Prahu čeká další vlna dopravních omezení. Začala druhá etapa oprav plynovodů a vodovodů v Plzeňské

Tereza Šimurdová, iDNES.cz
  12:00
Metropoli čeká několik měsíců výrazných změn v dopravě. Největší zásah přinese rekonstrukce sítí v Plzeňské ulici, která se od poloviny dubna na čtyři měsíce zcela uzavře. Současně začnou opravy i v Dejvicích, Břežanském údolí a na Kbelské, což výrazně zatíží objízdné trasy po celém městě.
Fotogalerie4

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prahu v následujících měsících čekají rozsáhlé rekonstrukce inženýrských sítí i komunikací. Nejvýraznější zásah se dotkne Plzeňské ulice, jedné z nejdelších a nejvytíženějších radiál na západě metropole. Práce potrvají až do konce srpna a od 16. dubna dojde k úplné uzavírce jejího začátku ve směru od Anděla. „Hlavním důvodem prací je nezbytná obnova zastaralých sítí, které jsou kvůli svému stáří v nevyhovujícím až havarijním stavu,“ vysvětlila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Postupná rekonstrukce od února

Opravy jsou rozděleny do několika etap. V první fázi Pražská vodohospodářská společnost opravuje vodovod na Klamovce v křižovatce Plzeňské a Podbělohorské. Ode dneška do neděle 22. února je proto uzavřená Holečkova ulice a objízdná trasa vede přes Erbenovu. Přibližně půlkilometrový úsek mezi zastávkami U Zvonu a Klamovka je průjezdný pouze jedním pruhem. MHD jezdí beze změn, pouze byla přesunuta autobusová zastávka Klamovka.

Od 23. února do 15. dubna se práce vrátí na zmíněnou křižovatku a Holečkova bude znovu průjezdná. Současně začne oprava plynovodu.
„Rekonstrukce plynovodu bude ve většině případů realizována bez odstávek odběratelů, takže dopad prací na obyvatele bude minimální,“ dodala Lišková. Odbočka mezi ulicemi U Palinárky a Erbenova bude dočasně vedena po tramvajových kolejích.

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025)

Na přelomu března a května pak TSK začne frézovat povrchy a vyrovnávat obrubníky, přičemž mezi 15. březnem a 5. dubnem se opět pojede jen jedním pruhem.

Od poloviny dubna úplná uzavírka

Největší omezení přijde v dubnu. „Od poloviny dubna vstoupí stavba do nejnáročnější fáze, kdy bude ulice Plzeňská zcela uzavřena v úseku Na Čečeličce–Holečkova. Veškerá doprava bude převedena do ulice Vrchlického obdobně jako v roce 2025. Propojení zajistí ulice Tomáškova a U Trojice,“ sdělila Lišková.

Radnice Prahy 5 s harmonogramem dlouhodobě nesouhlasí, i když se jí podařilo uzavírku zkrátit o dva měsíce. „Trváme na výhradách k dopravnímu omezení. Preferujeme rozložení prací do dvou stavebních sezon tak, aby byly minimalizovány dopady uzavírky na provoz v Plzeňské. I nadále tedy nesouhlasíme s uvažovaným časovým rozvrhem prací, tedy jejich provádění v jedné stavební sezoně,“ konstatoval starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).

Další uzavírky po celé Praze

Omezení se však netýkají jen Smíchova. V pondělí začne rekonstrukce Šárecké ulice v Dejvicích. Současně zde vznikne vodovod, kanalizace, plynovod i trolejbusová trať, přibude cyklopruh a zeleň. Autobusy linek 131 a 216 i noční spoje pojedou odklonem a nahradí je linky X131, X216 a X907. Hotovo má být na konci června.

Od 2. března se navíc uzavře silnice mezi Zbraslaví a Dolními Břežany vedoucí Břežanským údolím. Objížďka povede přes Vrané nad Vltavou, Zvoli a Ohrobec a cesta se prodlouží zhruba o devět kilometrů.

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025)

„Občané se na mě obracejí a ptají se, proč se na místo opět vracíme po více než třech letech. Tehdy se musel opravit havarijní úsek na příjezdu do Dolních Břežan. Byl tam podemletý most a hrozil pád opěrné zdi i utržení silnice, což ohrožovalo bezpečnost řidičů. Ačkoli už se v té době připravovala kompletní rekonstrukce silnice mezi Zbraslaví a Dolními Břežany, bylo nutné reagovat okamžitě a asi půlkilometrovou část uzavřít. Nyní se konečně pomalu, ale jistě dostáváme do finále,“ vysvětlil středočeský radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek (ODS). Silnice má být znovu otevřena v listopadu a kraj za opravy zaplatí 350 milionů korun.

Přijde i Kbelská a Průmyslová

Na duben je naplánována také rekonstrukce Kbelské ulice. Ta sice nezavře komunikaci úplně, ale výrazně sníží počet jízdních pruhů. Následovat má navazující Průmyslová, společně tvořící důležitý dopravní tah nahrazující nedokončené městské okruhy.

Zastupitelé však budou ještě řešit, zda opravu neodložit a lépe koordinovat. Některým totiž není jasné, kudy povedou objízdné trasy.

Pražské řidiče tak čeká náročné dopravní jaro a léto, během kterého bude nutné počítat s výraznými zdržením napříč metropolí.

