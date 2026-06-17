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Tropické teploty míří na Česko, je proto čas přemýšlet, kde se zchladit. Deník Metro sestavil seznam TOP pražských koupališť. Náš přehled nabízí ceník i tipy, které vám zpříjemní pobyt u vody.
Koupaliště Pražačka
Sportovní a rekreační areál Pražačka na Žižkově nabízí víc než jen koupání. Je to kompletní centrum pro aktivní odpočinek i relaxaci s nádherným výhledem na Prahu. Vyhřívaný venkovní 25metrový bazén je rozdělen do tří zón, aby si tu každý našel to své.
Otevírací doba:
Proč právě na Pražačku?
- Vyhřívaný venkovní bazén.
- Tři funkční zóny: Plavecká zóna pro kondiční plavce, relaxační zóna s vířivkami a oddychovými prostory a rodinná zóna s atrakcemi pro děti.
- Široká nabídka sportovišť: Krytý bazén, sauna, posilovna, hřiště na volejbal, nohejbal, tenis, basketbal a fotbal, dětské dopravní hřiště.
- Dlouhá otevírací doba pro ranní i večerní plavání.
- Kurzy plavání pro děti.
- Terasa s občerstvením a výhledem na Prahu.
Vstupné pro rok 2026
|Doba pobytu
|Vstupné celodenní
|Vstupné 9 - 15 h
|Vstupné po 16. h
|Vstupné na hodinu
|Vstupné na dvě hodiny
|Základní vstupné
|250 Kč
|200 Kč
|200 Kč
|130 Kč
|170 Kč
|Zvýhodněné
|200 Kč
|170 Kč
|170 Kč
|110 Kč
|140 Kč
|Rodinné 1+1
|350 Kč
|Rodinné 2+1
|500 Kč
Zvýhodněné vstupné: Děti do 15 let, senioři nad 65 let, studenti do 26 let a osoby s průkazem ZTP, ZTP/P.
Děti do 3 let mají vstup zdarma. U vstupů na čas a do 15 hod. se připočítává 15 minut zdarma na převlečení.
Jak se ke koupališti dostat MHD?
Koupaliště Pražačka najdete na adrese Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, Praha 3 – Žižkov. Ze zastávky tramvaje Vozovna Žižkov se projdete asi 5 minut pěšky.
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Koupaliště Kolovraty
Možná ne tak známé, ale o to klidnější je koupaliště Kolovraty na okraji Prahy. Tento venkovní areál s kapacitou 900 osob nabízí perfektní místo pro letní osvěžení u vody.
Otevírací doba:
Proč právě do Kolovrat?
- Vyhřívané bazény – 25metrový plavecký bazén s relaxační částí a malý dětský bazén s klouzačkou a chrličem. Voda je vždy příjemně teplá, ideální i pro chladnější dny.
- Slunná terasa s lehátky, rozlehlá travnatá plocha a písečná pláž pro slunění i stavění hradů z písku.
- Finská panoramatická sauna.
- Dostatek stínu díky slunečníkům a okolní zeleni.
- Čisté sociální zařízení, převlékárny a občerstvení s posezením.
- Snadná dostupnost a bezproblémové parkování.
Vstupné pro rok 2026
|Kategorie
|Cena
|Dospělí
|240 Kč
|Děti do 15 let
|165 Kč
|Děti do 1 roku
|zdarma
|Studenti (do 26 let)
|165 Kč
|Senioři (od 65 let) a ZTP
|165 Kč
|Rodinné vstupné 1+2 (1 dospělý + 2 děti)
|490 Kč
|Rodinné vstupné 1+3 (1 dospělý + 3 děti)
|560 Kč
|Rodinné vstupné 2+1 (2 dospělí + 1 dítě)
|555 Kč
|Rodinné vstupné 2+2 (2 dospělí + 2 děti)
|625 Kč
|Rodinné vstupné 2+3 (2 dospělí + 3 děti)
|685 Kč
Výhodnější ceny pro odpolední vstupné od 16 do 19:30 hod. Kompletní ceník najdete na stránkách koupaliště.
Jak se ke koupališti dostat MHD?
Koupaliště Kolovraty se nachází na adrese Nad Nádrží, Praha 10 – Kolovraty. Nejbližší stanice MHD je autobusová zastávka Nad Dvorem, kam jezdí autobus 227. Od zastávky ujdete ke koupališti jen něco málo přes 300 metrů, za minutku jste tam.
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Koupaliště Petynka
Koupaliště Petynka v pražských Střešovicích se pyšní 50 metrů dlouhým vyhřívaným nerezovým bazénem a moderní technologií čištění vody, která minimalizuje použití chlóru. Užijete si tu koupání i za chladnějšího počasí.
