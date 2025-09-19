„Je to krásné, že slavíme 150 let. MHD si za tu dobu vybudovala nezastupitelné místo. Je to krásná historie, krásný vývoj a je třeba si popřát, aby naši následovníci šli stejným směrem, jako se nyní snažíme kráčet my,“ říká pro deník Metro Urbánek.
Jak si vy osobně představujete budoucnost pražské hromadné dopravy za několik desítek let? Třeba za oněch sto padesát?
MHD je v podstatě jediná cesta, jak přepravovat občany tuzemska i Prahy z místa A do místa B. Pokud si vezmeme statistiky toho, kolik je v hlavním městě majitelů aut a kolik vozů denně do metropole proudí, dostáváme se na nějaký milion a půl. Pro nás to znamená zlepšování, ať už technické, technologické, časové, informační, zkrátka ze všech těchto stránek. Jak se to bude vyvíjet za desítky let? Vždyť ani nevíme, jak se to bude vyvíjet zítra.
Jistě to myslíte s nadsázkou...
Vývoj samozřejmě předpokládá, že dojde k rozvoji automatizace, autonomního provozu. Není vyloučeno, že to bude jednou jako ve sci-fi filmech. Že budou v různých letových hladinách lítat tramvaje a autobusy.
Prahu toho v nejbližších letech čeká opravdu mnoho. Začněme u metra D. Baví vás tahle stavba?
Baví mě velice. Vždyť jde o další rozšíření sítě pražské podzemky, a to je velká věc. Méně mě už baví časový horizont, který se momentálně předpokládá. Původní záměry byly otevírání v roce 2019, pak 2023, 2029 a teď se už reálně odhaduje rok 2032, a to pro první úsek Pankrác – Nové Dvory. Pro tu část Prahy, kam déčko pojede, je to nezbytnost. Prodloužení k náměstí Míru, jež je v plánu v dalších etapách, je zase klíčové pro uvolnění centra a linky C. Problém je bohužel v legislativě. Ta momentálně umožňuje, že na pokračování stavby z Olbrachtovy na Nové Dvory čekáme již třetím rokem. Druhá věc je samotná technologie na déčku, kde je v plánu již zmiňovaný autonomní provoz.
Jak to bude vypadat na nástupištích?
Budou tam z bezpečnostních důvodů skleněné stěny, aby se vyloučila možnost nehody. Bude ještě samozřejmě třeba koupit nové vagony, stejně tak jako zabezpečovací technologie.
Umíte si představit Prahu, ve které budou jezdit už jen autonomně řízené prostředky MHD bez řidiče? Je reálné, že by se to mohlo někdy stát?
U uzavřeného systému metra je náš cíl jasný, tedy aby metro bez strojvedoucího jezdilo postupně na všech trasách. U ostatních druhů hromadné dopravy si však netroufám fabulovat. Je pravdou, že v Plzni úspěšně proběhly náročné zkoušky s autonomním provozem tramvají, v Ostravě také. Směr je tedy v tomhle případě jasný i pro hlavní město. A co se týče autobusů, ve světě již nyní běží pokusy v osobních automobilech, v hromadné dopravě pak zase malé autobusky obsluhují nefrekventované trasy menších měst, kde nehrozí extrémní konflikt.
Další obrovskou kapitolou jsou trolejbusy a rozšiřování jejich sítě po metropoli. Jaký vývoj v nejbližších letech očekáváte? Existuje nějaké místo, kde by to lidé třeba nečekali, ale trolejbusy by sem skvěle sedly?
Vezmu to nejprve z historického pohledu. V sedmdesátých letech, konkrétně v říjnu 1972, se přehodnocovala provozní koncepce, tedy jak budeme v té době jezdit a na jaké pohony. Výsledkem bylo to, že skončila trolejbusová doprava, která byla do té doby v hlavním městě běžnou formou dopravy. V té době jsme měli tratě velice rozvinuté a ty zajišťovaly dopravní obslužnost velké části Prahy. Na počátku devadesátých let pak byla zaznamenána první snaha o obnovu. Ta ale byla spíše papírová.
Od roku 2020 se však začal připravovat skutečný návrat.
Ano. V říjnu 2022 jsme otevřeli první trať, která byla infrastrukturně připravena. Linka 58 začala pendlovat z Palmovky přes Letňany do Čakovic, Miškovic. Pak následovala další linka 59, kterou nyní obsluhujeme Letiště Václava Havla. Toto spojení je klíčové. Vlakové spojení do zmiňovaného vzdušného přístavu je totiž nyní v plánu nejdříve na rok 2030, i když je faktem, že první část tohoto velkého úkolu je hotova, tedy spojení Masaryčky s na Prahou 7. Jak to bude s ostatními trasami, těžko říct.
Příjemnou novotou, která bude dokončena relativně brzy, je nová petřínská lanovka. Kdy bude hotova a jak bude i s ohledem na nedávnou lisabonskou nehodu u této staronové atrakce řešena bezpečnost?
