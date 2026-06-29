Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  14:50
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Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6

Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6 | foto: Barbara Kytková, iDNES.cz

Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6
DinoLive na březích nádrže Džbán v Praze.
Zábavní park DinoLive v Praze
Zábavní park DinoLive v Praze
10 fotografií
Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už čtvrtou sezonu zavřený. Spor o jeho budoucnost stále trvá. Developer v posledních měsících zmírnil své plány, občané mezitím požadují návrat areálu do veřejného vlastnictví a obnovu koupaliště.

Vedra ženou Pražany k vodě, jedno z nejznámějších přírodních koupališť v metropoli ale zůstává i letos za zavřenou branou. Tedy tak nějak napůl. Areál Džbánu v Divoké Šárce je totiž veřejnosti nepřístupný kvůli dlouhodobému sporu o jeho budoucnost. Místo plavců zde v současnosti potkáte spíše rybáře, běžce nebo návštěvníky dinosauřího parku.

Koupaliště je uzavřené od roku 2022. Společnost Molepo, která vlastní hlavní pláž i přilehlé objekty, dlouhodobě tvrdí, že areál je v havarijním stavu a jeho provoz by bez rozsáhlých investic nebyl bezpečný. Podle firmy jsou ve špatném stavu budovy i rozvody vody a elektřiny.

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Developer své plány upravil

Ještě na začátku letošního roku společnost Molepo spojovala obnovu areálu se změnou územního plánu, která by umožnila bytovou výstavbu na části jejích pozemků. Po kritice ze strany hlavního města, Prahy 6 i veřejnosti ale své vyjádření zmírnila.

Jednatel společnosti Jan Sýkora následně uvedl, že důvodem uzavření koupaliště není snaha přinutit město ke změně územního plánu, ale výhradně technický stav areálu.

Firma nyní hovoří pouze o případné výstavbě podél Evropské ulice a tvrdí, že v samotném areálu koupaliště ani v Divoké Šárce stavět nechce. Podle jejího mediálního zástupce Jakuba Splavce by zde měly vzniknout bytové domy, které by zároveň sloužily jako protihluková bariéra mezi rušnou silnicí a rekreační oblastí. V samotném areálu Džbánu ani v Divoké Šárce společnost prý stavět nechce.

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Občané žádají návrat koupaliště

Na opačné straně stojí petice Pojďme naplnit Džbán, spuštěná letos v dubnu. Její autoři odmítají jakoukoliv bytovou výstavbu na úkor zelených ploch a požadují, aby město podniklo kroky k odkupu hlavní pláže zpět do veřejného vlastnictví.

„Požadujeme rekonstrukci koupaliště, jeho zázemí i okolí vodní nádrže tak, aby vznikl areál kombinující přírodní, rekreační i kulturní využití s ohledem na přání obyvatel Prahy 6,“ uvádějí organizátoři petice.

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Místo koupání láká dinosauří park

Přestože se na hlavní pláži ani letos lidé nevykoupou, část areálu letos znovu ožila. Vznikl zde zábavní park DinoLive s desítkami pohyblivých modelů dinosaurů, naučnou stezkou, dětskými atrakcemi i občerstvením. O parku DinoLive jsme psali již dříve v deníku Metro.

Dinosauří park na území Džbánu

Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6
Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6
DinoLive na březích nádrže Džbán v Praze.
Zábavní park DinoLive v Praze
10 fotografií

O přírodním koupališti

  • Džbán patřil po desetiletí mezi nejvyhledávanější přírodní koupaliště v metropoli.
  • Nachází se na okraji přírodního parku Divoká Šárka-Lysolaje a jeho hlavní pláž každé léto navštěvovaly tisíce lidí.
  • Samotná vodní nádrž Džbán veřejnosti přístupná je, uzavřená je v současnosti především hlavní pláž a zázemí koupaliště.
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