Zaplatit za ranní kávu pár drobnými? V Praze čím dál větší vzácnost. Bezkontaktní karta nebo mobil v těchto dnech vítězí na celé čáře. Podle analýzy společnosti FiskalPRO připadá na bezhotovostní platby u typického pražského obchodníka už 79 procent tržeb. Jinými slovy, z každé stokoruny zákazníci zaplatí kartou skoro osmdesát korun.
Celorepublikový průměr je přitom výrazně nižší. V Česku jako celku tvoří platby kartou zhruba dvě třetiny tržeb.
A hotovost? Ta z pokladen mizí rychleji, než by se mohlo zdát. U pražských obchodníků, kteří evidují platby kartou i bankovkami, klesl za rok počet hotovostních transakcí přibližně o čtvrtinu. V celém Česku byl pokles zhruba jedenáctiprocentní.
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Kartou i pro rohlík nebo kafe
Doby, kdy se kartou platily hlavně větší nákupy, jsou očividně pryč. Lidé ji běžně vytahují i kvůli pár desítkám korun. Třeba v rychlém občerstvení zaplatí kartou zákazník v průměru 186 korun, v pekárně kolem dvou stovek.
A právě gastronomie patří mezi místa, kde bezhotovostní placení nabírá nejrychlejší tempo. Restaurace, bistra a bary zaznamenaly meziročně nárůst počtu karetních plateb o 11,8 procenta.
Praha v tom navíc není sama. Vysoký podíl plateb kartou hlásí také Vysočina. Naopak v Ústeckém, Jihočeském a Královéhradeckém kraji se hotovost stále drží a tvoří přibližně polovinu útrat. Výrazněji se s ní setkáme také v menších obcích.
Bez karty můžete přijít o zákazníky
Na rostoucí oblibu bezhotovostních plateb budou muset reagovat také podnikatelé. Od ledna se má totiž vrátit elektronická evidence tržeb v nové podobě, označované jako EET 2.0. Evidence se bude týkat plateb v hotovosti i kartou, a řada obchodníků tak právě teď řeší pořízení nových pokladen.
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Podle FiskalPRO je to ideální příležitost pořídit si rovnou také platební terminál. Zákazníci totiž možnost zaplatit kartou stále častěji považují za samozřejmost.
Naznačuje to i jarní průzkum společnosti mezi 509 respondenty. Celých 64 procent dotázaných uvedlo, že někdy neuskutečnilo plánovaný nákup jen proto, že na daném místě nebylo možné zaplatit kartou.
Jak moc tomu věřit?
Než ale začneme věštit definitivní konec bankovek a mincí, je na místě malá brzda. Všechna uvedená čísla pocházejí z analýzy společnosti FiskalPRO, která dodává pokladní systémy a platební terminály. Vychází z anonymizovaných údajů více než tisícovky obchodníků a z více než 19 milionů karetních transakcí uskutečněných od ledna do září 2026. Srovnává přitom stejné období loňského roku.
Údaje o úbytku hotovostních plateb navíc pocházejí z menší skupiny podnikatelů využívajících pokladny této společnosti.
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Čísla tedy rozhodně stojí za pozornost, ale je fér dodat, že máme k dispozici pohled jediného zdroje, který navíc na trhu s bezhotovostním placením sám podniká. Jestli jde o přesný obrázek celé Prahy a Česka, nebo spíš o výřez z určité části trhu, z těchto dat samotných nepoznáme.