Tropické teploty dorazily do Prahy a město hledá úlevu u vody. Kde se vykoupat, zaplavat si nebo jen natáhnout ručník na trávu? Pražská koupaliště nabízejí řadu možností, za letní pohodu si ale návštěvníci musí něco připlatit. Někde ceny navíc letos nemálo poskočily vzhůru. Pokud vás zajímá, která koupaliště zdražila z výběru níže, můžete ceníky porovnat v loňském přehledu.
Plavecký stadion Podolí
Plavecký stadion Podolí je legendou mezi pražskými koupališti a právem patří k nejoblíbenějším. Najdete ho přímo u Vltavy a nabízí unikátní kombinaci venkovních i vnitřních bazénů.
Vedle koupání si můžete užít také sjezd na tobogánu. Je zde dostatek prostoru pro odpočinek ve stínu i na sluníčku a samozřejmě také občerstvení.
Otevírací doba:
- Každý den od 6 do 21:45 hod.
Vstupné pro rok 2026:
|Vstupné zakoupené od 8 do 15 h
|Vstupné zakoupené od 15 do 18 h
|Dospělí
|350 Kč
|260 Kč
|Děti do 15 let, ZTP/P + 1 doprovod
|200 Kč
|180 Kč
|Studenti do 26 let, důchodci, TZP
|230 Kč
|200 Kč
|Rodinné: 2 dospělí + 1 dítě do 15 let
|650 Kč
|500 Kč
|Rodinné: 1 dospělý + 1 dítě
|440 Kč
|350 Kč
Za každé další dítě k rodinné vstupence doplatek 125 Kč.
Koupaliště Petynka
V pražských Střešovicích můžete uniknout před horkem na Koupaliště Petynka a do jeho 50 metrů dlouhého bazénu, který osvěží, ale nestudí. Je totiž vyhřívaný. Navíc využívá moderní technologii čištění vody, s minimem chlóru. Po plavání si můžete odpočinout na upravovaných travnatých plochách, zatravněné střeše provozní budovy a na dřevěných terasách.
Pro děti i dospělé jsou připravené atrakce jako stometrový tobogán, aquazorbing, dětské čtyřkolky, trampolíny, brouzdaliště a dětské hřiště. Dále je tu pro vás hřiště na plážový volejbal, nohejbal a stoly na stolní tenis.
Otevírací doba:
- Každý den od 7 do 21 h
Vstupné pro rok 2025:
|Kategorie
|Celodenní vstupné
|Po 15:00 h
|Dospělí a dospívající 15-65 let
|250 Kč
|180 Kč
|Děti do 3 let
|zdarma
|zdarma
|Děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP
|150 Kč
|100 Kč
|Skupinové vstupné pro školy/tábory/spolky
|100 Kč
|80 Kč
Koupaliště Na Stírce
Velmi oblíbené je koupalište Na Stírce. Najdete zde prostorný bazén pro plavce s délkou 42,5 metru, nejmenší návštěvníky nadchne dětský oválný bazén o průměru 16,5 metru a hloubce 0,8 metru, doplněný o vodní hřib a skluzavku. Zábava na celé hodiny je tak zaručena. Celý areál je bezbariérový.
Otevírací doba:
- Červen a září: Každý den od 9:00 do 19:00 h
- Červenec a srpen: Každý den od 9:00 až 20:00 h
Vstupné pro rok 2026:
|Položka
|Cena
|Poznámka
|Dospělí
|230 Kč
|Děti do 15 let, ZTP, Studenti (ISIC), Senioři 65+
|160 Kč
|Děti do 3 let
|ZDARMA
|Rodinná (2 dospělí + 1 dítě do 15 let)
|480 Kč
|+ každé další dítě do 15 let
|110 Kč
|K rodinnému vstupnému
|Kondiční dopoledne (PO-PÁ do 13 hod.)
|130 Kč
|Vratná záloha
|100 Kč
|K dopolednímu vstupnému
|Zlevněná dospělí (od 16 hod.)
|160 Kč
|Zlevněná děti, senioři, studenti (od 16 hod.)
|140 Kč
Koupaliště Ládví
Užijte si léto u vody na koupališti Ládví. Třicetimetrový plavecký bazén uspokojí každého plavce a pro nejmenší je připravené bezpečné brouzdaliště. Celý areál je navíc bezbariérový a nemusíte se bát, že zde bude hlava na hlavě – má celkovou kapacitu 1 500 návštěvníků. Příjemný stín a klidnou atmosféru zajišťují vzrostlé stromy.
Na odpočinek a zábavu s přáteli lákají dvě hřiště na pétanque a po celý rok se můžete občerstvit v místní restauraci.
Otevírací doba:
- Červen a září: Každý den od 9:00 do 19:00 hod.
- Červenec a srpen: Každý den od 9:00 až 20:00 hod.
