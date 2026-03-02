Pankráci vládne nejen káznice. Je to i velké kancelářské teritorium

Každodenním tématem je v Česku i v Praze nedostatek bytů ve snesitelné cenové hladině. Jenže malá krize panuje i na trhu s kancelářemi.
K pronájmu. Okamžitě. Dlouhodobý nájem. Volejte. Plakáty vyvěšené na komerčních prostorách lákají zájemce o „pobyt“. Tvrdá data ale ukazují, že zcela nových a ultramoderních kanceláří je v hlavním městě nedostatek.
Praze vládne pět lokalit
Přestože bylo ke konci loňského roku v Praze ve výstavbě více než 263 tisíců metrů čtverečních kanceláří v celkem 13 projektech, většina z nich bude dokončena až v roce 2028. Omezená nabídka kancelářských prostor tak bude pokračovat i v následujících dvou letech, což bude dále prohlubovat napětí na trhu, který již nyní vykazuje míru neobsazenosti na úrovni pouhých 5,9 procenta.
V pěti největších kancelářských lokalitách Prahy, v centru města, v Karlíně, na Pankráci, v Holešovicích a Brumlovce, které dohromady tvoří 48 procent pražského kancelářského trhu, se neobsazenost pohybuje pouze mezi třemi a 5,5 procenta.
Historicky nejnižší nová výstavba
Rok 2025 byl z hlediska dokončené výstavby nejslabší v historii pražského kancelářského trhu. Dokončeno bylo jen pět projektů o celkové ploše 26 600 metrů čtverečních, ale čtyři z nich představovaly rekonstrukce. Jedinou novostavbou roku byla budova Perner Karlín, která byla plně předpronajata již krátce po zahájení výstavby v roce 2023.
V roce 2026 je naplánováno dokončení pouze čtyř projektů s celkovou volnou plochou 30 400 metrů čtverečních. S podobným objemem volné plochy se aktuálně počítá i pro rok 2027, i když celkové dodané plochy by mělo být více.
„Projekty, které by mohly být zahájeny v roce 2026 a dokončeny v roce 2028, představují 151 500 metrů. Nic není jisté, protože developeři často upravují své harmonogramy, nicméně někteří z nich již zahájili na některých lokalitách rozsáhlé přípravné práce, jako je tomu v případě projektu Vinohradská společnosti Penta Real Estate nebo projektu Sequoia společnosti Passerinvest Group,“ komentuje Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.