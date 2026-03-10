Pro fanoušky fantasy, sci-fi a komisků jde o svátek! Comic-Con je prodloužený víkend plný přednášek, debat, workshopů, kostýmu a zahraničních hostů. Do Prahy už za pár dní dorazí herci z nejslavnějších filmových ság současnosti. Event hostí O2 universum.
Kdy a kde bude Comic-Con Praha 2026
- 13.-15. března 2026
- O2 universum, Praha Libeň
Vstupenky na Comic-Con Praha 2026
Vstupenky se na Comic-Con Praha 2026 je možné koupit jak na místě, tak levněji v předstihu online.
|Den
|Cena
|Pátek
|1 190 Kč
|Sobota
|VYPRODÁNO
|Neděle
|1 190 Kč
Hosté Comic-Con Praha 2026
Hlavním lákadlem Comic-Conu jsou každoročně hosté ze zahraničí, také letos dorazí slavná jména. Fanoušci se těší například na Billyho Boyda. Představitel Peregrina „Pippina“ Brala z Pána Prstenů je nejen herec. Drobný Skot je také například spoluautorem písně The Edge of Night, která zazněla v Návratu krále. Sám pak napsal i zahrál píseň The Last Goodbye, kterou můžete slyšet u závěrečných titulků filmu Hobit: Bitva pěti armád.
Na letošnímu Comic-Conu se objeví i herci z Harryho Pottera – Josh Herdman a Jamie Waylett. Jde o představitele poskoků Draca Malfoye Crabbea (Waylett) a Goyla (Herdman). Waylett byl přitom původně zvažován i na roli Dudleyho Dursleyho. Harry Potter se přitom stal jeho jedinou filmovou štací. Herdman ovšem s hraním pokračuje dodnes. Kromě herectví se věnuje i MMA.
Do Prahy se chystá například i Robert Llewellyn, který do myslí fanoušků sci-fi seriálů zapsal především rolí androida Krytona z kultovního seriálu Červený trpaslík. Kostým ve své nejslavnější roli nosil i Peter Weller. Jeho RoboCop šel do kin v roce 1987, dvojka o tři roky později.
Kompletní seznam hostů na Comic-Conu 2026
|Herci
|Komiksoví tvůrci
|Spisovatelé
|Cosplayeři
|Další
|Diêm Camille
|Paolo Eleuteri Serpieri
|Travis Baldree
|Enqila
|Bartek Czartoryski
|Sandra Yi Sencindiver
|Mirka Andolfo
|Magda Stachula
|Zibartas Cosplay
|Vojtěch Kostiha
|Michael Winslow
|Matteo Lolli
|Przemek Corso
|Blockholm
|Jaroslav Kříž
|David Anders
|Filipe Andrade
|Jakub Ćwiek
|Skymone Cosplay
|Lateef Crowder
|Simone D’Armini
|Juraj Červenák
|Rav Props
|Moe Bar-El
|Dan Černý
|František Kotleta
|Arven’s Craft
|Craig Fairbrass
|Marco Turini
|Kristýna Sněgoňová
|Vincent Regan
|Trono
|Jan Kotouč
|Iain Glen
|Luca Strati
|Jiří Lábus
|Foxter
|Rick Cosnett
|Dan Černý
|Billy Boyd
|Nikkarin
|Ben Browder
|Jan Vaněk
|Claudia Black
|Kateřina Perglová
|Jaroslav Satoranský
|Katarina Kratochvílová
|Josh Herdman
|Michael Purmenský
|Jamie Waylett
|Tomáš Bezděčka
|Craig Parker
|Karolína Stella Zímová
|Peter Weller
|Petr Kopl
|Andrzej Konopka
|Diana Lee Inosanto
|Lance Kinsey
|Charlie Schlatter
|Bára Štěpánová
|Daniela Šinkorová
|Roman Štabrňák
|Mads Mikkelsen
Jak se dostat na Comic-Con Praha 2026
Jak se dostat na Comic-Con Praha 2026 MHD
O2 universum najdete v pražské Libni. Nejbližší zastávka metra se otevře až týden po akci. Nejsnáze se tak na místo dostanete tramvají.
Přímo před vstupem do O2 universum je tramvajová zastávka Arena Libeň jih, na které zastavují tramvajové linky 7, 8 a 31, případně noční tramvaj 94 – vzhledem k uzavírání prostor ve 22:30 byste ale měli pohodlně stihnout denní spoje. Několik ulic od O2 areny a O2 universum najdete i tramvajové zastávky Poliklinika Vysočany a Divadlo Gong, na které jezdí tramvaje 1, 2, 5, 6, 12, 14, 17, 25 a 31, případně noční linky 92 a 98.
Ke stanici Českomoravská zajíždějí zároveň autobusy 151 a 152.
Blízko je i vlakové nádraží Praha - Libeň, na kterém zastavují i příměstské vlakové linky S1, S49, S61 a rychlíky zařazené do PID Orllice, R9, R10, R16, R17, R18, R19, R20, R22, R24, R26, R41, R43, R44, R45 a R49.
Jak se dostat na Comic-Con Praha 2026 autem
Parkování v okolí O2 universum nabízí především parkovací dům v Lisabonské ulici. Parkování si pak můžete koupit zároveň s lístkem. Další možností je parkování v Galerii Harfa, kde jsou první dvě hodiny zdarma a zbytek dne za jednorázový poplatek 100 Kč. Nejlevnější parkování ovšem nabízí parkoviště P+R na stanicích metra, kde celý den stojí 50 korun a následně je možné dojet na Comic-Con metrem.