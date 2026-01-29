Vedení Prahy 5 nesouhlasí s tím, aby kvůli rozsáhlým rekonstrukcím byla uzavřena Plzeňská ulice. A nebude jediná, na čas bude uzavřena další důležitá tepna – Holečkova.
Praha 5 nechce Plzeňskou uzavřít
„Trváme na výhradách k dopravnímu omezení. Preferujeme rozložení prací do dvou stavebních sezon tak, aby byly co nejmenší dopady na obyvatele Prahy 5,“ uvedl Lukáš Herold, starosta Prahy 5.
Praha 5 prosazuje zachování průjezdu alespoň jedním pruhem mimo letní prázdniny a šetrnější řešení. Magistrát tvrdí, že rekonstrukce v takovém rozsahu je nutná.
V případě Plzeňské to bude další uzávěra, loni v létě byla tepna uzavřena kvůli rekonstrukci plynovodu a sítí.
Hrozí velká havárie
Podle zástupců hlavního města a Technické správy komunikací je současná rekonstrukce nezbytná, protože technický stav sítí je již na hraně životnosti a místy hrozí havárie. Koordinace jednotlivých prací má umožnit jejich realizaci v jednom společném harmonogramu a snížit riziko nečekaných poruch v budoucnu.
Dopravně zbídačená Radlická
Místní obyvatelé upozorňují na to, že uzavřením Plzeňské hrozí kolaps v například dopravně zbídačené Radlické ulice.
Nejvíce budou zasaženy ulice Vrchlického, část samotného Smíchova ale také Bieblova a jedna dopravou nejvytíženějších ulic v Praze – Radlická, kde v současnosti projede přes 50 tisíc aut denně.
Obyvatelé právě kolem Radlické ulice upozorňují na to, že úřady věnují této části Smíchova málo péče. „Na denním pořádku jsou kolizní situace na přechodech ve spodní části Radlické. Tato ulice není vybavena kamerami, takže tudy projíždějí kamiony, které nemají pro průjezd výjimku. A přidávají se k tomu autobusy. Zřejmě to má být test na budoucí velké nádraží, které se pod Radlickou staví. Do dopravy významně promluví i nová čtvrť Smíchov City,“ tvrdí autoři facebookové stránky Smíchovská parta. O Radlické ulici mluvil pro iDNES.cz před časem i odborník na dopravu docent ČVUT Zdeněk Lokaj „Ti lidi, co tam bydlí jsou chudáci. Radlická na takovou dopravu není stavěna,“ řekl loni Lokaj.