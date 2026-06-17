Kam v Praze k vodě? Přehled koupališť s cenami i tipy pro horké letní dny

Marek Hýř
Ivana Vaňkátová
Marek Hýř, Ivana Vaňkátová
  9:13
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Astronomické léto 2026 začne v neděli 21. června, vedro dorazí do Česka ale už ve čtvrtek. Je proto čas si připomenout, kam se v Praze můžete vypravit za vodními radovánkami. Po roce znovu přinášíme pět tipů na koupaliště, která rozhodně stojí za návštěvu.
Ač na území hlavního města, je koupaliště Divoká Šárka překvapivě klidným...

Ač na území hlavního města, je koupaliště Divoká Šárka překvapivě klidným útočištěm milovníků nerušeného odpočinku, skalnatých hřbetů a neporušené přírody. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Voda na koupališti Petynka v Praze patří dle testů k nejčistším v Praze.
Voda na koupališti Petynka v Praze patří dle testů k nejčistším v Praze....
Koupaliště v areálu Pražačka
Areál žižkovského koupaliště Pražačka je po rekonstrukci (1.6.2018)
11 fotografií

Obsah

Tropické teploty míří na Česko, je proto čas přemýšlet, kde se zchladit. Deník Metro sestavil seznam TOP pražských koupališť. Náš přehled nabízí ceník i tipy, které vám zpříjemní pobyt u vody.

Koupaliště Pražačka

Sportovní a rekreační areál Pražačka na Žižkově nabízí víc než jen koupání. Je to kompletní centrum pro aktivní odpočinek i relaxaci s nádherným výhledem na Prahu. Vyhřívaný venkovní 25metrový bazén je rozdělen do tří zón, aby si tu každý našel to své.

Koupaliště v areálu Pražačka

Otevírací doba:

  • pondělí až pátek: 6:00-7:45, 9:00-21:30
  • sobota, neděle a svátky: 9:00-20:00

Proč právě na Pražačku?

  • Vyhřívaný venkovní bazén.
  • Tři funkční zóny: Plavecká zóna pro kondiční plavce, relaxační zóna s vířivkami a oddychovými prostory a rodinná zóna s atrakcemi pro děti.
  • Široká nabídka sportovišť: Krytý bazén, sauna, posilovna, hřiště na volejbal, nohejbal, tenis, basketbal a fotbal, dětské dopravní hřiště.
  • Dlouhá otevírací doba pro ranní i večerní plavání.
  • Kurzy plavání pro děti.
  • Terasa s občerstvením a výhledem na Prahu.

Areál žižkovského koupaliště Pražačka je po rekonstrukci (1.6.2018)

Vstupné pro rok 2026

Doba pobytuVstupné celodenníVstupné 9 - 15 hVstupné po 16. hVstupné na hodinuVstupné na dvě hodiny
Základní vstupné250 Kč200 Kč200 Kč130 Kč170 Kč
Zvýhodněné200 Kč170 Kč170 Kč110 Kč140 Kč
Rodinné 1+1350 Kč
Rodinné 2+1500 Kč

Zvýhodněné vstupné: Děti do 15 let, senioři nad 65 let, studenti do 26 let a osoby s průkazem ZTP, ZTP/P.

Děti do 3 let mají vstup zdarma. U vstupů na čas a do 15 hod. se připočítává 15 minut zdarma na převlečení.

Areál žižkovského koupaliště Pražačka je po rekonstrukci (1.6.2018)

Jak se ke koupališti dostat MHD?

Koupaliště Pražačka najdete na adrese Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, Praha 3 – Žižkov. Ze zastávky tramvaje Vozovna Žižkov se projdete asi 5 minut pěšky.

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Koupaliště Kolovraty

Možná ne tak známé, ale o to klidnější je koupaliště Kolovraty na okraji Prahy. Tento venkovní areál s kapacitou 900 osob nabízí perfektní místo pro letní osvěžení u vody.

Otevírací doba:

  • každý den od 9:30 do 19:30 h

Proč právě do Kolovrat?

  • Vyhřívané bazény – 25metrový plavecký bazén s relaxační částí a malý dětský bazén s klouzačkou a chrličem. Voda je vždy příjemně teplá, ideální i pro chladnější dny.
  • Slunná terasa s lehátky, rozlehlá travnatá plocha a písečná pláž pro slunění i stavění hradů z písku.
  • Finská panoramatická sauna.
  • Dostatek stínu díky slunečníkům a okolní zeleni.
  • Čisté sociální zařízení, převlékárny a občerstvení s posezením.
  • Snadná dostupnost a bezproblémové parkování.

Vstupné pro rok 2026

KategorieCena
Dospělí240 Kč
Děti do 15 let165 Kč
Děti do 1 rokuzdarma
Studenti (do 26 let)165 Kč
Senioři (od 65 let) a ZTP165 Kč
Rodinné vstupné 1+2 (1 dospělý + 2 děti)490 Kč
Rodinné vstupné 1+3 (1 dospělý + 3 děti)560 Kč
Rodinné vstupné 2+1 (2 dospělí + 1 dítě)555 Kč
Rodinné vstupné 2+2 (2 dospělí + 2 děti)625 Kč
Rodinné vstupné 2+3 (2 dospělí + 3 děti)685 Kč

Výhodnější ceny pro odpolední vstupné od 16 do 19:30 hod. Kompletní ceník najdete na stránkách koupaliště.

Jak se ke koupališti dostat MHD?

Koupaliště Kolovraty se nachází na adrese Nad Nádrží, Praha 10 – Kolovraty. Nejbližší stanice MHD je autobusová zastávka Nad Dvorem, kam jezdí autobus 227. Od zastávky ujdete ke koupališti jen něco málo přes 300 metrů, za minutku jste tam.

