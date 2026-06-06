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Pražská muzejní noc 2026 se bude konat v sobotu 13. června. Od odpoledne do nočních hodin se pro milovníky umění a kultury otevřou nejen známá muzea a galerie, ale také další netradiční kulturní objekty. „Pražská muzejní noc je jedinečnou příležitostí ukázat Prahu jako město kultury, které žije i po setmění. Těší mě, že se každoročně daří zapojovat nové instituce i tisíce návštěvníků, kteří díky této akci objevují známá i méně známá místa z úplně jiné perspektivy,“ komentuje nadcházející muzejní svátek Tomáš Slabihoudek, radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch.
Hlavní program a koncerty
Hlavním dějištěm muzejní noci bude Hlavní budova Muzea Prahy na Florenci, kde je pro návštěvníky připravený doprovodný program, koncerty, kreativní workshopy nebo relaxační zóna zcela zdarma. Večerní Florenc také rozzáří desetimetrový model Měsíce Lunalón, který pro tuto akci zapůjčila Hvězdárna a planetárium Brno. Další menší čtyřmetrový model bude umístěn na Mariánském náměstí spolu s infostánkem k celé akci.
„Letošní ročník je pro Muzeum Prahy výjimečný nejen proto, že konečně můžeme návštěvníky pozvat na expozici v naší zrekonstruované Hlavní budově, ale i proto, že příští rok se pustíme také do revitalizace náměstí před ní. Chceme, aby se toto místo opět stalo oblíbeným místem Pražanů pro setkávání, kulturní zážitky a společně trávené chvíle, a Pražská muzejní noc je pro to skvělou příležitostí,“ uvádí ředitel Muzea Prahy Ivo Macek.
- Venkovní program před Hlavní budovou Muzea Prahy na Florenci začne v 16 hodin.
- Čerstvě zrekonstruovaná novorenesanční budova se pro návštěvníky otevře v 18 hodin.
- Na koncertním pódiu vystoupí během večera slovenská zpěvačka Timea, česká kapela Pexeso a skupina Lake Malawi.
- Od 22 hodin bude probíhat videomapping.
Vstupné a novinky muzejní noci
Akce Pražská muzejní noc si získala popularitu nejen díky možnosti navštívit v netradiční čas známé či běžně nepřístupné kulturní objekty. Návštěvníci také oceňují možnost prohlédnout si velkou část expozic zcela zdarma, případně za zvýhodněné vstupné.
- V letošním ročníku se poprvé připojí také Národní galerie Praha a Rothmayerova vila.
- Otevřený bude také Schwarzenberský palác, Šternberský palác, Salmovský palác a Klášter sv. Anežky České.
- Doprovodný program připravuje například Signal Space v historické Staroměstské tržnici, který je letos poprvé součástí večerní akce. Návštěvníci se mohou těšit na imerzivní digitální výstavu ECHOES OF TOMORROW doplněnou o interaktivní zónu pro děti i výběr videomappingů Signal Festivalu. Vstupné bude od 18 do 23 hodin se slevou 25 %.
Celý program a informace ohledně vstupného jsou k nalezení na stránkách pořadatele.
Doprava na muzejní noc
V sobotu 13. června 2026 bude posílena doprava mezi jednotlivými lokalitami, kde má Pražská muzejní noc probíhat.
- Na přesuny mezi kulturními institucemi bude možné využít také sdílená kola Rekola. Pro návštěvníky je nachystaný speciální slevový kód.
„Díky spojení sil všech zúčastněných muzeí a galerií, ale také zapojení Dopravního podniku hl. města Prahy a společnosti Rekola, které usnadňují dopravu mezi objekty, získává celá akce komunitní nádech a proměňuje Prahu v jeden velký muzejní festival,“ dodává Macek.
Kdy je vstup do Národního muzea zdarma?
Přestože Národní muzeum svou účast na letošním ročníku Pražské muzejní noci nepotvrdilo, zájemci o jeho zvýhodněnou návštěvu nemusejí zoufat. Tato nejvýznamnější česká muzejní instituce totiž nabízí pravidelné dny volného vstupu v rámci vlastního cyklu.
- Vždy druhou neděli v měsíci je vstup do Národního muzea v Praze zdarma.
- Nejbližší termín v roce 2026 je hned po muzejní noci, tedy v neděli 14. června.
Je však důležité mít na paměti, že volný vstup má své limity. Vstupenky nelze rezervovat předem, a pokud se naplní kapacita budovy, musí návštěvníci počkat ve frontě.
- Bezplatný přístup se nevztahuje na výstavu Czech Press Photo, Dětské muzeum a památníky Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra a Jaroslava Ježka.
- Všechny ostatní stálé expozice vám však budou plně k dispozici.