Otevírací doba:
Proč právě na Petynku?
- Vyhřívaný 50metrový nerezový bazén.
- Bezbariérový přístup, včetně hydraulického sedadla pro spouštění vozíčkářů do bazénu.
- Atrakce pro děti i dospělé, třeba stometrový tobogán, aquazorbing, dětské čtyřkolky, trampolíny, brouzdaliště a dětské hřiště.
- Hřiště na plážový volejbal, nohejbal a stoly na stolní tenis.
- Dostatek prostoru pro odpočinek na upravovaných travnatých plochách, zatravněné střeše provozní budovy a na dřevěných terasách.
- Příjemný stín pod vzrostlými stromy.
- Wi-Fi zdarma a stánky s občerstvením.
Vstupné pro rok 2026
|Kategorie
|Celodenní vstupné
|Po 15:00
|Dospělí a dospívající 15-65 let
|250 Kč
|180 Kč
|Děti do 3 let
|zdarma
|zdarma
|Děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP
|150 Kč
|100 Kč
|Skupinové vstupné pro školy/tábory/spolky
|100 Kč
|80 Kč
Jak se ke koupališti dostat MHD?
Koupaliště Petynka se nachází na adrese Otevřená 1072/4, Praha 6 – Střešovice. Nejbližší stanice MHD je zastávka autobusu Na Petynce, kam jezdí linky 149 a 180. Zastávka je vzdálená od koupaliště necelých 300 metrů.
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Plavecký stadion Podolí
Plavecký stadion Podolí je legendou mezi pražskými koupališti a právem patří k nejoblíbenějším. Najdete ho přímo u Vltavy a nabízí unikátní kombinaci venkovních i vnitřních bazénů.
Otevírací doba:
Proč právě Podolí?
- Dva venkovní bazény a jeden vnitřní bazén, venkovní tobogán.
- Široká nabídka služeb – sauny, masáže a další wellness procedury.
- Občerstvení a dostatek prostoru pro relaxaci.
- Vynikající dostupnost MHD.
Letní vstupné pro rok 2026
|Vstupné zakoupené od 8 do 15 h
|Vstupné zakoupené od 15 do 18 h
|Dospělí
|350 Kč
|260 Kč
|Děti do 15 let, ZTP/P + 1 doprovod
|200 Kč
|180 Kč
|Studenti do 26 let, důchodci, ZTP
|230 Kč
|200 Kč
|Rodinné: 2 dospělí + 1 dítě do 15 let
|650 Kč
|500 Kč
|Rodinné: 1 dospělý + 1 dítě
|440 Kč
|350 Kč
Za každé další dítě k rodinné vstupence doplatek 135 Kč.
Jak se ke koupališti dostat MHD?
Plavecký stadion Podolí leží na adrese Podolská 74, Praha 4. Nejbližší stanice MHD je zastávka tramvají Dvorce. Od koupání vás tak dělí zhruba 600 metrů.
Koupaliště Divoká Šárka
Otevírací doba:
Pokud hledáte únik z městského shonu a toužíte po koupání v malebném prostředí, pak se vydejte objevovat krásy koupaliště Divoká Šárka. Leží v samém srdci stejnojmenné přírodní rezervace, obklopené vysokými skalami a protékajícím potokem.
Proč právě Divoká Šárka?
- Koupaliště je napájeno z místního pramene a chlor se používá minimálně, což ocení zejména alergici.
- Klidné prostředí pro relaxaci a odpočinek s výhledem na skály.
- Atrakce pro děti jako dětské brouzdaliště, malý tobogán, skluzavky, houpačky, trampolína a prolézačky.
- Stolní tenis, nohejbal a volejbal na uzavřeném hřišti.
- Uzamykatelné kabinky a možnost občerstvení.
Vstupné pro rok 2026
|Kategorie
|Cena
|Dospělí celodenní
|200 Kč
|Děti (od 4,99 do 14,99 let)
|60 Kč
|Děti do 5 let (v doprovodu rodičů)
|zdarma
|Studenti (do 26 let, po předložení ISIC)
|150 Kč
|Senioři (od 65 let)
|150 Kč
|ZTP
|150 Kč
|Vstupné od 16:30
|120 Kč
|Vstupné 1 hodina (+ 100 Kč vratná záloha)
|100 Kč
|Multisport (9:00 až 19:00, hrazena 1 hodina)
|80 Kč
Platba kartou není možná
Jak se ke koupališti dostat MHD?
Koupaliště najdete na adrese Divoká Šárka 8/2, Praha 6. Nechte se dovézt tramvají na zastávku Divoká Šárka, odkud se projdete 1,3 kilometru dlouhou procházkou přírodou až ke koupališti. Chůze vám zabere asi dvacet minut.