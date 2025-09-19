Praha má před sebou víkend, jaký už dlouho nezažila. Do metropole zamíří tisíce lidí. Uzavírky, objížďky a kolony se dotknou prakticky všech částí města. Podívejte se na přehled:
Úplná uzavírka Vyšehradského tunelu
Kvůli havarijní opravě bude Vyšehradský tunel uzavřen:
- Sobota 20. 9. a neděle 21. 9. vždy od 7:00 do 22:00
- Pohyb pěších a cyklistů zůstává zachován
- Sobota: tunelem projede jen náhradní autobusová doprava
- Neděle: průjezd nebude možný vůbec
Objízdné trasy
- Směr do centra: Jeremenkova – Na Strži – 5. května
- Opačný směr: Ječná – Sokolská – 5. května – Jeremenkova
- Další možnost: Vnislavova – Čiklova – Petra Rezka
Pražská 50: cyklistický závod přes Okoř a Šárku
V sobotu 20. září odstartuje v 10:00 v Dejvicích hlavní cyklistický závod Pražská 50. Trasa povede mimo jiné přes Horoměřice, Velké Přílepy, Okoř, Tuchoměřice, Nebušice a Šárku. Start i cíl je v Dejvicích.
Tramvajový průvod projede centrem města
V neděli dopoledne začne v Sokolovské ulici výstava, po níž v 11:00 vyjedou historické tramvaje na slavnostní jízdu.
Trasa průvodu (rychlost 5–10 km/h):
Florenc – Náměstí Republiky – Čechův most – Mánesův most – Křižovnické náměstí – Národní divadlo – Václavské náměstí – Senovážné náměstí – cíl na Špejcharu (kolem 14:00).
Sparta proti Plzni, Dukla proti Bohemians
- Sobota 20. 9., 18:00 – AC Sparta Praha vs. FC Viktoria Plzeň
- Neděle 21. 9., 13:00 – FK Dukla Praha vs. Bohemians Praha 1905
Další shromáždění a piety
Kromě sportovních akcí proběhnou v metropoli také různé shromáždění a pietní akce, některé i formou pochodu. Policie doporučuje motoristům sledovat aktuální dopravní informace. Řidiči by měli počítat s uzavírkami a zpomalením provozu.