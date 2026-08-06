Prahu čeká náročný víkend. Letnou ovládne Ztracený, městem projde Pride Parade

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  12:35aktualizováno  16:13
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Pražská Letná před koncertem Marka Ztraceného (4. srpna 2026)

Pražská Letná před koncertem Marka Ztraceného (4. srpna 2026) | foto: Vítězslav Bureš, iDNES.cz

Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30....
Pražská Letná před koncertem Marka Ztraceného (4. srpna 2026)
Pražská Letná před koncertem Marka Ztraceného (4. srpna 2026)
Pražská Letná před koncertem Marka Ztraceného (4. srpna 2026)
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V pátek 7. a v sobotu 8. srpna 2026 bude v pražských ulicích více než rušno. V pátek večer totiž vystoupí na svém dosud největším kariérním koncertě Marek Ztracený, akce pro několik desítek tisíc lidí proběhne na Letenské pláni. V sobotu pak do ulic vyrazí Pride Parade, tradiční průvod hrdosti, kterým vrcholí festival Prague Pride.

Marek Ztracený ovládne Letnou

Když Marek Ztracený v roce 2023 třikrát vyprodal fotbalový stadion v pražském Edenu, asi málokoho napadlo, že jeho příští koncertní kroky povedou na Letnou. Na tu Letnou, kde kráčely dějiny českého národa sametovou revolucí, a také tu Letnou, kde do teď hráli pouze Rolling Stones, Michael Jackson a Elán.

Na diváky čeká podle pořadatelů velkolepá dvouhodinová show s hity ze Ztraceného osmnáctileté kariéry.

Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30. července 2026)

Na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu Sparty vyrostl obrovský koncertní park s konstrukcemi pro pět tribun na sezení, prostor pro stání i samotné pódium. Přesné množství prodaných vstupenek zatím není známo. „Kapacitu koncertu necháme jako překvapení pro naše fanoušky, ať to vidí na vlastní oči. A bude to veliké,“ uvedla zpěvákova manažerka Simona Krajczy. Odhaduje se, že to bude něco kolem 70 až 80 tisíc. V oficiálním předprodeji jsou ještě lístky na stání či stání pod pódiem, na sezení na tribunách jsou sem tam k zakoupení už jen jednotky lístků. Vstupenky jsou k dostání v oficiálním předprodeji na webu Ticketportal.cz v cenách od 1 099 korun.

Rozmístění tribun během koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026

Podle oficiálních údajů se areál otevře v 16.30, pokud vše půjde hladce, je podle Simony Krajczy možné, že by se otevřelo ale i o něco dřív. Jako předskokanka se pak od 18.45 představí Martina Pártlová se svou kapelou. Od 19.30 pak nastoupí DJ, který má za úkol diváky rozjet, samotný koncert začne ve 20 hodin.

Co si vzít s sebou na koncert?

  • V areálu bude možné platit bezhotovostně, bez žádné speciální aplikace, ale kartou či mobilem.
  • Dále bude umožněn vstup s průhlednou lahví vody do objemu půl litru či opalovacím krémem do objemu 100 mililitrů – ne však ve spreji.
  • Lidé, kteří mají lístky na tribunu k sezení, si budou moci vzít i podsedák.

Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30. července 2026)

Ohňostroj je zrušen

Z celého koncertu bude pořízen televizní záznam. Kdy a kde bude záznam odvysílán, však zpěvák zatím neprozradil. Na svých sociálních sítích včera ale uvedl, že se nakonec po úvahách rozhodli s týmem zrušit původně plánovaný ohňostroj na závěr koncertu. „Pravda je taková, že v parku na Letenské pláni běhá spousta psů a žije spousta zvířat. Kousek od nás bydlí lidi, jsme v úplném centru města, navíc je extrémní sucho a chci být rozumný,“ dodal ve videu Ztracený.

Doprava bude posílena, ale přijďte včas!

  • Na nápor desítek tisíc lidí se speciálně připravuje i hromadná doprava v okolí. Před začátkem koncertu bude v provozu mimořádná tramvajová linka 44. Jezdit má přibližně v pětiminutových intervalech od 16 do 19 hodin po jednosměrné trase Špejchar – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Korunovační – Sparta – Špejchar.
  • Po skončení koncertu dopravní podnik posílí provoz metra na lince A v úseku Dejvická–Želivského přibližně od 22 do 23.30. U linky C budou zkráceny intervaly ve směru z Holešovic na Kačerov. V pohotovosti bude také osm tramvajových souprav připravených podle potřeby navýšit kapacitu dopravy.
  • Přijíždíte do Prahy autem? Pořadatelé doporučují využít některé z P+R parkovišť na okraji Prahy a do centra pokračovat městskou hromadnou dopravou. V okolí Letenské pláně není parkování pro návštěvníky koncertu k dispozici.
  • Po skončení koncertu bude umožněn odchod z areálu také výstupy směrem přes Letenské sady.

Pochod hrdosti zamíří na Štvanici

Koncert Marka Ztraceného ale není jediná mega akce v Praze, která se v následujících dnech koná. Davy se do ulici vydají i během sobotního Pride Parade. Průvod je jedním z tradičních vrcholů festivalu Prague Pride.

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Účastníci se začnou scházet od 11 hodin v dolní části Václavského náměstí, kde bude připravené pódium s DJ Janem Witekem, který se postará o hudební doprovod i úvodní informace. Na místě bude možné vyrobit si transparent, nechat se nalíčit v duhových barvách nebo doplnit zásoby pitné vody z přistavené cisterny. Samotný průvod vyrazí v poledne.

Prague Pride začala na pražském Střeleckém ostrově (3.srpna 2026)

Letošní ročník přinese změnu trasy. Průvod každoročně končil právě na Letenské pláni, kde se ale tou dobou bude likvidovat areál po koncertu Marka Ztraceného. Účastníci Pride Parade tedy vyrazí ze spodní části Václavského náměstí, odkud se vydá směrem přes ulici Na Příkopech, přes náměstí Republiky a Celetnou na Staroměstské náměstí. Odtud bude pokračovat Pařížskou ulicí, po Dvořákově nábřeží a Nábřeží Ludvíka Svobody až na Těšnov a následně na ostrov Štvanice. Po celé trase nebude chybět hudba z takzvaných Sky Stages rozmístěných podél průvodu.

Mapa trasy průvodu Pride Parade 2026

Cílem průvodu je Pride Park na Štvanici, kde bude připraven celodenní program až do 22 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na živou hudbu a vystoupení na pěti pódiích, pestrou nabídku občerstvení i doprovodný program. Organizátoři uvádějí, že akce je vhodná také pro rodiny s dětmi, bezbariérově přístupná a otevřená i návštěvníkům se psy.

Komplikace v dopravě

  • Kvůli průvodu budou pro auta mezi 12:00 a 16:00 uzavřené některé ulice v okolí Václavského a Staroměstského náměstí, Dvořákova nábřeží nebo Hlávkova mostu a po změněných trasách pojedou také některé linky městské hromadné dopravy. Omezení se dotknou i části magistrály u Hlávkova mostu
  • Dojde například i k dočasnému omezení provozu autobusové linky 194. Přibližně od 12 do 15.30 hodin bude linka vedena pouze v polookružní trase Nemocnice pod Petřínem – Staroměstská – Nemocnice pod Petřínem.
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