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Koupaliště Petynka

Koupaliště Petynka v pražských Střešovicích se pyšní 50 metrů dlouhým vyhřívaným nerezovým bazénem a moderní technologií čištění vody, která minimalizuje použití chlóru. Užijete si tu koupání i za chladnějšího počasí.

Voda na koupališti Petynka v Praze patří dle testů k nejčistším v Praze.

Otevírací doba:

  • každý den od 7 do 21 hod

Proč právě na Petynku?

  • Vyhřívaný 50metrový nerezový bazén.
  • Bezbariérový přístup, včetně hydraulického sedadla pro spouštění vozíčkářů do bazénu.
  • Atrakce pro děti i dospělé, třeba stometrový tobogán, aquazorbing, dětské čtyřkolky, trampolíny, brouzdaliště a dětské hřiště.
  • Hřiště na plážový volejbal, nohejbal a stoly na stolní tenis.
  • Dostatek prostoru pro odpočinek na upravovaných travnatých plochách, zatravněné střeše provozní budovy a na dřevěných terasách.
  • Příjemný stín pod vzrostlými stromy.
  • Wi-Fi zdarma a stánky s občerstvením.

Vstupné pro rok 2026

KategorieCelodenní vstupnéPo 15:00
Dospělí a dospívající 15-65 let250 Kč180 Kč
Děti do 3 letzdarmazdarma
Děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP150 Kč100 Kč
Skupinové vstupné pro školy/tábory/spolky100 Kč80 Kč

Voda na koupališti Petynka v Praze patří dle testů k nejčistším v Praze. Vysázené stromy navíc skýtají hodně stínu.

Jak se ke koupališti dostat MHD?

Koupaliště Petynka se nachází na adrese Otevřená 1072/4, Praha 6 – Střešovice. Nejbližší stanice MHD je zastávka autobusu Na Petynce, kam jezdí linky 149 a 180. Zastávka je vzdálená od koupaliště necelých 300 metrů.

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Plavecký stadion Podolí

Plavecký stadion Podolí je legendou mezi pražskými koupališti a právem patří k nejoblíbenějším. Najdete ho přímo u Vltavy a nabízí unikátní kombinaci venkovních i vnitřních bazénů.

Plavecký stadion Podolí

Otevírací doba:

  • každý den od 6 do 21:45

Proč právě Podolí?

  • Dva venkovní bazény a jeden vnitřní bazén, venkovní tobogán.
  • Široká nabídka služeb – sauny, masáže a další wellness procedury.
  • Občerstvení a dostatek prostoru pro relaxaci.
  • Vynikající dostupnost MHD.

Letní vstupné pro rok 2026

Vstupné zakoupené od 8 do 15 hVstupné zakoupené od 15 do 18 h
Dospělí350 Kč260 Kč
Děti do 15 let, ZTP/P + 1 doprovod200 Kč180 Kč
Studenti do 26 let, důchodci, ZTP230 Kč200 Kč
Rodinné: 2 dospělí + 1 dítě do 15 let650 Kč500 Kč
Rodinné: 1 dospělý + 1 dítě440 Kč350 Kč

Za každé další dítě k rodinné vstupence doplatek 135 Kč.

Vnitřní bazén Plaveckého stadionu v Podolí

Jak se ke koupališti dostat MHD?

Plavecký stadion Podolí leží na adrese Podolská 74, Praha 4. Nejbližší stanice MHD je zastávka tramvají Dvorce. Od koupání vás tak dělí zhruba 600 metrů.

Koupaliště Divoká Šárka

Otevírací doba:

  • každý den od 9 do 19 h

Pokud hledáte únik z městského shonu a toužíte po koupání v malebném prostředí, pak se vydejte objevovat krásy koupaliště Divoká Šárka. Leží v samém srdci stejnojmenné přírodní rezervace, obklopené vysokými skalami a protékajícím potokem.

Ač na území hlavního města, je koupaliště Divoká Šárka překvapivě klidným útočištěm milovníků nerušeného odpočinku, skalnatých hřbetů a neporušené přírody.

Proč právě Divoká Šárka?

  • Koupaliště je napájeno z místního pramene a chlor se používá minimálně, což ocení zejména alergici.
  • Klidné prostředí pro relaxaci a odpočinek s výhledem na skály.
  • Atrakce pro děti jako dětské brouzdaliště, malý tobogán, skluzavky, houpačky, trampolína a prolézačky.
  • Stolní tenis, nohejbal a volejbal na uzavřeném hřišti.
  • Uzamykatelné kabinky a možnost občerstvení.

Na koupališti v pražské Divoké Šárce díky majitelům stále žije duch první republiky.

Vstupné pro rok 2026

KategorieCena
Dospělí celodenní200 Kč
Děti (od 4,99 do 14,99 let)60 Kč
Děti do 5 let (v doprovodu rodičů)zdarma
Studenti (do 26 let, po předložení ISIC)150 Kč
Senioři (od 65 let)150 Kč
ZTP150 Kč
Vstupné od 16:30120 Kč
Vstupné 1 hodina (+ 100 Kč vratná záloha)100 Kč
Multisport (9:00 až 19:00, hrazena 1 hodina)80 Kč

Platba kartou není možná

Koupaliště Divoká Šárka

Jak se ke koupališti dostat MHD?

Koupaliště najdete na adrese Divoká Šárka 8/2, Praha 6. Nechte se dovézt tramvají na zastávku Divoká Šárka, odkud se projdete 1,3 kilometru dlouhou procházkou přírodou až ke koupališti. Chůze vám zabere asi dvacet minut.

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