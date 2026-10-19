Deset korun denně. Na tolik vychází roční kupon na pražskou MHD, pokud jeho cenu rozpočítáme na celý rok. Za částku, kterou dnes člověk nechá za drobný nákup, může celý den jezdit metrem, tramvajemi i autobusy. A právě tahle cenovka se znovu dostává do centra debaty o budoucnosti pražské dopravy.
|
Dvě nová nástupiště a podchod! Smíchovské nádraží hlásí velký posun. Kdy bude hotovo?
Hlaváčkova volba
Roční kupon stojí 3650 korun a jeho cena se od roku 2015 nezměnila. Jednotlivé jízdenky přitom od ledna 2026 zdražily. Třicetiminutová jízdenka v aplikaci PID Lítačka vyjde na 36 korun, devadesátiminutová na 46 korun. Kdo ale cestuje pravidelně, může dál využívat výhodu dlouhodobého předplatného.
Právě cena ročního kuponu je nyní znovu předmětem diskuse. Petr Hlaváček, kandidát na pražského primátora za STAN, navrhuje změnu. „Počítám s mírnějším zdražením Lítačky, a to do pěti tisíc korun,“ uvádí Hlaváček. Je to málo, nebo moc?
Praha proti Evropě: Jiné město, jiná cenovka
Zatímco s ročním kuponem vyjde užívání pražské MHD v přepočtu jen na 304 korun měsíčně, měsíční kupony v jiných evropských metropolích stojí i několikanásobně více:
- Londýn: 162 eur (cca 3 950 Kč měsíčně)
- Amsterdam: 107 eur (cca 2 600 Kč měsíčně)
- Paříž: 77 eur (cca 1 900 Kč měsíčně)
|
Praha má lavičky s příběhem. Jedna připomíná Havla, jiná Foglara a další tajemnou lásku
„Roční“ Bratislava či Berlín
Závěrem se podívejme na střední Evropu. V Bratislavě vyjde roční kupon na 263 eur (přibližně 6400 korun), ve Varšavě se roční náklady na předplatné pohybují okolo devíti tisíc korun, ve Vídni 365 až 461 eur (8900 až 12 200 korun) a v Berlíně vyjde celoroční cestování dokonce na více než 18 tisíc korun.