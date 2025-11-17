Pražané si stěžují, ale prý zbytečně: Kolony jsou jinde mnohem horší. Na chvostu je Bukurešť

Autor: Metro.cz
  14:00
Češi si často stěžují na kolony, uzavírky a dopravní zácpy, především v Praze. Aktuální data z mezinárodního projektu Friendly City Index ale ukazují jiný obrázek – doprava v českých městech je ve skutečnosti plynulejší, než si lidé myslí. V dopravních zácpách tráví více než dvě hodiny týdně pouze 21,9 procenta obyvatel, což je výrazně méně než regionální průměr (35,6 procenta) napříč střední a východní Evropou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Praha přitom dosáhla vůbec nejlepšího výsledku mezi hlavními městy, Brno a Plzeň pak patří mezi deset měst s nejplynulejší dopravou v celém regionu.

Nejméně přetížená metropole střední Evropy

„Ač se to na první pohled nemusí zdát, Praha patří dlouhodobě k nejméně přetíženým městům ve střední Evropě. Pomáhá tomu kombinace silné sítě MHD, tramvají a metra, ale také fakt, že Češi využívají veřejnou dopravu výrazně častěji než obyvatelé okolních zemí,“ říká Josef Rückl, šéf ride-hailingových služeb společnosti Bolt pro Česko a Slovensko, která je partnerem projektu.

V rámci metropolí regionu je Praha nejlepší z celého srovnání – pouze dvacet čtyři procent obyvatel zde tráví v dopravních zácpách více než dvě hodiny týdně. Například v rumunské Bukurešti je to 74,5 procenta a v rumunském Temešváru dokonce sedmdesát pět procent.

Pátráme po nejoblíbenější sedačce v MHD. Proč studenti míří dozadu a senioři bojují o babosed?

„Pražané často vnímají dopravní situaci optikou vlastního denního stresu, ale v širším měřítku patří Praha k metropolím s nejplynulejší dopravou v celé střední Evropě,“ doplňuje Rückl.

Brno a Plzeň v popředí žebříčků díky silné síti MHD

Také další česká města si vedou nadprůměrně ve srovnání s podobně velkými městy v regionu. Brno i Plzeň vykazují nižší dopravní zátěž než většina měst obdobné velikosti ve střední Evropě. Společným jmenovatelem českých měst je především silná a dostupná síť veřejné dopravy – podle dat Friendly City Indexu využívá MHD jako hlavní způsob přepravy více než třicet osm procent Čechů, což je jeden z nejvyšších podílů ve střední Evropě. Právě vyvážený dopravní mix, kde se lidé častěji spoléhají na metro, tramvaje a regionální spoje než na osobní auta, pomáhá českým městům udržet plynulejší provoz i v dopravních špičkách.

Rumunsko vede nejhorší žebříček, Česko
patří mezi premianty

Podle průzkumu tráví více než dvě hodiny týdně v dopravní zácpě 35,6 procenta obyvatel měst střední a východní Evropy. To je pro kontext více než sto hodin ročně. Nejhorší situace je v Rumunsku, devět z deseti nejhorších měst v žebříčku pochází právě z této země. Na opačném konci spektra se umístily Lotyšsko, Slovensko, Estonsko a Česká republika, které tvoří čtveřici zemí s nejplynulejší dopravou v regionu.

Kolony mění chování lidí: Roste obliba MHD, chůze i mikromobility

Dopravní přetížení zároveň mění chování lidí. Více než polovina respondentů ze střední a východní Evropy (53 procent) přiznává, že se kvůli kolonám vyhýbá dopravní špičce. Často také mění své dopravní zvyklosti. Třicet osm procent lidí přešlo na veřejnou dopravu, 28,5 procenta na chůzi a deset procent na kolo nebo koloběžku. Češi spolu s Estonci patří mezi ty, kteří MHD volí nejčastěji, celkem třicet devět procent.

Většina Čechů si život bez hotovosti neumí představit. Slouží jako jistota při krizi

Z top deseti měst v regionu, ve kterých lidé jako primární způsob pro cestování volí právě hromadnou dopravu, jsou hned čtyři česká města – Ostrava, Praha, Brno a Olomouc.

O projektu Friendly City Index

  • Dlouhodobý mezinárodní výzkumný projekt sleduje kvalitu života a rozvoj měst ve střední a východní Evropě z pohledu obyvatel.
  • Průzkum proběhl v roce 2025 v padesáti čtyřech městech devíti zemí regionu (Chorvatsko, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina) na vzorku 4 500 respondentů, z toho 500 v České republice, a realizovala jej výzkumná agentura Syno International.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Studenti „Drtinky“ sbírají zkušenosti v diplomacii: praxe v zahraničí, mise OSN i vojenský výcvik

Rozhovor studentů se zástupcem vedoucího lichtenštejnské mise pro OSN ve Vídni...

Studenti Střední odborné školy Drtinova, která se nachází v páté pražské městské části, měli v uplynulých měsících celkem frmol. Budoucí diplomaté a odborníci veřejné správy, kteří se z absolventů...

17. listopadu 2025  17:10

Veletrh e-Salon v Letňanech představil nejen novinky elektro a vodíkových automobilů, ale návštěvníky pozval na Testovací jízdy, Bubenickou show a přišly také dvě komiksové postavy. Veletrh skončil v...

vydáno 17. listopadu 2025  16:29

Náměstí Václava Havla

Náměstí Václava Havla

Oslavy 36.výročí Sametové revoluce na Náměstí Václava Havla.

vydáno 17. listopadu 2025  16:29

Náměstí Václava Havla

Náměstí Václava Havla

Oslavy 36.výročí Sametové revoluce na Náměstí Václava Havla.

vydáno 17. listopadu 2025  16:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Národní třída

Národní třída

Výstava o Vávlavu Havlovi na Národní třídě v rámci oslav 36.výročí Sametové revoluce.

vydáno 17. listopadu 2025  16:28

Národní třída

Národní třída

Výstava o Václavu Havlovi na Národní třídě v rámci oslav 36.výročí Sametové revoluce.

vydáno 17. listopadu 2025  16:28

Národní třída

Národní třída

Výstava o Václavu Havlovi na Národní třídě v rámci oslav 36.výročí Sametové revoluce.

vydáno 17. listopadu 2025  16:28

Národní třída

Národní třída

Veřejná bezpečnost na Národní třídě v rámci oslav 36.výročí Sametové revoluce.

vydáno 17. listopadu 2025  16:28

Národní třída

Národní třída

Skauti na Národní třídě v rámci oslav 36.výročí Sametové revoluce.

vydáno 17. listopadu 2025  16:27

Národní třída

Národní třída

Veřejná bezpečnost na Národní třídě v rámci oslav 36.výročí Sametové revoluce.

vydáno 17. listopadu 2025  16:27

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

VIDEOSTREAM ZDARMA: Koncert pro bdoucnost 2025

17. listopadu 2025  16:06

Náklaďák se v Jeseníkách střetl s osobním autem, nehoda komplikuje provoz

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo dnes po poledni zkomplikovala...

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. Jeden člověk se zranil....

17. listopadu 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.