Aplikace PID Lítačka, kterou v současnosti používají statisíce lidí v Praze a Středočeském kraji, čeká zásadní proměna. Město prostřednictvím společnosti Operátor ICT připravuje novou generaci aplikace, jež má ambici vydržet další dekádu rychle se měnící dopravy.
Chytřejší plánování tras
Současná apka PID Lítačka je především praktickým nástrojem: vyhledá spojení, prodá jízdenku, nahraje kupon, zaplatí parkování. Jedním kliknutím propojuje metro, tramvaj, autobus i vlak v systému Pražská integrovaná dopravy. Jenže nároky cestujících rostou. Chtějí víc než jen digitální jízdenku – chtějí chytrého průvodce městem.
Nová verze proto slibuje modernější prostředí, přehlednější ovládání i funkce, které reagují na realitu provozu. Mluví se o lepší práci se zpožděními, chytřejším plánování tras nebo možnosti spravovat více jízdenek najednou. Samozřejmostí má být technologické zázemí, které umožní pružně reagovat na budoucí změny tarifů i dopravních návyků.
Co nejjednodušší cesta
Nejde jen o kosmetickou úpravu. Město chce aplikaci připravit na dobu, kdy se mobil stane skutečným centrem osobní mobility – od MHD přes parkování až po další služby. Pokud se plán podaří, cestující by se nové generace aplikace mohli dočkat v příštích letech. Pražská doprava tak pokračuje v tiché digitalizaci. Bez velkých gest, zato s jasným cílem: aby cesta z bodu A do bodu B byla co nejjednodušší. A ideálně na pár klepnutí prstem.