Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  19:39
Sledovat Metro na Googlu
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se premiérově zpřístupní i zcela nové objekty. Do většiny z nich bude vstupné zdarma.
Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015). | foto:  František Vlček, MAFRA

Muzeum Prahy na Florenci
Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)
Vila při pohledu ze zahrady.
Schwarzenberský palác v době oprav.
7 fotografií

Obsah

Pražská muzejní noc 2026 se bude konat v sobotu 13. června. Od odpoledne do nočních hodin se pro milovníky umění a kultury otevřou nejen známá muzea a galerie, ale také další netradiční kulturní objekty. „Pražská muzejní noc je jedinečnou příležitostí ukázat Prahu jako město kultury, které žije i po setmění. Těší mě, že se každoročně daří zapojovat nové instituce i tisíce návštěvníků, kteří díky této akci objevují známá i méně známá místa z úplně jiné perspektivy,“ komentuje nadcházející muzejní svátek Tomáš Slabihoudek, radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch.

Muzeum Prahy na Florenci

Hlavní program a koncerty

Hlavním dějištěm muzejní noci bude Hlavní budova Muzea Prahy na Florenci, kde je pro návštěvníky připravený doprovodný program, koncerty, kreativní workshopy nebo relaxační zóna zcela zdarma. Večerní Florenc také rozzáří desetimetrový model Měsíce Lunalón, který pro tuto akci zapůjčila Hvězdárna a planetárium Brno. Další menší čtyřmetrový model bude umístěn na Mariánském náměstí spolu s infostánkem k celé akci.

„Letošní ročník je pro Muzeum Prahy výjimečný nejen proto, že konečně můžeme návštěvníky pozvat na expozici v naší zrekonstruované Hlavní budově, ale i proto, že příští rok se pustíme také do revitalizace náměstí před ní. Chceme, aby se toto místo opět stalo oblíbeným místem Pražanů pro setkávání, kulturní zážitky a společně trávené chvíle, a Pražská muzejní noc je pro to skvělou příležitostí,“ uvádí ředitel Muzea Prahy Ivo Macek.

  • Venkovní program před Hlavní budovou Muzea Prahy na Florenci začne v 16 hodin.
  • Čerstvě zrekonstruovaná novorenesanční budova se pro návštěvníky otevře v 18 hodin.
  • Na koncertním pódiu vystoupí během večera slovenská zpěvačka Timea, česká kapela Pexeso a skupina Lake Malawi.
  • Od 22 hodin bude probíhat videomapping.
Muzeum Prahy na Florenci
Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)
Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
Schwarzenberský palác v době oprav.
7 fotografií

Vstupné a novinky muzejní noci

Akce Pražská muzejní noc si získala popularitu nejen díky možnosti navštívit v netradiční čas známé či běžně nepřístupné kulturní objekty. Návštěvníci také oceňují možnost prohlédnout si velkou část expozic zcela zdarma, případně za zvýhodněné vstupné.

  • V letošním ročníku se poprvé připojí také Národní galerie Praha a Rothmayerova vila.
  • Doprovodný program připravuje například Signal Space v historické Staroměstské tržnici, který je letos poprvé součástí večerní akce. Návštěvníci se mohou těšit na imerzivní digitální výstavu ECHOES OF TOMORROW doplněnou o interaktivní zónu pro děti i výběr videomappingů Signal Festivalu. Vstupné bude od 18 do 23 hodin se slevou 25 %.

Celý program a informace ohledně vstupného jsou k nalezení na stránkách pořadatele.

Salmovský palác na pražském Hradčanském náměstí je novým prostorem Národní galerie.

Doprava na muzejní noc

V sobotu 13. června 2026 bude posílena doprava mezi jednotlivými lokalitami, kde má Pražská muzejní noc probíhat.

  • Na přesuny mezi kulturními institucemi bude možné využít také sdílená kola Rekola. Pro návštěvníky je nachystaný speciální slevový kód.

„Díky spojení sil všech zúčastněných muzeí a galerií, ale také zapojení Dopravního podniku hl. města Prahy a společnosti Rekola, které usnadňují dopravu mezi objekty, získává celá akce komunitní nádech a proměňuje Prahu v jeden velký muzejní festival,“ dodává Macek.

Kdy je vstup do Národního muzea zdarma?

Přestože Národní muzeum svou účast na letošním ročníku Pražské muzejní noci nepotvrdilo, zájemci o jeho zvýhodněnou návštěvu nemusejí zoufat. Tato nejvýznamnější česká muzejní instituce totiž nabízí pravidelné dny volného vstupu v rámci vlastního cyklu.

  • Vždy druhou neděli v měsíci je vstup do Národního muzea v Praze zdarma.
  • Nejbližší termín v roce 2026 je hned po muzejní noci, tedy v neděli 14. června.

