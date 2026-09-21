Na úvod pár slov pro prvonávštěvníky: jádrem pražské hromadné dopravy jsou tři trasy metra doplněné 28 denními a devíti nočními linkami tramvají. Cestující mohou s jejich provozem počítat celotýdenně. Veškerou dopravu ve městě – vyjma vlaků – zajišťuje Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).
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Dle denní doby se pouze liší intervaly. Páteřní linky jezdí každých pár minut, ty běžné jedou alespoň šestkrát za hodinu. V noci (zhruba mezi půlnocí a čtvrtou ranní) nejezdí metro, noční tramvaje mají interval půl hodiny – o víkendových nocích dokonce jen dvacet minut.
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A ještě pro pořádek – Praha se dělí na tři tarifní pásma (P, 0 a B). Ty není potřeba při cestování po hlavním městě nijak rozlišovat. „Pražské“ lístky platí bez výjimky na všech zastávkách ve městě. Na co si tedy dát pozor, aby například úspora dvanácti korun nepřinesla tisícikorunovou pokutu?
Kde lístky koupit
Jízdenky na pražskou MHD lze získat hned ve třech provedeních. Ty se nicméně neliší jen svou podobou, ale hlavně cenou:
- Online – aplikace Lítačka, která je dostupná pro iOS i Android;
- Fyzicky – v prodejních automatech ve stanicích metra a na většině povrchových zastávek v centru. Platba je možná mincemi či kartou, starší provedení přijímá jen mince;
- Variantou je také nákup na terminálu přímo v tramvajích (u prostředních dveří) či autobusech (u druhých dveří). Automaty jsou ve všech vozidlech pražské MHD, platit v nich nicméně lze pouze bezkontaktně. Lístky jsou dostupné také na prodejních místech DPP a v řadě trafik;
- SMS – zprávou z telefonu s aktivovanou službou Premium SMS na číslo 902 06 ve tvaru „DPT cena jízdného“ – například „DPT 42" pro jízdenku na 30 minut. Pomocí SMS zpráv lze zakoupit pouze plnocenné jízdné.
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Jaký lístek zvolit
Právě ve výběru správného jízdného cestující chybují nejčastěji. Pozor je třeba dávat hlavně na správnou kategorii:
- Plnocenné jízdné: určené pro cestující od 15 do 60 let
- Zvýhodněné jízdné: senioři od 60 do 65 let
- Cestování zdarma: děti do 15 let (od 10 let musí nárok doložit průkazem) a senioři od 65 let (rovněž musí prokázat nárok)
Jediným dalším údajem na jízdenkách je jejich platnost – do té doby lze procestovat jakoukoli vzdálenost s libovolným počtem přestupů.
|Typ jízdenky
|Papírová
|Aplikace
|SMS
|Jízdenka na 30 minut
|39 Kč
|36 Kč
|42 Kč
|Jízdenka na 90 minut
|50 Kč
|46 Kč
|55 Kč
|Jízdenka 24 hodin
|150 Kč
|140 Kč
|150 Kč
|Jízdenka 72 hodin
|350 Kč
|340 Kč
|350 Kč
Nejvýhodnější (a nejjednodušší) jsou nákupy lístků skrze aplikaci, což má hned dvě výhody – tou první je cena, která je po plošném zdražení z letošního ledna ze všech způsobů nejnižší. Lítačka je navíc propojená i s vyhledávačem spojení a po najití kýžené trasy také sama nabídne vhodnou jízdenku.
|Typ jízdenky
|Papírová
|Aplikace
|Jízdenka na 30 minut
|19 Kč
|18 Kč
|Jízdenka na 90 minut
|25 Kč
|23 Kč
|Jízdenka 24 hodin
|75 Kč
|70 Kč
|Jízdenka 72 hodin
|není
|není
Při krátkodobých návštěvách nemá smysl řešit pořízení karty Lítačka (či její elektronické varianty v aplikaci). Ta je určena pro dlouhodobé kupony s platností minimálně jeden měsíc.
Kde lístky označit
Stejně jako se liší forma jednotlivých lístků, odlišuje se i způsob jejich validace:
- V aplikaci: při nákupu lze zvolit počátek platnosti podle času odjezdu zvoleného spoje, okamžitě (s minutovou prodlevou) či na konkrétní čas.
- Papírový lístek z automatu: nutné označit – v případě jízdy metrem na začátku přepravního prostoru, který je zpravidla ještě ve vestibulu, při využití povrchové dopravy až po nástupu do vozidla. Lístky se označují jen jednou.
- Papírový lístek na terminálu ve vozidlech: platí ihned po nákupu, označit už není potřeba.
- SMS jízdenka: platí hned po nákupu (s přibližně dvouminutovou prodlevou) – nástup do MHD je možný až po přijetí potvrzovací SMS.
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Je tu ovšem pár chytáků. Například SMS jízdenky, které neplatí ve vlacích, a to ani na území města. Pozor je třeba dávat také na jejich skutečnou platnost – stejně jako u jízdenek v aplikaci Lítačka – nástup je možný až po aktivaci. Pouhý argument o včasném nákupu revizorům stačit nebude.
Revizoři a pokuty
Ve vozech MHD či kdekoli v přepravním prostoru mohou o předložení platné jízdenky požádat jednak řidiči – s čímž se v praxi cestující v Praze nesetkají – a revizoři (tedy správně přepravní kontroloři), kteří se musí prokázat služebním průkazem.
Nejčastější výmluvy cestujících
Pražští revizoři se shodují, že chybějící jízdní doklad cestující nejčastěji omlouvají zapomnětlivostí – tedy že Lítačku zkrátka nechali doma.
O něco horším případem je pak zapomenutí celé peněženky, tedy včetně dokladů. Tehdy je totiž potřeba asistence policie, která ověří identitu pasažéra.
Revizoři si rovněž stěžují na agresivní chování některých kontrolovaných. Část z nich se neštítí revizorům nadávat, nebo po nich doklady rovnou házet.
S kontrolami se lze nejčastěji setkat ve stanicích metra a přístupových chodbách nebo přímo ve vozech povrchové dopravy.
|Forma platby
|Pokuta
|Platba na místě
|1 200 Kč
|Platba do 15 dnů
|1 500 Kč
|Pozdější platba
|2 000 Kč
Vyjma samotné platné jízdenky mohou požadovat i předložení dokladů, které opravňují ke slevám či bezplatné přepravu. Neoznačený lístek budou revizoři považovat za neplatný, stejně jako v případě, kdy bude označený vícekrát.