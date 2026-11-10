Prahu známe. Tedy alespoň si to o sobě rádi myslíme. Víme, kde stojí orloj, kudy se chodí na Karlův most a kde se dá koupit předražený trdelník. Jenže hlavní město má i jinou tvář. Tu, která se schovává za betonovými fasádami nebo v příbězích lidí, kteří jí vtiskli podobu.
A právě na tuhle Prahu sází nová kniha Pojď s námi Prahou. Nečekejte žádného suchopárného průvodce, který vám oznámí, kdy byla postavena ta či ona budova. Tady se město bere jako pořádné dobrodružství. A ideálně takové, při kterém se děti nebudou každých pět minut ptát, kdy už konečně půjdete domů.
Šest průvodců, kteří vědí, kam se dívat
Na 280 stranách čeká více než 150 pražských staveb a přes 200 osobností. K tomu šest velkých skládacích map, které přímo vybízejí k tomu, aby člověk zavřel knihu a vyrazil ven.
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Společnost mu budou dělat neobyčejní průvodci. Vlnka, Metr, Skleněnka, Brut, Cibulka a Éro. Každý se na Prahu dívá po svém. Jednoho zajímá voda a řeky, jiného geometrie, dalšího sklo, beton, zeleň nebo světlo. Zkrátka žádné nudné turistické kolečko od památky k památce.
A možná právě v tom je největší kouzlo celé publikace. Najednou zjistíte, že i obyčejná cesta přes most může být docela zajímavá, když víte, kam se dívat.
Dětem pomůžou Google Maps
Autorky Adéla Zahálková a Kamila Zemanová vsadily na jednoduchý princip: poznávání města nemá končit otočením poslední stránky. Ilustrace Barbory Zachovalové a grafická podoba Martina Peciny mají čtenáře především inspirovat k vlastním výpravám. Pomoci mohou i připravené trasy v Google Maps.
Na vlastní oči