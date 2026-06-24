Pražská koupaliště 2026: Kam se vydat k vodě a kde letos zdražilo vstupné?

Marek Hýř
Ivana Vaňkátová
Marek Hýř, Ivana Vaňkátová
  13:07
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Kemp s koupalištěm leží na místě někdejší klánovické riviéry. Pro nejrychlejší...

Kemp s koupalištěm leží na místě někdejší klánovické riviéry. Pro nejrychlejší dopravu z centra metropole se vyplatí zvolit vlak z Masarykova nádraží. Cesta autem se natáhne i na pětatřicet minut | foto:  Michal Šula, MAFRA

Plavecký stadion v Podolí.
Voda na koupališti Petynka v Praze patří dle testů k nejčistším v Praze.
Kvůli vlně veder bylo pražské koupaliště Petynka plné. (25. června 2019)
Koupaliště na Stírce
13 fotografií
Vybrali jsme sedm pražských koupališť, kam lidé v létě míří za osvěžením. Některá se v posledních letech dočkala modernizace, jiná si stále drží atmosféru starých dobrých časů. Všechna ale mají v horkých dnech jedno společné – bývá na nich pořádně rušno. Přehled jsme seřadili podle ceny celodenního vstupného pro dospělého, od nejdražšího po nejlevnější.

Tropické teploty dorazily do Prahy a město hledá úlevu u vody. Kde se vykoupat, zaplavat si nebo jen natáhnout ručník na trávu? Pražská koupaliště nabízejí řadu možností, za letní pohodu si ale návštěvníci musí něco připlatit. Někde ceny navíc letos nemálo poskočily vzhůru. Pokud vás zajímá, která koupaliště zdražila z výběru níže, můžete ceníky porovnat v loňském přehledu.

Plavecký stadion Podolí

Plavecký stadion Podolí je legendou mezi pražskými koupališti a právem patří k nejoblíbenějším. Najdete ho přímo u Vltavy a nabízí unikátní kombinaci venkovních i vnitřních bazénů.

Vedle koupání si můžete užít také sjezd na tobogánu. Je zde dostatek prostoru pro odpočinek ve stínu i na sluníčku a samozřejmě také občerstvení.

Plavecký stadion v Podolí.

Otevírací doba:

  • Každý den od 6 do 21:45 hod.

Vstupné pro rok 2026:

Vstupné zakoupené od 8 do 15 hVstupné zakoupené od 15 do 18 h
Dospělí350 Kč260 Kč
Děti do 15 let, ZTP/P + 1 doprovod200 Kč180 Kč
Studenti do 26 let, důchodci, TZP230 Kč200 Kč
Rodinné: 2 dospělí + 1 dítě do 15 let650 Kč500 Kč
Rodinné: 1 dospělý + 1 dítě440 Kč350 Kč

Za každé další dítě k rodinné vstupence doplatek 125 Kč.

Koupaliště Petynka

V pražských Střešovicích můžete uniknout před horkem na Koupaliště Petynka a do jeho 50 metrů dlouhého bazénu, který osvěží, ale nestudí. Je totiž vyhřívaný. Navíc využívá moderní technologii čištění vody, s minimem chlóru. Po plavání si můžete odpočinout na upravovaných travnatých plochách, zatravněné střeše provozní budovy a na dřevěných terasách.

Voda na koupališti Petynka v Praze patří dle testů k nejčistším v Praze.

Pro děti i dospělé jsou připravené atrakce jako stometrový tobogán, aquazorbing, dětské čtyřkolky, trampolíny, brouzdaliště a dětské hřiště. Dále je tu pro vás hřiště na plážový volejbal, nohejbal a stoly na stolní tenis.

Otevírací doba:

  • Každý den od 7 do 21 h

Vstupné pro rok 2025:

KategorieCelodenní vstupnéPo 15:00 h
Dospělí a dospívající 15-65 let250 Kč180 Kč
Děti do 3 letzdarmazdarma
Děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP150 Kč100 Kč
Skupinové vstupné pro školy/tábory/spolky100 Kč80 Kč
Kvůli vlně veder bylo pražské koupaliště Petynka plné. (25. června 2019)

Koupaliště Na Stírce

Velmi oblíbené je koupalište Na Stírce. Najdete zde prostorný bazén pro plavce s délkou 42,5 metru, nejmenší návštěvníky nadchne dětský oválný bazén o průměru 16,5 metru a hloubce 0,8 metru, doplněný o vodní hřib a skluzavku. Zábava na celé hodiny je tak zaručena. Celý areál je bezbariérový.

Otevírací doba:

  • Červen a září: Každý den od 9:00 do 19:00 h
  • Červenec a srpen: Každý den od 9:00 až 20:00 h

Koupaliště na Stírce

Vstupné pro rok 2026:

PoložkaCenaPoznámka
Dospělí230 Kč
Děti do 15 let, ZTP, Studenti (ISIC), Senioři 65+160 Kč
Děti do 3 letZDARMA
Rodinná (2 dospělí + 1 dítě do 15 let)480 Kč
+ každé další dítě do 15 let110 KčK rodinnému vstupnému
Kondiční dopoledne (PO-PÁ do 13 hod.)130 Kč
Vratná záloha100 KčK dopolednímu vstupnému
Zlevněná dospělí (od 16 hod.)160 Kč
Zlevněná děti, senioři, studenti (od 16 hod.)140 Kč

Koupaliště Ládví

Užijte si léto u vody na koupališti Ládví. Třicetimetrový plavecký bazén uspokojí každého plavce a pro nejmenší je připravené bezpečné brouzdaliště. Celý areál je navíc bezbariérový a nemusíte se bát, že zde bude hlava na hlavě – má celkovou kapacitu 1 500 návštěvníků. Příjemný stín a klidnou atmosféru zajišťují vzrostlé stromy.

