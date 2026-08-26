Nejen hlavní město, ale i celé tuzemsko čekají nejen v následujících dnech, ale i v průběhu září poměrně vysoké teploty. Podle aktuálního výhledu ČHMÚ má být první polovina září teplotně nadprůměrná. Obyvatelům metropole již necelé dva měsíce slouží nová mapka, která přehledně ukazuje místa vhodná k ochlazení, odpočinku nebo doplnění pitné vody.
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Úleva od horka na dosah. Podívejte se do mapy míst, kde se můžete v Praze zchladit
„Mapový podklad nabízí přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek a míst ke koupání a ochlazení. Je dostupný prostřednictvím webu Moje Praha, odkud se uživatelé jednoduše prokliknou do mapového rozhraní, nebo přímo na adrese oazychladu.mojepraha.eu,“ uvádějí zástupci magistrátu s tím, že na přípravě mapy spolupracovalo hlavní město s Institutem plánování a rozvoje a městskou společností Operátor ICT.
Zapojují se další městské části
Mapa se neustále rozvíjí. Přibývají zde například informace o chladných parcích, klimatizovaných prostorách veřejných budov nebo aktuální teploty z mikroklimatických měření v Praze. Zapojovat se již pomalu mají i městské části, které by mohly obsah mapy doplňovat o další lokality na svém území.
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„Naším cílem bylo vzít to, co už v Praze funguje. Máme desítky pítek, mlžítek, fontán, stinné parky a místa u vody, kde se dá ochladit,“ dodává k mapě náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Jana Komrsková.
Nefunguje? Zmizí z mapy
Ne všechna místa, která v mapě najdete, ale musí být v provozu po celou dobu. Pokud například pítko přestane fungovat, podle zjištění deníku Metro z mapy může dočasně zmizet. Mapa tak nemusí ukazovat pouze seznam všech existujících míst, ale snaží se zohledňovat také jejich aktuální dostupnost.
Nestačí vědět, kde pítko či mlžítko stojí