Lanovky patří ke koloritu hlavního města Prahy již velice dlouho. Klasikou byla nejen dráha na Petřín, ale i pozemní lanová dráha na Letnou, která byla coby první pražská lanovka provozována od roku 1891 do roku 1916 a formálně zrušena byla 24. června 1922. Původní lanovka na Petřín byla pak postavena roku 1891, obnovena byla v letech 1932 a 1985. K současné výměně dochází kvůli renovaci železničního spodku, který již neumožňoval další provoz, tak svršku. Jde o trať se značným sklonem, vagony měly také něco za sebou a bylo zkrátka třeba to nějak začít řešit. Řekl bych, že má Praha ohromné štěstí, že nám lanovku navrhla paní Anna Marešová. Díky tomu se mají po vzhledové stránce návštěvníci Prahy i samotní Pražané nač těšit. A co se bezpečnosti týče, všechna související technologie má být dodána v té nejvyšší kvalitě. Časově by měla být zprovozněna v létě příštího roku.
Víme, že se v souvislosti s pražskou MHD do budoucna řeší i obousměrné tramvaje. Ty jsou na některých úsecích ve městě zatím nenahraditelné. Myslíte, že by se to mohlo v budoucnu změnit? A kdy bude mít Praha nějaké nové obousměrné vozy?
V kolejové pražské síti, tak jak je koncipovaná, obousměrné tramvaje nepotřebujeme. Tedy pokud vše jezdí tak, jak má. Nicméně je faktem, že tu máme rekonstrukce, opravy a výlukovou činnost. V takovém případě vůz nedojede na obratovou smyčku, a je proto nutné řešit, jak se může vrátit zpět. Tehdy se vkládají přenosné výhybky a je potřeba využít obousměrné tramvaje. V posledních letech je výluk sice opravdu hodně, ale kapacitně máme dostatek obousměrných tramvají KT8D5. Jde zhruba o pět desítek. Z mého pohledu není v současnosti obnova vozového parku v tomto ohledu třeba. Díky rekonstrukcím, které v minulosti proběhly, nám nynější „kátéčka“ ještě nějaký ten čas vydrží.
A co v případě například Libuše, kde smyčka trvale není?
Právě Libuš je jedním z příkladů místa, kde je v budoucnu v plánu prodloužení linky na Nové Dvory, s klasickou smyčkou, přebudovat úvratě na klasickou smyčku. Ani zde tedy obousměrné vozy nebudou již relativně brzy třeba.
O pražské MHD se hovoří jako o jedné z nejlepších na světě. Proč tomu tak je? Je to díky dobré koordinaci, přesnosti spojů, kvalitě cestování obecně? Nebo je to kompilát všeho dohromady?
Provoz MHD v jiných evropských městech je mnohem řidší než u nás. Pokud tu jízdní řády vůbec mají, ještě to neznamená, že to podle nich přijede. Stačí se také podívat na typické zážitky, které dnes a denně zažívají návštěvníci metropole. Přijdou na zastávku a první, co zjistí, je to, že tu visí nějaký jízdní řád, že jim spoj za chvilku jede.
A pokud to třeba ujede, že to jede za nějakou tu chviličku zase...
Ještě než se otevřelo metro, byl v Praze obrovský nápor na hromadnou dopravu. V té době jsme se naučili provozovat MHD na nejvyšší úrovni. Dnes hlavní město i díky tomu provozuje špičkovou MHD. Nutno dodat, že se necháváme hodnotit také v rámci standardů kvality, tedy souboru kritérií, která definují očekávanou úroveň kvality služby včetně přesnosti, informovanosti, komfortu a čistoty.
Plníte všechny tyto ukazatele na výbornou?
Ano. V současnosti jsme spíše ve stavu, že musíme vyvažovat, jakou kvalitu poskytujeme a jak je pak vnímána cestujícími.
Jste absolventem Střední průmyslové školy dopravní (SPŠD) v Praze. Spousta čtenářů možná netuší, že má dopravní podnik svou vlastní školu. Stojí současná mladá krev za to? Budou jednou řekněme v nabídce kvalitní pokračovatelé?
V současnosti jsou naše stavy naplněny a fluktuace je velmi nízká. Věkový průměr máme poměrně vysoký, to je pravda. Zrovna minulý týden jsem se byl podívat na SPŠD a musel jsem pana ředitele pochválit. Je tam obrovský posun v oborech, řeší se tam elektronika, IT, zkrátka moderní obory. Domluvili jsme se na větší četnosti praxí u nás. Vypadá to tedy dobře.
Stalo se vám někdy, klidně třeba v mládí či v dětství, že jste jel pražskou hromadnou dopravou bez platné jízdenky?
Samozřejmě. Pamatuju si, že jsem jel ze Strossmayerova náměstí na Dimitrák (dnešní Ortenovo náměstí – pozn. redakce) v Holešovicích do lidové školy umění. Konkrétně dvacet šestkou. Lístek stál tenkrát šedesát haléřů a já hodil do kasičky jen třicet. Pech byl v tom, že řidič viděl přes průhlednou kapsu, že jsem ho ošidil. Nu a pak jsem měl již tramvajenku. Většinu života služební.