Vstupné pro rok 2026:
|Položka
|Cena
|Poznámka
|Dospělí
|230 Kč
|Děti do 15 let, ZTP, Studenti (ISIC), Senioři 65+
|160 Kč
|Děti do 3 let
|ZDARMA
|Rodinná (2 dospělí + 1 dítě do 15 let)
|480 Kč
|+ každé další dítě do 15 let
|110 Kč
|K rodinnému vstupnému
|Kondiční dopoledne (PO-PÁ do 13 hod.)
|130 Kč
|Vratná záloha
|100 Kč
|K dopolednímu vstupnému
|Zlevněná dospělí (od 16 hod.)
|160 Kč
|Zlevněná děti, senioři, studenti (od 16 hod.)
|140 Kč
Biotop Radotín
Pokud preferujete přírodní koupání bez chloru, pak je pro vás tou pravou volbou biotop Radotín. Voda je zde čištěna ve filtračních lagunách vodními rostlinami a přírodními ekosystémy. Koupací jezero má mělkou hloubku pro děti, ale i větší hloubku pro plavce.
V areálu najdete letní převlékárny, venkovní sprchy, dětské hřiště a bufet s občerstvením. Pro držitele permanentek je zde možnost samoobslužného ranního plavání od 7 do 9 hodin.
Otevírací doba:
- Pondělí až neděle od 9:00 do 20:00 hod.
- Ranní plavání 7:00 až 9:00 hod.
Vstupné pro rok 2026:
|Typ vstupenky
|Základní
|Zlevněné (Důchodci, ZTP, děti 6-12 let)
|Rodinné (2+2)
|Celodenní
|200 Kč
|160 Kč
|500 Kč
|1 hodina
|60 Kč
|50 Kč
|2 hodiny
|100 Kč
|80 Kč
|4 hodiny
|150 Kč
|120 Kč
|400 Kč
Děti do 6 let mají vstup zdarma.
Koupaliště Klánovice
Další koupaliště najdete v Klánovicích, které jsou jednou z nejkrásnějších pražských čtvrtí. Koupaliště Klánovice je perfektním útočištěm před městským ruchem. Můžete si zde užít relaxaci na rozlehlé travnaté pláži nebo u bazénu na lehátkách stíněných slunečníky.
Osvěžení vám poskytnou dva bazény, jeden s délkou 25 metrů, druhý 20 metrů, oba s pozvolným vstupem do vody. A malé děti budou nadšené z brouzdaliště. Samozřejmostí je moderní sociální zařízení a převlékárny.
Otevírací doba:
- Pondělí až pátek od 10:00 do 19:00 hod.
- Sobota a neděle od 9:00 až 19:00 hod.
Vstupné pro rok 2026:
|Kategorie
|Celý den
|Od 16 hodin
|10 vstupů na celý den
|Dospělí
|200 Kč
|150 Kč
|1 600 Kč
|Studenti (do 26 let), děti do 150 cm, důchodci od 65 let, ZTP
|130 Kč
|100 Kč
|1040 Kč
|Děti do 100 cm
|40 Kč
|30 Kč
|320 Kč
|Rodinné vstupné 2+1
|480 Kč
|350 Kč
|3 840 Kč
|Rodinné vstupné 2+2
|580 Kč
|400 Kč
|4640 Kč
Hostivařská přehrada
V nádherné přírodě Hostivařského lesoparku nabízí osvěžení v horkých letních dnech Hostivařská přehrada, největší vodní plocha v Praze určená ke koupání.
Hlavní pláž lemuje dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do vody a nechybí ani travnaté plochy. O zábavu je postaráno díky obří skluzavce, mega trampolíně a půjčovně loděk, šlapadel, kajaků i paddleboardů. Sportovce nadchne hřiště na plážový volejbal a fitness zóna, prcky zabaví dětské hřiště.
Vedlejší pláž, která je citlivě oddělená od nežádoucích pohledů nezúčastněných, je vyhrazena pro nudisty. Hostivařská nudistická pláž je jednou z nejstarších a nejlépe vybavených v České republice. Nabízí vlastní občerstvení, volejbalové a badmintonové kurty, stolní tenis a po večerech tu probíhají letní parkety s DJ´s. Ty už samozřejmě v oblečení.
Otevírací doba:
- 9:00 až 20:00 hod.
Vstupné pro rok 2026:
|Kategorie
|Typ vstupného
|Čas platnosti
|Cena
|Dospělí
|Na celý den
|od 9:00
|170 Kč
|Odpolední
|od 15:00
|130 Kč
|Večerní
|od 18:00
|70 Kč
|Studenti
|Na celý den
|od 9:00
|140 Kč
|Odpolední
|od 15:00
|100 Kč
|Večerní
|od 18:00
|50 Kč
|Děti 100 až 140 cm, důchodci, ZTP
|Na celý den
|od 9:00
|110 Kč
|Odpolední
|od 15:00
|80 Kč
|Večerní
|od 18:00
|40 Kč
|Rodinné I. (1 dospělý + 2 děti 100 – 140 cm)
|Na celý den
|od 9:00
|270 Kč
|Odpolední
|od 15:00
|200 Kč
|Večerní
|od 18:00
|100 Kč
|Rodinné II. (2 dospělí + 2 děti 100 – 140 cm)
|Na celý den
|od 9:00
|400 Kč
|Odpolední
|od 15:00
|300 Kč
|Večerní
|od 18:00
|150 Kč