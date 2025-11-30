Vánoční vozy vypadají tak, jako by je stavěli elfové s přístupem k průmyslové elektřině. Přes 34 tisíc světýlek rozzářilo město způsobem, který nemá konkurenci.
Slavnostní rozsvícení proběhlo tradičně ve Střešovicích, kde se 29. listopadu rozblikala flotila připravená dělat radost malým i velkým. Video přímo ze slavnostního průvodu najdete na našich sociálních sítích.
Novinky roku 2025
DPP letos představil hned několik premiér.
- Poprvé vyjel nazdobený tříčlánkový trolejbus Škoda-Solaris 24M.
- V ulicích je také historická Tatra K2, která se svým retro vzhledem a světelným rámováním stává jedním z nejfotografovanějších vozů.
- A Mazačka dostala speciální výzdobu – model Pražského hradu na střeše. Kdo ho zahlédne poprvé, většinou zůstane stát s otevřenou pusou.
Jízdní řády
Nazdobené tramvaje i autobusy budou každý den střídat linky, na které se vydají. Vánoční flotila se tak ukáže ve více částech Prahy. Jízdní řády nazdobených vozů pro další dny najdete na webu dpp.cz/vanoce.
Mimochodem, pokud se vám povede zajímavá fotka nazdobeného vozu, určitě nám ji pošlete do Hlídače.