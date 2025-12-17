Celkem má DPP z první objednávky k dispozici 18 elektrobusů. Díky tomu se rozroste počet linek, na kterých budou nové elektrobusy DPP jezdit. Cestující se s nimi budou setkávat na linkách č. 154, 159, 185, 213, okrajově také na 126, 133, 173, 175, o víkendech navíc na 124 a 207.
Nové elektrobusy postupně nahradí nejstarší naftové autobusy. Dopravní podnik tak pokračuje v modernizaci vozového parku a plnění klimatických závazků města. Nákup až 100 elektrobusů SOR ENS 12 s elektrovýzbrojí Škoda Electric je spolufinancován z Modernizačního fondu Evropské unie částkou 800 milionů korun bez DPH.
Nabíjení přes pantograf
Elektrobusy nabídnou dojezd až 100 kilometrů na jedno nabití, možnost průběžného nabíjení pantografem i klasické kabelové dobíjení. Novinkou v rámci vozového parku autobusů je instalace druhých předsuvných dveří pro snazší nástup s kočárky či invalidními vozíky na 2 vyhrazené plošiny. Zajímavostí je i instalace tepelného čerpadla pro vytápění a chlazení interiéru za účelem úspory elektrické energie.
V roce 2026 dorazí do Prahy přes 100 nových vozidel