prahy přes 100 nových vozidel

  • Na příští rok si v rámci obnovy vozového parku DPP objednal celkem 118 nových vozidel, z nichž bude 74 (téměř 63 %) zcela nebo částečně bezemisních. Je mezi nimi dalších 14 elektrobusů SOR ENS 12 s elektrovýzbrojí Škoda Electric s dodáním do poloviny prosince 2026, dále celkem 30 trolejbusů Bozankaya SNG 12T s dodáním v únoru a dubnu 2026, a také 30 kloubových hybridních autobusů Iveco Urbanway Hybrid 18M.
  • Kromě toho by do DPP v příštím roce mělo dorazit celkem 40 nových naftových autobusů Iveco Streetway 18M a 4 třínápravové naftové autobusy Iveco Crossway LE 14,5M určené pro linku Airport Express

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná už zítra

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

17. prosince 2025  14:33

Pojišťovací bizáry roku: pomsta rybářů i poničený vibrátor

17. prosince 2025  14:31

Odborníci řeší založení budov Ostrava Towers Complex, největší stavby v zemi

ilustrační snímek

V Ostravě pokračuje příprava výstavby výškových budov Ostrava Towers Complex. Projekt v oblasti Nová Karolina počítá s vybudováním nejvyšší budovy v České...

17. prosince 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zlínský Den pro Zuzanku vynesl pro onkologicky nemocné děti 600.000 Kč

ilustrační snímek

Rekordních téměř 600.000 korun pro onkologicky nemocné děti letos vynesl tradiční Den pro Zuzanku, který ve Zlíně pořádá Mateřská škola Kolektivní dům. Celkový...

17. prosince 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SurgalClinic otevírá v Brně pracoviště dlouhodobé péče pro 74 pacientů

SurgalClinic otevĂ­rĂˇ v BrnÄ› pracoviĹˇtÄ› dlouhodobĂ© pĂ©ÄŤe pro 74 pacientĹŻ

Nové pracoviště dlouhodobé ošetřovatelské péče s kapacitou 74 lůžek vybudovala v brněnských Židenicích soukromá klinika SurGal Clinic. Zařízení cílící na...

17. prosince 2025  12:41,  aktualizováno  12:41

Střední škola v M. Budějovicích rozšíří svůj areál v Tovačovského sadech

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chystá rozšíření areálu Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích v Tovačovského sadech. Škola díky tomu bude moct opustit...

17. prosince 2025  12:35,  aktualizováno  12:35

Rozárka s červenou čepičkou. Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník

Největší radost ze čtyřnohé terapeutky měli klienti oddělení.

Příjemná návštěva v předvánočním čase potěšila klienty oddělení následné péče psychiatrie Nemocnice Ostrov. Zavítala mezi ně Kateřina Bláhová s poníkem Rozárkou. Zooterapie sice není v nemocnici...

17. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Plzeň od ledna rozšíří placené parkovací zóny do oblasti kolem zimního stadionu

ilustrační snímek

V okolí zimního stadionu v Plzni bude od 5. ledna příštího roku nová zóna placeného stání G. Přibližně 1000 placených míst vznikne v okolí zhruba tři čtvrtě...

17. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  12:25

Moravskoslezský kraj podpoří sociální služby bezúročnými půjčkami

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj příští rok opět poskytne provozovatelům sociálních služeb bezúročné půjčky. Návratná finanční pomoc má organizacím usnadnit situaci do...

17. prosince 2025  12:11,  aktualizováno  12:11

Těšínské divadlo se otevřelo po rekonstrukci, vzniklo nové kulturní centrum

ilustrační snímek

Skončila rozsáhlá rekonstrukce Těšínského divadla. Trvala 18 měsíců a stála 139 milionů korun. Výsledkem je vznik kreativního Těšínského divadelního a...

17. prosince 2025  12:06,  aktualizováno  12:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlaťáky.cz zveřejňují identifikaci odcizených zlatých slitků v hodnotě přes 4,5 milionu korun. Jedná se o certifikované investiční zlato Argor-Heraeus

17. prosince 2025  13:44

Generální dodavatel průmyslových staveb Harden Construction vstupuje na český trh. První projekt realizuje na Mostecku

17. prosince 2025  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.