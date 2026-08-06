Marek Ztracený ovládne Letnou
Když Marek Ztracený v roce 2023 třikrát vyprodal fotbalový stadion v pražském Edenu, asi málokoho napadlo, že jeho příští koncertní kroky povedou na Letnou. Na tu Letnou, kde kráčely dějiny českého národa sametovou revolucí, a také tu Letnou, kde do teď hráli pouze Rolling Stones, Michael Jackson a Elán.
Na diváky čeká podle pořadatelů velkolepá dvouhodinová show s hity ze Ztraceného osmnáctileté kariéry.
Na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu Sparty vyrostl obrovský koncertní park s konstrukcemi pro pět tribun na sezení, prostor pro stání i samotné pódium. Přesné množství prodaných vstupenek zatím není známo. „Kapacitu koncertu necháme jako překvapení pro naše fanoušky, ať to vidí na vlastní oči. A bude to veliké,“ uvedla zpěvákova manažerka Simona Krajczy. Odhaduje se, že to bude něco kolem 70 až 80 tisíc. V oficiálním předprodeji jsou ještě lístky na stání či stání pod pódiem, na sezení na tribunách jsou sem tam k zakoupení už jen jednotky lístků. Vstupenky jsou k dostání v oficiálním předprodeji na webu Ticketportal.cz v cenách od 1 099 korun.
Podle oficiálních údajů se areál otevře v 16.30, pokud vše půjde hladce, je podle Simony Krajczy možné, že by se otevřelo ale i o něco dřív. Jako předskokanka se pak od 18.45 představí Martina Pártlová se svou kapelou. Od 19.30 pak nastoupí DJ, který má za úkol diváky rozjet, samotný koncert začne ve 20 hodin.
Co si vzít s sebou na koncert?
- V areálu bude možné platit bezhotovostně, bez žádné speciální aplikace, ale kartou či mobilem.
- Dále bude umožněn vstup s průhlednou lahví vody do objemu půl litru či opalovacím krémem do objemu 100 mililitrů – ne však ve spreji.
- Lidé, kteří mají lístky na tribunu k sezení, si budou moci vzít i podsedák.
Ohňostroj je zrušen
Z celého koncertu bude pořízen televizní záznam. Kdy a kde bude záznam odvysílán, však zpěvák zatím neprozradil. Na svých sociálních sítích včera ale uvedl, že se nakonec po úvahách rozhodli s týmem zrušit původně plánovaný ohňostroj na závěr koncertu. „Pravda je taková, že v parku na Letenské pláni běhá spousta psů a žije spousta zvířat. Kousek od nás bydlí lidi, jsme v úplném centru města, navíc je extrémní sucho a chci být rozumný,“ dodal ve videu Ztracený.
Doprava bude posílena, ale přijďte včas!
Pochod hrdosti zamíří na Štvanici
Koncert Marka Ztraceného ale není jediná mega akce v Praze, která se v následujících dnech koná. Davy se do ulici vydají i během sobotního Pride Parade. Průvod je jedním z tradičních vrcholů festivalu Prague Pride.
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Účastníci se začnou scházet od 11 hodin v dolní části Václavského náměstí, kde bude připravené pódium s DJ Janem Witekem, který se postará o hudební doprovod i úvodní informace. Na místě bude možné vyrobit si transparent, nechat se nalíčit v duhových barvách nebo doplnit zásoby pitné vody z přistavené cisterny. Samotný průvod vyrazí v poledne.
Letošní ročník přinese změnu trasy. Průvod každoročně končil právě na Letenské pláni, kde se ale tou dobou bude likvidovat areál po koncertu Marka Ztraceného. Účastníci Pride Parade tedy vyrazí ze spodní části Václavského náměstí, odkud se vydá směrem přes ulici Na Příkopech, přes náměstí Republiky a Celetnou na Staroměstské náměstí. Odtud bude pokračovat Pařížskou ulicí, po Dvořákově nábřeží a Nábřeží Ludvíka Svobody až na Těšnov a následně na ostrov Štvanice. Po celé trase nebude chybět hudba z takzvaných Sky Stages rozmístěných podél průvodu.
Cílem průvodu je Pride Park na Štvanici, kde bude připraven celodenní program až do 22 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na živou hudbu a vystoupení na pěti pódiích, pestrou nabídku občerstvení i doprovodný program. Organizátoři uvádějí, že akce je vhodná také pro rodiny s dětmi, bezbariérově přístupná a otevřená i návštěvníkům se psy.
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