Je však důležité mít na paměti, že volný vstup má své limity. Vstupenky nelze rezervovat předem, a pokud se naplní kapacita budovy, musí návštěvníci počkat ve frontě.

  • Bezplatný přístup se nevztahuje na výstavu Czech Press Photo, Dětské muzeum a památníky Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra a Jaroslava Ježka.
  • Všechny ostatní stálé expozice vám však budou plně k dispozici.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...

Dobrá zpráva pro české fanoušky. Na hokejové MS 2027 to budou mít kousek. Koho máme ve skupině?

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Hokejové mistrovství světa ještě neskončilo, ale fanoušci se mohou těšit už na to příští. Pokud se předpoklady potvrdí, budou to mít na MS 2027 opravdu jen kousek. Češi by totiž měli odehrát základní...

V panelovém domě na Karlovarsku došlo k výbuchu. Na místě zasahuje vrtulník

ilustrační snímek

K mimořádné události vyjížděly v sobotu odpoledne záchranné složky na Karlovarsku. V jednom z panelových domů v Toužimi došlo k výbuchu, který podle prvotních informací souvisel s manipulací s dosud...

6. června 2026  20:02,  aktualizováno  20:16

Centrem Brna dnes prošel duhový průvod Brno Pride Parade

Centrem Brna dnes proĹˇel duhovĂ˝ prĹŻvod Brno Pride Parade

Centrem Brna prošlo dnes odpoledne za doprovodu hudby asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončuje festival...

6. června 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

6. června 2026  19:39

Vesnicí roku na Vysočině je Osová Bítýška na Žďársku, o titul soutěžilo 18 obcí

ilustrační snímek

Vesnicí roku na Vysočině se letos stala Osová Bítýška na Žďársku. Obci s 950 obyvateli udělila hodnotitelská komise titul za péči o veřejný prostor, živou...

6. června 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chystáte se letět na dovolenou? Těchto 5 tipů vám ušetří čas, nervy i problémy

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících...

Letiště Praha radí, s jakým předstihem přijet na letiště, jak projít odbavením zavazadel a bezpečnostní kontrolou bez zádrhelů, nebo upozorňuje na rozdílné limity pro tekutiny v terminálech. Tato a...

6. června 2026  17:53

OBRAZEM: Nevidomí a jejich psi soutěžili v Liberci. Autobus byl oříšek

Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky....

Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících. Novinkou letos byla...

6. června 2026  17:32

Naši umělci nás nenechají stárnout, líčí ostravští fotografové provozující galerii

Fotografové a kurátoři Martin Popelář (vpravo) a Roman Polášek ve své Galerii...

Už pětadvacet let působí dvojice fotografů a kurátorů Roman Polášek a Martin Popelář v ostravské Fotografické galerii Fiducia. Na ploše šedesát metrů čtverečních představují práce výrazných osobností...

6. června 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Jezero Milada na Ústecku zaplnily tisíce lidí na festivalu věnovaném středověku

Jezero Milada na Ăšstecku zaplnily tisĂ­ce lidĂ­ na festivalu vÄ›novanĂ©m stĹ™edovÄ›ku

U jezera Milada na Ústecku se dnes sešly tisíce lidí na festivalu věnovaném středověku. Na prostranství u vody vzniklo bojiště, kde dobrovolníci připravili...

6. června 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

Tomáš Baťa byl podprůměrný žák s velmi špatnou docházkou, odhalují archivy

Zlínský okresní archiv vystavil originál matriky s narozením Tomáše Bati. Na...

Na první pohled je to jen velká stará kniha se zažloutlými listy popsanými úhledným písmem. Jde však o unikátní dokument: zlínskou matriku z let 1857 až 1879, v níž je zápis o narození Tomáše Bati....

6. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

OBRAZEM: Příroda, kempy i pláže. Okolo přehrady Rozkoš otevřeli nový cyklookruh

Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice.

Po víc než šestnácti letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Devatenáct kilometrů převážně nových asfaltek...

6. června 2026  16:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Největší událost v historii diecéze. Blahořečili dva kněze popravené komunisty

Na brněnské výstaviště v sobotu 6. června 2026 zamířily tisíce věřících na...

V Brně se v sobotu sešlo přes 13 tisíc věřících, aby se zúčastnili události, která nemá obdoby. Sobotní mší vyvrcholil proces blahořečení dvou umučených kněží Jana Buly a Václava Drboly. Muži, které...

6. června 2026  8:02,  aktualizováno  16:28

Patnáctý ročník Metalfestu graduje v amfiteátru Lochotín. Přijely tisíce lidí

Kapela Moonlight Haze vystoupila v sobotu na festivalu Metalfest Open Air v...

Tisíce příznivců tvrdé hudby z Česka i ze zahraničí se sjely do Plzně na patnáctý ročník Metalfestu, který se tradičně koná v amfiteátru Lochotín. Akce začala v pátek a trvá do neděle.

6. června 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.