Na odpočinek a zábavu s přáteli lákají dvě hřiště na pétanque a po celý rok se můžete občerstvit v místní restauraci.

Voda na koupališti v Ládví je jedna z nejčistších v Praze. K jejímu ohřevu slouží solární panely. Ohřejí ji i na 27 stupňů Celsia.

Otevírací doba:

  • Červen a září: Každý den od 9:00 do 19:00 hod.
  • Červenec a srpen: Každý den od 9:00 až 20:00 hod.

Vstupné pro rok 2026:

PoložkaCenaPoznámka
Dospělí230 Kč
Děti do 15 let, ZTP, Studenti (ISIC), Senioři 65+160 Kč
Děti do 3 letZDARMA
Rodinná (2 dospělí + 1 dítě do 15 let)480 Kč
+ každé další dítě do 15 let110 KčK rodinnému vstupnému
Kondiční dopoledne (PO-PÁ do 13 hod.)130 Kč
Vratná záloha100 KčK dopolednímu vstupnému
Zlevněná dospělí (od 16 hod.)160 Kč
Zlevněná děti, senioři, studenti (od 16 hod.)140 Kč
Otevřeno nové koupaliště Ládví

Biotop Radotín

Pokud preferujete přírodní koupání bez chloru, pak je pro vás tou pravou volbou biotop Radotín. Voda je zde čištěna ve filtračních lagunách vodními rostlinami a přírodními ekosystémy. Koupací jezero má mělkou hloubku pro děti, ale i větší hloubku pro plavce.

V areálu najdete letní převlékárny, venkovní sprchy, dětské hřiště a bufet s občerstvením. Pro držitele permanentek je zde možnost samoobslužného ranního plavání od 7 do 9 hodin.

Otevírací doba:

  • Pondělí až neděle od 9:00 do 20:00 hod.
  • Ranní plavání 7:00 až 9:00 hod.

Vstupné pro rok 2026:

Typ vstupenkyZákladníZlevněné (Důchodci, ZTP, děti 6-12 let)Rodinné (2+2)
Celodenní200 Kč160 Kč500 Kč
1 hodina60 Kč50 Kč
2 hodiny100 Kč80 Kč
4 hodiny150 Kč120 Kč400 Kč

Děti do 6 let mají vstup zdarma.

Hned po otevření si na koupaliště do Radotína našly cestu stovky návštěvníků

Koupaliště Klánovice

Další koupaliště najdete v Klánovicích, které jsou jednou z nejkrásnějších pražských čtvrtí. Koupaliště Klánovice je perfektním útočištěm před městským ruchem. Můžete si zde užít relaxaci na rozlehlé travnaté pláži nebo u bazénu na lehátkách stíněných slunečníky.

Osvěžení vám poskytnou dva bazény, jeden s délkou 25 metrů, druhý 20 metrů, oba s pozvolným vstupem do vody. A malé děti budou nadšené z brouzdaliště. Samozřejmostí je moderní sociální zařízení a převlékárny.

TEST KOUPALIŠŤ: Praha - Klánovice

Otevírací doba:

  • Pondělí až pátek od 10:00 do 19:00 hod.
  • Sobota a neděle od 9:00 až 19:00 hod.

Vstupné pro rok 2026:

KategorieCelý denOd 16 hodin10 vstupů na celý den
Dospělí200 Kč150 Kč1 600 Kč
Studenti (do 26 let), děti do 150 cm, důchodci od 65 let, ZTP130 Kč100 Kč1040 Kč
Děti do 100 cm40 Kč30 Kč320 Kč
Rodinné vstupné 2+1480 Kč350 Kč3 840 Kč
Rodinné vstupné 2+2580 Kč400 Kč4640 Kč

Hostivařská přehrada

V nádherné přírodě Hostivařského lesoparku nabízí osvěžení v horkých letních dnech Hostivařská přehrada, největší vodní plocha v Praze určená ke koupání.

Hlavní pláž lemuje dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do vody a nechybí ani travnaté plochy. O zábavu je postaráno díky obří skluzavce, mega trampolíně a půjčovně loděk, šlapadel, kajaků i paddleboardů. Sportovce nadchne hřiště na plážový volejbal a fitness zóna, prcky zabaví dětské hřiště.

Vedlejší pláž, která je citlivě oddělená od nežádoucích pohledů nezúčastněných, je vyhrazena pro nudisty. Hostivařská nudistická pláž je jednou z nejstarších a nejlépe vybavených v České republice. Nabízí vlastní občerstvení, volejbalové a badmintonové kurty, stolní tenis a po večerech tu probíhají letní parkety s DJ´s. Ty už samozřejmě v oblečení.

Koupání v pražské Hostivařské přehradě

Otevírací doba:

  • 9:00 až 20:00 hod.

Vstupné pro rok 2026:

KategorieTyp vstupnéhoČas platnostiCena
DospělíNa celý denod 9:00170 Kč
Odpoledníod 15:00130 Kč
Večerníod 18:0070 Kč
StudentiNa celý denod 9:00140 Kč
Odpoledníod 15:00100 Kč
Večerníod 18:0050 Kč
Děti 100 až 140 cm, důchodci, ZTPNa celý denod 9:00110 Kč
Odpoledníod 15:0080 Kč
Večerníod 18:0040 Kč
Rodinné I. (1 dospělý + 2 děti 100 – 140 cm)Na celý denod 9:00270 Kč
Odpoledníod 15:00200 Kč
Večerníod 18:00100 Kč
Rodinné II. (2 dospělí + 2 děti 100 – 140 cm)Na celý denod 9:00400 Kč
Odpoledníod 15:00300 Kč
Večerníod 18:00150 Kč

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