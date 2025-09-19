Prahu čeká jeden z nejnabitějších víkendů. Dopravu ochromí akce i uzavírka tunelu

Pražany čeká náročný víkend plný sportovních i kulturních akcí, které omezí dopravu. Policie i dopravní podnik upozorňují, že lidé by měli počítat s objížďkami, kolonami a přizpůsobit tomu své cesty. Nejvýraznější komplikací bude úplná uzavírka Vyšehradského tunelu.
Vyšehradský tunel uzavřeli kvůli lovci železa (25. února 2017). | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Praha má před sebou víkend, jaký už dlouho nezažila. Do metropole zamíří tisíce lidí. Uzavírky, objížďky a kolony se dotknou prakticky všech částí města. Podívejte se na přehled:

Úplná uzavírka Vyšehradského tunelu

Kvůli havarijní opravě bude Vyšehradský tunel uzavřen:

  • Sobota 20. 9. a neděle 21. 9. vždy od 7:00 do 22:00
  • Pohyb pěších a cyklistů zůstává zachován
  • Sobota: tunelem projede jen náhradní autobusová doprava
  • Neděle: průjezd nebude možný vůbec

Objízdné trasy

  • Směr do centra: Jeremenkova – Na Strži – 5. května
  • Opačný směr: Ječná – Sokolská – 5. května – Jeremenkova
  • Další možnost: Vnislavova – Čiklova – Petra Rezka

Pražská 50: cyklistický závod přes Okoř a Šárku

V sobotu 20. září odstartuje v 10:00 v Dejvicích hlavní cyklistický závod Pražská 50. Trasa povede mimo jiné přes Horoměřice, Velké Přílepy, Okoř, Tuchoměřice, Nebušice a Šárku. Start i cíl je v Dejvicích.

Tramvajový průvod Prahou.

Tramvajový průvod projede centrem města

V neděli dopoledne začne v Sokolovské ulici výstava, po níž v 11:00 vyjedou historické tramvaje na slavnostní jízdu.

Trasa průvodu (rychlost 5–10 km/h):
Florenc – Náměstí Republiky – Čechův most – Mánesův most – Křižovnické náměstí – Národní divadlo – Václavské náměstí – Senovážné náměstí – cíl na Špejcharu (kolem 14:00).

Obří průvod i unikátní vozovna. Pražská hromadná doprava o víkendu slaví 150 let své existence

Sparta proti Plzni, Dukla proti Bohemians

  • Sobota 20. 9., 18:00 – AC Sparta Praha vs. FC Viktoria Plzeň
  • Neděle 21. 9., 13:00 – FK Dukla Praha vs. Bohemians Praha 1905

Další shromáždění a piety

Kromě sportovních akcí proběhnou v metropoli také různé shromáždění a pietní akce, některé i formou pochodu. Policie doporučuje motoristům sledovat aktuální dopravní informace. Řidiči by měli počítat s uzavírkami a zpomalením provozu.

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou". Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků" v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky", leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny". Majitelé starších vil i...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Pražská koňka začínala podle brněnského vzoru, prozrazuje archiv dopravního podniku

Archiv dopravního podniku ukrývá dokumenty od prvních dnů koňské dráhy až po současnost. Archivář Robert Mara je správcem „pokladny" plné dokumentů i lidských příběhů. V rámci výročí 150 let MHD v...

19. září 2025  9:59

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Nejdéle vězněný Čech je blízko svobodě. Okresní soud v Mostě dnes vyhověl žádosti o podmínečné propuštění na doživotí odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (nyní přejmenovaného na Navrátila). Žalobkyně...

19. září 2025  7:12,  aktualizováno  9:54

Cedule na Lysé hoře ničí vandalové. Vyhýbejte se Beskydům, vzkazují jim ochránci

Naučná stezka Lysohorský bestiář je dlouhodobým cílem vandalů. Informační cedule byly po jejich řádění natolik poškozené, že se pracovníci CHKO Beskydy nyní museli pustit do jejich obnovy. Stezka...

19. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Kličkoval, pak nadýchal přes dvě promile. Řidič putoval z D1 na záchytku

Ten řidič nemůže být v pořádku, pomyslel si ve čtvrtek ráno jiný šofér na dálnici D1 u Měřína, když před ním ze strany na stranu kličkovalo Audi A4. A tak zavolal na policii. Hlídka vozidlo zastavila...

19. září 2025  9:52

Otravuje vzduch, půdu a vodu. Spolkům a radnici ve Volarech vadí skládka s jedy

Teplou Vltavu na Šumavě ohrožují jedovaté látky z nedaleké skládky odpadů. Česká inspekce životního prostředí je objevila poblíž Volarského potoka, který ústí právě do Vltavy v úseku, kde je kvůli...

19. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Auto se na Kroměřížsku zřítilo z dálničního mostu na D1, řidič nehodu nepřežil

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na dálnici D1 u Bezměrova na Kroměřížsku. Podle hasičů osobní vůz po srážce s nákladním prorazil svodidla a zřítil se z dálničního mostu. Řidič pád...

19. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Sklářské městečko v Železném Brodě

Jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců i obdivovatelů sklářského řemesla. To nabídne již 19. ročník tradiční akce v Železném Brodě.

19. září 2025  9:04

Českou Kamenici, Prysk a Kamenický Šenov propojila nová cyklostezka za 80 mil.Kč

Českou Kamenici, Prysk a Kamenický Šenov propojila cyklostezka za 80 milionů korun. Okolo 62 milionů korun pokryla dotace. Veřejnosti se nový čtyřkilometrový...

19. září 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Unikátní kulinární zážitek v SaSaZu: dvě výjimečné večeře šéfkuchaře Blakea Thornleyho

19. září 2025  8:34

Jeden z nejcennějších na Moravě. Restaurátoři mají svatostánku vrátit zašlý lesk

Město Moravská Třebová zachraňuje cenný hřbitovní kostel, který v loňském roce převzalo od církve. Restaurátoři dnes představí, co s dříve upozaďovanou památkou s původními lavicemi z období baroka...

19. září 2025  8:32

Investice do budoucnosti: organizace Education Cannot Wait pomáhá 14 milionům dětí v krizových situacích po celém světě

19. září 2025  8:07

Konference Digitalizace HR 2025 / 15. 10. 2025, Praha i on-line

19. září 2025  8:04

