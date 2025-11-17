Praha přitom dosáhla vůbec nejlepšího výsledku mezi hlavními městy, Brno a Plzeň pak patří mezi deset měst s nejplynulejší dopravou v celém regionu.
Nejméně přetížená metropole střední Evropy
„Ač se to na první pohled nemusí zdát, Praha patří dlouhodobě k nejméně přetíženým městům ve střední Evropě. Pomáhá tomu kombinace silné sítě MHD, tramvají a metra, ale také fakt, že Češi využívají veřejnou dopravu výrazně častěji než obyvatelé okolních zemí,“ říká Josef Rückl, šéf ride-hailingových služeb společnosti Bolt pro Česko a Slovensko, která je partnerem projektu.
V rámci metropolí regionu je Praha nejlepší z celého srovnání – pouze dvacet čtyři procent obyvatel zde tráví v dopravních zácpách více než dvě hodiny týdně. Například v rumunské Bukurešti je to 74,5 procenta a v rumunském Temešváru dokonce sedmdesát pět procent.
|
Pátráme po nejoblíbenější sedačce v MHD. Proč studenti míří dozadu a senioři bojují o babosed?
„Pražané často vnímají dopravní situaci optikou vlastního denního stresu, ale v širším měřítku patří Praha k metropolím s nejplynulejší dopravou v celé střední Evropě,“ doplňuje Rückl.
Brno a Plzeň v popředí žebříčků díky silné síti MHD
Také další česká města si vedou nadprůměrně ve srovnání s podobně velkými městy v regionu. Brno i Plzeň vykazují nižší dopravní zátěž než většina měst obdobné velikosti ve střední Evropě. Společným jmenovatelem českých měst je především silná a dostupná síť veřejné dopravy – podle dat Friendly City Indexu využívá MHD jako hlavní způsob přepravy více než třicet osm procent Čechů, což je jeden z nejvyšších podílů ve střední Evropě. Právě vyvážený dopravní mix, kde se lidé častěji spoléhají na metro, tramvaje a regionální spoje než na osobní auta, pomáhá českým městům udržet plynulejší provoz i v dopravních špičkách.
Rumunsko vede nejhorší žebříček, Česko
patří mezi premianty
Podle průzkumu tráví více než dvě hodiny týdně v dopravní zácpě 35,6 procenta obyvatel měst střední a východní Evropy. To je pro kontext více než sto hodin ročně. Nejhorší situace je v Rumunsku, devět z deseti nejhorších měst v žebříčku pochází právě z této země. Na opačném konci spektra se umístily Lotyšsko, Slovensko, Estonsko a Česká republika, které tvoří čtveřici zemí s nejplynulejší dopravou v regionu.
Kolony mění chování lidí: Roste obliba MHD, chůze i mikromobility
Dopravní přetížení zároveň mění chování lidí. Více než polovina respondentů ze střední a východní Evropy (53 procent) přiznává, že se kvůli kolonám vyhýbá dopravní špičce. Často také mění své dopravní zvyklosti. Třicet osm procent lidí přešlo na veřejnou dopravu, 28,5 procenta na chůzi a deset procent na kolo nebo koloběžku. Češi spolu s Estonci patří mezi ty, kteří MHD volí nejčastěji, celkem třicet devět procent.
|
Většina Čechů si život bez hotovosti neumí představit. Slouží jako jistota při krizi
Z top deseti měst v regionu, ve kterých lidé jako primární způsob pro cestování volí právě hromadnou dopravu, jsou hned čtyři česká města – Ostrava, Praha, Brno a Olomouc.
O projektu Friendly City Index