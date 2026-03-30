S příchodem jara se v Praze tradičně rozjíždí sezona velkých úklidů. Sklepy, půdy i domácnosti se plní vytříděnými věcmi, které už lidé nechtějí. Zatímco dříve končily často u popelnic, dnes se situace mění. Pražané stále častěji volí sběrné dvory nebo reuse pointy a přistupují k odpadu systematičtěji.
„Holubi“, ani ti dobří, se do kapes nevracejí. Mladí Češi mají o látkových kapesnících jasno
Rekordní návštěvnost
Loňské statistiky ukazují zásadní posun v chování obyvatel hlavního města. Deset sběrných dvorů provozovaných společností Pražské služby zaznamenalo historicky nejvyšší návštěvnost, celkem 282 641 příjezdů.
Celkové množství odpadu přitom zůstalo stabilní, pohybovalo se kolem 59 tisíc tun. Tento nepoměr naznačuje změnu přístupu. Lidé do sběrných dvorů nejezdí jednorázově s velkým objemem odpadu, ale pravidelně a s menšími dávkami. „To je skvělá zpráva. Čím častěji lidé přijedou, tím méně odpadu končí u popelnic,“ uvedl generální ředitel společnosti Patrik Roman.
Co má společného reality show Zrádci, německá kapela Rammstein a Eurovize? Známe odpověď
Co je reuse point?
Ulice nejsou skládka
Jarní období je dlouhodobě kritické z hlediska čistoty veřejného prostoru. Odložené matrace, nábytek nebo spotřebiče u kontejnerů jsou stále problémem. Sběrné dvory přitom umožňují bezplatně odevzdat široké spektrum odpadu, od nábytku a koberců přes bioodpad až po stavební suť nebo elektrozařízení. Cílem města je minimalizovat nelegální odkládání odpadu a motivovat obyvatele k využívání dostupné infrastruktury.
Reuse pointy. Druhá šance pro věci
Rostoucí zájem
Jedním z hlavních trendů letošního roku je posílení takzvané cirkulární ekonomiky. Praha v lednu rozšířila síť reuse pointů o dvě nové pobočky. Tyto body slouží k odkládání funkčních a zachovalých věcí, které mohou dál sloužit jiným lidem. Odevzdat lze například nábytek, knihy, nádobí, sportovní vybavení nebo dekorace. „Zájem o reuse v Praze roste. Lidé si uvědomují, že ne všechno staré patří do odpadu,“ vysvětluje mluvčí společnosti Alexandr Komarnický. Naopak přijímány nejsou například oděvy, elektronika nebo textilní nábytek.
Otevírací doba sběrných dvorů