Pražané už skoro nenosí hotovost. Kartou zaplatí osm z deseti korun, ukazují data

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  16:20
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie2

Muž v popelnici nalezl větší obnos peněz. | foto: Policie ČR

Kafe do ruky, rychlý oběd, něco dobrého z pekárny. V Praze už člověk prakticky nemusí vytáhnout peněženku s bankovkami. Kartou se tu podle nových dat platí skoro 80 procent všech útrat u sledovaných obchodníků. Hotovost navíc mizí docela fofrem.

Zaplatit za ranní kávu pár drobnými? V Praze čím dál větší vzácnost. Bezkontaktní karta nebo mobil v těchto dnech vítězí na celé čáře. Podle analýzy společnosti FiskalPRO připadá na bezhotovostní platby u typického pražského obchodníka už 79 procent tržeb. Jinými slovy, z každé stokoruny zákazníci zaplatí kartou skoro osmdesát korun.

Celorepublikový průměr je přitom výrazně nižší. V Česku jako celku tvoří platby kartou zhruba dvě třetiny tržeb.

A hotovost? Ta z pokladen mizí rychleji, než by se mohlo zdát. U pražských obchodníků, kteří evidují platby kartou i bankovkami, klesl za rok počet hotovostních transakcí přibližně o čtvrtinu. V celém Česku byl pokles zhruba jedenáctiprocentní.

Podzimní past na kolejích. Ve Varšavě varují před listím, Prahu obsadili fotografové

Kartou i pro rohlík nebo kafe

Doby, kdy se kartou platily hlavně větší nákupy, jsou očividně pryč. Lidé ji běžně vytahují i kvůli pár desítkám korun. Třeba v rychlém občerstvení zaplatí kartou zákazník v průměru 186 korun, v pekárně kolem dvou stovek.

A právě gastronomie patří mezi místa, kde bezhotovostní placení nabírá nejrychlejší tempo. Restaurace, bistra a bary zaznamenaly meziročně nárůst počtu karetních plateb o 11,8 procenta.

Praha v tom navíc není sama. Vysoký podíl plateb kartou hlásí také Vysočina. Naopak v Ústeckém, Jihočeském a Královéhradeckém kraji se hotovost stále drží a tvoří přibližně polovinu útrat. Výrazněji se s ní setkáme také v menších obcích.

Jak nejčastěji platíte v obchodě?

celkem hlasů: 84

Bez karty můžete přijít o zákazníky

Na rostoucí oblibu bezhotovostních plateb budou muset reagovat také podnikatelé. Od ledna se má totiž vrátit elektronická evidence tržeb v nové podobě, označované jako EET 2.0. Evidence se bude týkat plateb v hotovosti i kartou, a řada obchodníků tak právě teď řeší pořízení nových pokladen.

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Podle FiskalPRO je to ideální příležitost pořídit si rovnou také platební terminál. Zákazníci totiž možnost zaplatit kartou stále častěji považují za samozřejmost.

Naznačuje to i jarní průzkum společnosti mezi 509 respondenty. Celých 64 procent dotázaných uvedlo, že někdy neuskutečnilo plánovaný nákup jen proto, že na daném místě nebylo možné zaplatit kartou.

Přednastavené spropitné na platebních terminálech v restauracích hostů často...

Jak moc tomu věřit?

Než ale začneme věštit definitivní konec bankovek a mincí, je na místě malá brzda. Všechna uvedená čísla pocházejí z analýzy společnosti FiskalPRO, která dodává pokladní systémy a platební terminály. Vychází z anonymizovaných údajů více než tisícovky obchodníků a z více než 19 milionů karetních transakcí uskutečněných od ledna do září 2026. Srovnává přitom stejné období loňského roku.

Údaje o úbytku hotovostních plateb navíc pocházejí z menší skupiny podnikatelů využívajících pokladny této společnosti.

12 hodin v troubě, nebo lahev v břiše? Kuchaři odhalili tajemství husy

Čísla tedy rozhodně stojí za pozornost, ale je fér dodat, že máme k dispozici pohled jediného zdroje, který navíc na trhu s bezhotovostním placením sám podniká. Jestli jde o přesný obrázek celé Prahy a Česka, nebo spíš o výřez z určité části trhu, z těchto dat samotných nepoznáme.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční stanice Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce....

