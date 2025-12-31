Na Pražany v příštím roce čeká uzavření dvou stanic metra, náročné rekonstrukce silnic, ale i stavba nových tramvajových tratí a rozšiřování Pražského okruhu. Dosud je však známá jen část projektů, které město zasáhnou.
Omezení v metru
Ne všechna opatření jsou o uzavírkách. Na jaře se například otevře Dvorecký most mezi Zlíchovem a Podolím, který prohází vedení několika tramvajových i autobusových linek a zlepší spojení obou břehů. A v létě se znovu rozjede oblíbená lanovka na Petřín.
V roce 2026 pražský dopravní podnik (DPP) kvůli dlouhodobým plánům na postupnou rekonstrukci stanic metra zcela uzavře dvě z nich na lince A. Flora přestane cestujícím sloužit už začátkem února na zhruba deset měsíců.
Stejně dlouhou dobu bude od srpna uzavřená i Hradčanská. Naopak nyní uzavřenou stanici Českomoravská na lince B hodlá DPP otevřít v průběhu března.
Nové tramvajové tratě
Velké plány má dopravní podnik i s tramvajovou sítí. V příštím roce chce začít stavět hned dvě nové tratě – jednu z Malovanky na Strahov a druhou z Libuše na Nové Dvory.
Začít by měl také se stavbou trati skrze bývalé nákladové nádraží na Žižkově. Po celý rok však zůstane uzavřená tramvajová trať okolo Národního muzea kvůli stavbě nové dráhy přes Václavské náměstí.
Komplikace na železnici
S rozvojem sítě počítá také Správa železnic, která pokračuje v modernizaci tratí. Ještě celý příští rok se bude pracovat na rekonstrukci smíchovského nádraží, která v letních měsících omezí například vlaky do Rudné, jež budou odjíždět z provizorní stanice na Zlíchově.
S komplikacemi by měli počítat také cestující na hlavní trati do Berouna, kde SŽ hodlá začít s další etapou rozsáhlé modernizace. Práce budou probíhat od poloviny února prakticky až do konce roku.
V návaznosti na rekonstruovaný úsek v Holešovicích se má rozjet také velká rekonstrukce trati z Ruzyně do Kladna – Správa železnic tu počítá se zdvoukolejněním a elektrifikací.
Opravy hlavních tahů
Městská firma Technická správa komunikací zatím zveřejnila pouze část plánovaných projektů. Seznam všech oprav by měl být v dispozici v lednu – TSK jej zpravidla vydává v součinnosti s dalšími investory, například pražským dopravním podnikem.
Rekonstrukce čeká kupříkladu vytíženou Kbelskou ulici a dočká se jí i poslední úsek Ďáblické mezi Žernoseckou a Střelničnou. V roce 2026 by také měla přijít druhá fáze oprav Plzeňské ulice a ve druhé polovině roku také Evropské ulice mezi Vokovicemi a Veleslavínem.
Pražský okruh roste
Ředitelství silnic a dálnic, jež spravuje komunikace vyšších tříd v celé zemi, se v příštím roce hodlá pustit hned do čtyř velkých projektů na Pražském okruhu.
Východ města
Kvůli přípravám na budované propojení východní části Pražského okruhu s dálnicí D1 chystá ŘSD úpravu a zkapacitnění stávající komunikace na Černém Mostě. Rekonstrukce se dotkne celého, více než tři kilometry dlouhého úseku včetně mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D11.
Už od letošního srpna probíhají práce na zesílení konstrukce mostu přes Počernický rybník, v příštím roce se počítá s jeho rozšířením a stavbou protihlukových stěn.
Kdy přesně se začne stavět, však ŘSD zatím nestanovilo. Podle aktuálního výhledu by měla být úprava přemostění hotová v roce 2027, navazující úsek pak o rok později.
Západ města
V roce 2026 by měla rovněž začít rozsáhlá rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu s dálnicí D5 na západě města, jejímž cílem je také zvýšení kapacity.
Posledním avizovaným projektem je výstavba zcela nové křižovatky Aviatická nedaleko areálu letiště Ruzyně. Právě sem se přesune začátek dálnice D7, na niž v současnosti plynule předchází Pražský okruh. Z křižovatky pak bude vycházet plánovaná severní část okruhu.