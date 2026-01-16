Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Marek Hýř
Marek Hýř
  10:49
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od Výtoně až na Libuš.

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024) | foto: ČTK

Je tu třetí víkend roku 2026 s ním i první velká výluka v MHD. Cestování po Praze ovlivní výluka na lince B a přerušení provozu tramvají na jih metropole.

Výluka metra

Z důvodu modernizace stanice metra Českomoravská bude od soboty 17. ledna do neděle 18. ledna 2026 obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská. Dopravní podnik (DPP) po dobu obou výluk zavede náhradní tramvajovou dopravu XB. Jako alternativní dopravu lze využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12. Linka 8 bude navíc v úseku Špejchar – Starý Hloubětín posílena.

Stejná výluka čeká linku B také v polovině února.

Českomoravská zůstane Českomoravskou, nový název Arena – Libeň je u ledu

„Snažíme se všechny práce na modernizaci stanice Českomoravská koordinovat tak, abychom ji mohli pro cestující otevřít před zahájením mistrovství světa v krasobruslení, které bude probíhat v sousední O2 Aréně od 24. března 2026. Poslední dvě víkendové výluky související s modernizací stanice Českomoravská nám pomůžou tento termín dodržet,“ říká Daniel Veverka, vedoucí odboru Investice – Metro DPP.

Dopravní opatření

  • Provoz metra na lince B bude od soboty 17. ledna do neděle 18. ledna 2026 zachován v úseku Zličín – Florenc ve standardním provozu.
  • Vzhledem k tomu, že ve stanici Vysočanská nejsou obratové koleje, v úseku Černý Most – Vysočanská bude metro jezdit v kyvadlovém provozu vždy pouze po jedné koleji, přičemž ve stanici Hloubětín si cestující přestoupí mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe navazovat.

Náhradní tramvajová doprava

  • V denním provozu bude zavedena náhradní tramvajová doprava XB v trase FLORENC – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – VYSOČANSKÁ.
  • Jako alternativní náhradní dopravu lze využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12. Linka 8 je navíc v úseku Špejchar – Starý Hloubětín posílena.

Změny tras tramvajových linek

  • Linka 8 NÁDRAŽÍ PODBABA … Starý Hloubětín – Hloubětín – LEHOVEC
  • Linka 31 SPOJOVACÍ … Krejcárek – PALMOVKA

Výluka tramvají pod Vyšehradem

Už od soboty 10. ledna 2026 nejezdí tramvaje od Podolské vodárny do Libuše. Trať je nutné napojit na nový Dvorecký most. Od neděle se omezení provozu „protáhne“ až na Výtoň.

Z důvodu prací proto od neděle 18. ledna do pondělí 19. ledna (přibližně do 4.30 hodin) dojde k dočasnému obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Výtoň – Libuš.

Změny tras tramvajových linek

  • Linka číslo 2 SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Výtoň – Albertov – Otakarova – Nádraží Vršovice – BOHEMIANS / ČECHOVO NÁMĚSTÍ
  • Linka číslo 3 BŘEZINĚVESKÁ … Výtoň – Albertov – Otakarova – Nádraží Vršovice – Koh-i-noor – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
  • Linky číslo 17 a 92 … Výtoň – Albertov – OTAKAROVA / NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ

Náhradní doprava

  • V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X2 v trase Výtoň – Nádraží Braník a X17 v trase Výtoň – Libuš.
  • V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X92 v trase Výtoň – Sídliště Modřany / Levského.
  • Kde přesně zastavují náhradní autobusy, zjistíte na webu dpp.cz.









16. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

