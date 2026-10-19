Lítačka za 3 650 Kč je v Evropě raritou. Měla by Praha jízdné do budoucna zdražit?

David Halatka
David Halatka
  16:00
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V Praze lze služby spojené s kartou Lítačka vybavit ve Škodově paláci.

V Praze lze služby spojené s kartou Lítačka vybavit ve Škodově paláci. | foto: Veronika Reicheltová, Metro.cz

Zastávková tlačítka ve vozech pražské MHD. (červen 2026)
Zastávková tlačítka ve vozech pražské MHD. (červen 2026)
Zastávková tlačítka ve vozech pražské MHD. (červen 2026)
V loňském roce využilo pokutu se slevou 4500 cestujících.
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Roční kupon za 3650 korun, tramvají až na konec města a metrem zase zpátky. Pražané mají veřejnou dopravu za cenu, která v řadě evropských metropolí zní skoro neuvěřitelně. Jenže debata o zdražení Lítačky se vrací. Je pražské jízdné opravdu tak levné, nebo jen platíme za pohodlí méně, než bychom měli?

Deset korun denně. Na tolik vychází roční kupon na pražskou MHD, pokud jeho cenu rozpočítáme na celý rok. Za částku, kterou dnes člověk nechá za drobný nákup, může celý den jezdit metrem, tramvajemi i autobusy. A právě tahle cenovka se znovu dostává do centra debaty o budoucnosti pražské dopravy.

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Hlaváčkova volba

Roční kupon stojí 3650 korun a jeho cena se od roku 2015 nezměnila. Jednotlivé jízdenky přitom od ledna 2026 zdražily. Třicetiminutová jízdenka v aplikaci PID Lítačka vyjde na 36 korun, devadesátiminutová na 46 korun. Kdo ale cestuje pravidelně, může dál využívat výhodu dlouhodobého předplatného.

Právě cena ročního kuponu je nyní znovu předmětem diskuse. Petr Hlaváček, kandidát na pražského primátora za STAN, navrhuje změnu. „Počítám s mírnějším zdražením Lítačky, a to do pěti tisíc korun,“ uvádí Hlaváček. Je to málo, nebo moc?

V loňském roce využilo pokutu se slevou 4500 cestujících.

Praha proti Evropě: Jiné město, jiná cenovka

Zatímco s ročním kuponem vyjde užívání pražské MHD v přepočtu jen na 304 korun měsíčně, měsíční kupony v jiných evropských metropolích stojí i několikanásobně více:

  • Londýn: 162 eur (cca 3 950 Kč měsíčně)
  • Amsterdam: 107 eur (cca 2 600 Kč měsíčně)
  • Paříž: 77 eur (cca 1 900 Kč měsíčně)

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„Roční“ Bratislava či Berlín

Závěrem se podívejme na střední Evropu. V Bratislavě vyjde roční kupon na 263 eur (přibližně 6400 korun), ve Varšavě se roční náklady na předplatné pohybují okolo devíti tisíc korun, ve Vídni 365 až 461 eur (8900 až 12 200 korun) a v Berlíně vyjde celoroční cestování dokonce na více než 18 tisíc korun.

Máte roční kupon na pražskou MHD za 3 650 Kč?

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Témata: jízdné

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