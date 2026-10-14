Pražské ulice a jejich dopravní tepny jsou pro filmaře vděčným prostředím. Tramvaje, autobusy i metro dodávají záběrům autentickou atmosféru velkoměsta, ať už Praha hraje sama sebe, nebo se na chvíli promění v úplně jiné místo na světě.V novém seriálu TV Nova Boží plán se diváci podívají do prostředí, které si cestující při běžné jízdě příliš nevychutnají. Postava tramvajáka Mirka otevírá dveře nejen do kabiny řidiče, ale také do zákulisí pražské městské dopravy.
A právě to je na podobných natáčeních patrně to nejzajímavější. Vedle herců se před kamerou objevují skutečné vozy i místa, která mají svůj každodenní provozní rytmus.
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„V seriálu Boží plán je jednou z hlavních postav tramvaják Mirek v podání Tomáše Jeřábka. Díky tomu se diváci dostanou nejen do kabiny tramvaje, ale také do zázemí Dopravního podniku hlavního města Prahy,“ uvádějí zástupci Sdružení dopravních podniků České republiky (SDP ČR) s tím, že právě fakt, že lidé nakouknou tam, kam to normálně není možné, je těší zdaleka nejvíce.
„Za každým vypraveným vozem je spousta lidí, práce a zajímavých míst, která většinou zůstávají za zavřenými dveřmi dopravních podniků,“ dodává tým SDP ČR.
„Takže až budete sledovat Boží plán, zkuste se občas místo na herce podívat i kolem nich. A v hlavě nám šrotuje, která vozovna to je,“ doplňuje tým SDP ČR.
Když Praha hraje sebe i cizí metropole
Jedním z nejvýraznějších příkladů posledních let, kdy si pražská MHD zahrála ve velkém hollywoodském projektu, je pak akční film The Gray Man (2022) od Netflixu s Ryanem Goslingem a Chrisem Evansem. Praha v něm dostala pořádně akční roli a její ulice se proměnily v kulisy honiček a přestřelek. Do akce se zapojila také tramvaj typu Škoda 14T, upravená pro potřeby natáčení, je vidět během honičky.
Praha tehdy hrála sama sebe. Pražská doprava nicméně na plátně posloužila v příběhu, který se odehrává daleko za hranicemi české metropole. Například pražský Karlín hrál Bangkok, hlavní nádraží suplovalo Vídeň a Vítkov s památníkem Jana Žižky představoval ázerbájdžánské Baku. A tak by se dalo pokračovat.
Kolja a moskevské metro v Praze
Pražské podzemí se zase objevilo v oscarovém filmu Kolja z roku 1996. Stanice Anděl, která se tehdy jmenovala Moskevská, se svou výzdobou hodila do příběhu odehrávajícího se na sklonku komunistické éry. Ve filmu se objeví ve scéně, kdy se malý Kolja ztratí svému náhradnímu otci. Pražské metro tu tak pomáhá dotvářet atmosféru tehdejší doby.
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Klipy z pražské MHD mají například Lighthouse Family nebo R.E.M.
Anděl číslo 44
Stanice Anděl je filmaři obecně hodně vyhledávaná. U filmu Dítě číslo 44 (2015) s Tomem Hardym v hlavní roli je rovněž zajímavé hlavně to, jak pražské metro dokáže na plátně zastoupit úplně jiné město.
Thriller se odehrává v Sovětském svazu v době stalinismu, a filmaři proto potřebovali prostředí, které bude připomínat tehdejší Moskvu. Pro tento účel si vybrali bývalou stanici Moskevská.
Čaj a láska
V kultovní sci-fi komedii Zítra vstanu a opařím se čajem z roku 1977 se zase pražské metro proměnilo v odletovou halu cestovní kanceláře Universum. Právě tudy procházejí turisté, kteří se díky cestování časem vydávají do minulosti. Filmaři využili vestibul a příchozí chodbu stanice I. P. Pavlova, jež ve filmu představuje futuristické zázemí pro výpravy časoprostorem. Stanice, otevřená teprve několik let před natáčením, tak dostala roli, která se k tehdejší představě moderní budoucnosti hodila nejlépe.
Pražské metro využil režisér Jaroslav Soukup v romantickém thrilleru Láska z pasáže. Podzemka tu pomáhá vytvářet atmosféru města osmdesátých let.
V hlavní roli „elektrika“
V dětské pohádce Pohádka o staré tramvaji z roku 1961 není pražská MHD jen kulisou, ale přímo hlavní hrdinkou. Tramvaj Terezka, starý vyřazený vůz, má skončit ve šrotu. Malý Frantík se ji ale rozhodne zachránit a s pomocí dalších dětí ji pomalu vrací do života. Terezku společně pomalují barvami a později se snaží zabránit tomu, aby zmizela nadobro. Nakonec se podaří tramvaj, které se hovorově říká také elektrika, zachránit a opravit, takže může znovu vyrazit do pražských ulic a vozit děti.
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Film režiséra Milana Vošmika tak proměnil starý tramvajový vůz v symbol dětské vynalézavosti a vztahu k městské dopravě.
R.E.M. i Kryšfof
Pražská hromadná doprava v minulosti mnohokrát posloužila jako kulisa nejen českým filmařům, ale i hudebníkům. Pražská MHD se objevila také v několika zahraničních videoklipech. Například v E-Bow the Letter americké kapely R.E.M. z roku 1996 se zpěvačka Patti Smith projíždí tramvají číslo čtrnáct a z oken míjí známá místa v centru metropole.
Do pražského metra zamířila také britská skupina Lighthouse Family, která ho využila v klipu Free/One. Záběry pražských tramvají a podzemky se objevují rovněž ve videoklipu Can Our Love skupiny Tindersticks.
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Svoji hudební kariéru si v pražských ulicích upevňovala i kapela Kryštof. V roce 2003 natáčela videoklip k písni Tramvaje, v němž se frontman skupiny Richard Krajčo proměnil v tramvajáka. Jeho vůz se stal pojízdným dějištěm příběhu. Neobvyklá tramvaj s označením 03 v noci pendlovala mezi vozovnou Střešovice a Vypichem.
Ve videoklipu se objevila také modelka Simona Krainová, členové kapely ztvárnili fotografy a účinkoval v něm i Jaromír Švejdík, frontman kapely Priessnitz.