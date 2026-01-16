Je tu třetí víkend roku 2026 s ním i první velká výluka v MHD. Cestování po Praze ovlivní výluka na lince B a přerušení provozu tramvají na jih metropole.
Výluka metra
Z důvodu modernizace stanice metra Českomoravská bude od soboty 17. ledna do neděle 18. ledna 2026 obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská. Dopravní podnik (DPP) po dobu obou výluk zavede náhradní tramvajovou dopravu XB. Jako alternativní dopravu lze využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12. Linka 8 bude navíc v úseku Špejchar – Starý Hloubětín posílena.
Stejná výluka čeká linku B také v polovině února.
Českomoravská zůstane Českomoravskou, nový název Arena – Libeň je u ledu
„Snažíme se všechny práce na modernizaci stanice Českomoravská koordinovat tak, abychom ji mohli pro cestující otevřít před zahájením mistrovství světa v krasobruslení, které bude probíhat v sousední O2 Aréně od 24. března 2026. Poslední dvě víkendové výluky související s modernizací stanice Českomoravská nám pomůžou tento termín dodržet,“ říká Daniel Veverka, vedoucí odboru Investice – Metro DPP.
Dopravní opatření
Náhradní tramvajová doprava
Změny tras tramvajových linek
Výluka tramvají pod Vyšehradem
Už od soboty 10. ledna 2026 nejezdí tramvaje od Podolské vodárny do Libuše. Trať je nutné napojit na nový Dvorecký most. Od neděle se omezení provozu „protáhne“ až na Výtoň.
Z důvodu prací proto od neděle 18. ledna do pondělí 19. ledna (přibližně do 4.30 hodin) dojde k dočasnému obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Výtoň – Libuš.
Změny tras tramvajových linek
Náhradní doprava