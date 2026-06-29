Vedra ženou Pražany k vodě, jedno z nejznámějších přírodních koupališť v metropoli ale zůstává i letos za zavřenou branou. Tedy tak nějak napůl. Areál Džbánu v Divoké Šárce je totiž veřejnosti nepřístupný kvůli dlouhodobému sporu o jeho budoucnost. Místo plavců zde v současnosti potkáte spíše rybáře, běžce nebo návštěvníky dinosauřího parku.
Koupaliště je uzavřené od roku 2022. Společnost Molepo, která vlastní hlavní pláž i přilehlé objekty, dlouhodobě tvrdí, že areál je v havarijním stavu a jeho provoz by bez rozsáhlých investic nebyl bezpečný. Podle firmy jsou ve špatném stavu budovy i rozvody vody a elektřiny.
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Developer své plány upravil
Ještě na začátku letošního roku společnost Molepo spojovala obnovu areálu se změnou územního plánu, která by umožnila bytovou výstavbu na části jejích pozemků. Po kritice ze strany hlavního města, Prahy 6 i veřejnosti ale své vyjádření zmírnila.
Jednatel společnosti Jan Sýkora následně uvedl, že důvodem uzavření koupaliště není snaha přinutit město ke změně územního plánu, ale výhradně technický stav areálu.
Firma nyní hovoří pouze o případné výstavbě podél Evropské ulice a tvrdí, že v samotném areálu koupaliště ani v Divoké Šárce stavět nechce. Podle jejího mediálního zástupce Jakuba Splavce by zde měly vzniknout bytové domy, které by zároveň sloužily jako protihluková bariéra mezi rušnou silnicí a rekreační oblastí. V samotném areálu Džbánu ani v Divoké Šárce společnost prý stavět nechce.
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Občané žádají návrat koupaliště
Na opačné straně stojí petice Pojďme naplnit Džbán, spuštěná letos v dubnu. Její autoři odmítají jakoukoliv bytovou výstavbu na úkor zelených ploch a požadují, aby město podniklo kroky k odkupu hlavní pláže zpět do veřejného vlastnictví.
„Požadujeme rekonstrukci koupaliště, jeho zázemí i okolí vodní nádrže tak, aby vznikl areál kombinující přírodní, rekreační i kulturní využití s ohledem na přání obyvatel Prahy 6,“ uvádějí organizátoři petice.
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Místo koupání láká dinosauří park
Přestože se na hlavní pláži ani letos lidé nevykoupou, část areálu letos znovu ožila. Vznikl zde zábavní park DinoLive s desítkami pohyblivých modelů dinosaurů, naučnou stezkou, dětskými atrakcemi i občerstvením. O parku DinoLive jsme psali již dříve v deníku Metro.
Dinosauří park na území Džbánu
O přírodním koupališti