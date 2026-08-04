Galerie hlavního města Prahy vrátila do výklenkové kaple ve Vojanových sadech zrestaurovanou pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého od Ignáce Františka Platzera. Návrat díla na původní místo se uskutečnil po dohodě s městskou částí Praha 1, která park spravuje.
Pomoc z Pardubic
Socha se od počátku 80. let minulého století nacházela ve velmi špatném stavu a byla opakovaně poškozována. V roce 1991 proto byla během restaurátorských prací převezena do depozitáře. Další odborný zásah následoval v roce 2025 v ateliéru Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, s níž Galerie hlavního města Prahy dlouhodobě spolupracuje.
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„Návrat sochy je dobrou zprávou pro Vojanovy sady i jejich návštěvníky. Cenné umělecké dílo se po desetiletích vrátilo tam, kam historicky patří. Věřím, že bude součástí parku dlouhá léta a lidé k němu budou přistupovat s respektem,“ říká místostarostka Prahy 1 pro životní prostředí Kateřina Klasnová.
Jedna ze tří kaplí
Vojanovy sady byly od středověku spojeny s církevními institucemi. Nejprve patřily k biskupskému dvoru, později se staly součástí klášterních zahrad karmelitek u kostela sv. Josefa. Kolem poloviny 18. století zde vznikly tři kaple, které dodnes dotvářejí historickou kompozici parku. Jednou z nich je výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého.
Pískovcová plastika sv. Jana Nepomuckého