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

Liberecký kraj investuje miliony korun do obnovy sportovišť u svých škol

ilustrační snímek

Miliony korun investuje Liberecký kraj do obnovy sportovišť u svých škol a domovů mládeže. Cílem je zlepšit podmínky pro sportování studentů i veřejnosti,...

4. listopadu 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Strach o mladou ženu. Zmiňovala zazděné lidi i únos, měla zvláštní prsten

Osmadvacetiletá žena zaměstnala plzeňské strážníky. Tvrdila, že jsou v sochách...

Strach o zdraví mladé ženy měli strážníci v Plzni. Žena jim na vlakovém nádraží tvrdila, že jsou v sochách zazdění lidé a ona cítí jejich duše. Mluvila také o únosu do Německa či o mučení. Jak se...

4. listopadu 2026  13:22

Jirsa pokračuje jako starosta Hluboké už od roku 1994, místostarostou opět Dlouhý

Starosta Tomáš Jirsa

Někteří současní starostové ještě ani nebyli na světě, když se jím poprvé stal Tomáš Jirsa (ODS) v Hluboké nad Vltavou. V čele města na Českobudějovicku je už od roku 1994, tedy 32 let. A teď může...

4. listopadu 2026  13:22

Nová léčba nádorů mozku může změnit prognózu pacientů a oddálit chemoterapii

4. listopadu 2026  13:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Společnou vstupenku do muzeí a galerií loni na Vysočině využilo přes 4000 lidí

ilustrační snímek

Na společnou vstupenku loni do krajských muzeí a galerií na Vysočině přišlo 4274 lidí. Kraj nabízí společné vstupenky od roku 2008, mají platnost 24 měsíců. Za...

4. listopadu 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Ve výstavním pavilonu v Kopřivnici je závodní Tatra 603-2 B5 z roku 1967

ilustrační snímek

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku je k vidění závodní vůz Tatra 603-2 B5 z roku 1967. Doplnil černou limuzínu Tatra 2-603 z...

4. listopadu 2026  11:19,  aktualizováno  11:19

Tramvaj místo diskotéky. Senioři rozjeli pořádný rave, DJ jim hrál přímo na kolejích

Pařba v tramvaji

Kdo říká, že po šedesátce už člověk patří maximálně do lázní nebo na zahrádku? Ve Vídni na to mají jiný názor. Tamní dopravní podnik proměnil tramvaj v pojízdnou diskotéku pro lidi starší 66 let....

4. listopadu 2026  12:54

Lávku přes Sázavu kvůli havarijnímu stavu zavřeli. Postavili ji přitom teprve před 11 lety

Cyklistická lávka přes řeku Sázavu u Zbořeného Kostelce na Benešovsku....

Středočeský kraj nechal uzavřít lávku pro pěší a cyklisty přes Sázavu u obce Zbořený Kostelec na Benešovsku. Kraj tak rozhodl na základě diagnostického průzkumu, který zjistil poškození dřevěných...

4. listopadu 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Dny vojenské historie otevřou nepřístupné památky. Chystají se prohlídky i workshop

Velín v bunkru v Přáslavicích na Olomoucku

Běžně nedostupní vojenské památky, bunkry či pevnosti se již v pátek opět otevřou veřejnosti. Do Olomouce se totiž vrací oblíbené Dny vojenské historie, které letos potrvají od pátku 6. listopadu až...

4. listopadu 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Zloděje hryzalo černé svědomí, ukradené elektrokolo dovezl policistům

Muže v Kopřivnici zaujalo zaparkované elektrokolo, tak je ukradl. Druhý den se...

Krádež elektrokola za sto tisíc korun vyšetřovali minulý týden policisté v Kopřivnici. Průběh činu i identitu zloděje odhalila bezpečnostní kamera. K jejich překvapení se pachatel druhý den objevil...

4. listopadu 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

VIDEO: Bagrista dvoutunovou lžící rypadla zažehl zapalovač, je oficiální rekordman

Neobvyklý výkon se podařil na první pokus a byl zapsán do České databanky...

Parádní kousek se povedl Lukášovi Chlumskému z Litvínova. Lžící přibližně padesátitunového pásového rypadla zažehl malý plastový piezoelektrický zapalovač. Neobvyklý výkon se mu podařil na první...

4. listopadu 2026  12:52

LEPAS představuje portfolio vozidel NEV před vstupem na český trh v roce 2027

4. listopadu 2026  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.