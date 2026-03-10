Prahu ovládne Comic-Con 2026. Dorazí hvězdy Harryho Pottera, Pána prstenů i RoboCop

Matěj Hynek, Marek Hýř
  10:21
Comic-Con Prague 2026 se vrací do Prahy. Populární festival sci-fi, fantasy a popkultury se uskuteční od 13. do 15. března v O2 universum a nabídne setkání s filmovými a seriálovými hvězdami, autory komiksů i špičkami cosplay scény. Podívejte se na přehled hostů, program, ceny vstupenek i praktické informace pro návštěvníky.
Billy Boyd je skotský herec, známý především coby představitel Peregrina Brala ve filmovém zpracování trilogie Pán prstenů. | foto: Profimedia.cz

Pro fanoušky fantasy, sci-fi a komisků jde o svátek! Comic-Con je prodloužený víkend plný přednášek, debat, workshopů, kostýmu a zahraničních hostů. Do Prahy už za pár dní dorazí herci z nejslavnějších filmových ság současnosti. Event hostí O2 universum.

Kdy a kde bude Comic-Con Praha 2026

  • 13.-15. března 2026
  • O2 universum, Praha Libeň

Vstupenky na Comic-Con Praha 2026

Vstupenky se na Comic-Con Praha 2026 je možné koupit jak na místě, tak levněji v předstihu online.

Ceny vstupenek na Comic-Con Praha 2026
DenCena
Pátek1 190 Kč
SobotaVYPRODÁNO
Neděle1 190 Kč

Hosté Comic-Con Praha 2026

Hlavním lákadlem Comic-Conu jsou každoročně hosté ze zahraničí, také letos dorazí slavná jména. Fanoušci se těší například na Billyho Boyda. Představitel Peregrina „Pippina“ Brala z Pána Prstenů je nejen herec. Drobný Skot je také například spoluautorem písně The Edge of Night, která zazněla v Návratu krále. Sám pak napsal i zahrál píseň The Last Goodbye, kterou můžete slyšet u závěrečných titulků filmu Hobit: Bitva pěti armád.

Na letošnímu Comic-Conu se objeví i herci z Harryho Pottera – Josh Herdman a Jamie Waylett. Jde o představitele poskoků Draca Malfoye Crabbea (Waylett) a Goyla (Herdman). Waylett byl přitom původně zvažován i na roli Dudleyho Dursleyho. Harry Potter se přitom stal jeho jedinou filmovou štací. Herdman ovšem s hraním pokračuje dodnes. Kromě herectví se věnuje i MMA.

Jamie Waylett, Tom Felton a Josh Herdman ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)

Do Prahy se chystá například i Robert Llewellyn, který do myslí fanoušků sci-fi seriálů zapsal především rolí androida Krytona z kultovního seriálu Červený trpaslík. Kostým ve své nejslavnější roli nosil i Peter Weller. Jeho RoboCop šel do kin v roce 1987, dvojka o tři roky později.

Kompletní seznam hostů na Comic-Conu 2026

HerciKomiksoví tvůrciSpisovateléCosplayeřiDalší
Diêm CamillePaolo Eleuteri SerpieriTravis BaldreeEnqilaBartek Czartoryski
Sandra Yi SencindiverMirka AndolfoMagda StachulaZibartas CosplayVojtěch Kostiha
Michael WinslowMatteo LolliPrzemek CorsoBlockholmJaroslav Kříž
David AndersFilipe AndradeJakub ĆwiekSkymone Cosplay
Lateef CrowderSimone D’ArminiJuraj ČervenákRav Props
Moe Bar-ElDan ČernýFrantišek KotletaArven’s Craft
Craig FairbrassMarco TuriniKristýna Sněgoňová
Vincent ReganTronoJan Kotouč
Iain GlenLuca Strati
Jiří LábusFoxter
Rick CosnettDan Černý
Billy BoydNikkarin
Ben BrowderJan Vaněk
Claudia BlackKateřina Perglová
Jaroslav SatoranskýKatarina Kratochvílová
Josh HerdmanMichael Purmenský
Jamie WaylettTomáš Bezděčka
Craig ParkerKarolína Stella Zímová
Peter WellerPetr Kopl
Andrzej Konopka
Diana Lee Inosanto
Lance Kinsey
Charlie Schlatter
Bára Štěpánová
Daniela Šinkorová
Roman Štabrňák
Mads Mikkelsen

Jak se dostat na Comic-Con Praha 2026

Jak se dostat na Comic-Con Praha 2026 MHD

O2 universum najdete v pražské Libni. Nejbližší zastávka metra se otevře až týden po akci. Nejsnáze se tak na místo dostanete tramvají.

Přímo před vstupem do O2 universum je tramvajová zastávka Arena Libeň jih, na které zastavují tramvajové linky 7, 8 a 31, případně noční tramvaj 94 – vzhledem k uzavírání prostor ve 22:30 byste ale měli pohodlně stihnout denní spoje. Několik ulic od O2 areny a O2 universum najdete i tramvajové zastávky Poliklinika Vysočany a Divadlo Gong, na které jezdí tramvaje 1, 2, 5, 6, 12, 14, 17, 25 a 31, případně noční linky 92 a 98.

Ke stanici Českomoravská zajíždějí zároveň autobusy 151 a 152.

Blízko je i vlakové nádraží Praha - Libeň, na kterém zastavují i příměstské vlakové linky S1, S49, S61 a rychlíky zařazené do PID Orllice, R9, R10, R16, R17, R18, R19, R20, R22, R24, R26, R41, R43, R44, R45 a R49.

Jak se dostat na Comic-Con Praha 2026 autem

Parkování v okolí O2 universum nabízí především parkovací dům v Lisabonské ulici. Parkování si pak můžete koupit zároveň s lístkem. Další možností je parkování v Galerii Harfa, kde jsou první dvě hodiny zdarma a zbytek dne za jednorázový poplatek 100 Kč. Nejlevnější parkování ovšem nabízí parkoviště P+R na stanicích metra, kde celý den stojí 50 korun a následně je možné dojet na Comic-Con metrem.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.