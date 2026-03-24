„RTMS opakovaným působením pulzů magnetického pole ovlivňuje aktivitu nervových buněk v přesně určené oblasti mozkové kůry. Metodu doporučujeme především při léčbě depresivních a úzkostných poruch. Pro pacientku nepředstavuje systémovou zátěž, nepůsobí na celé tělo, ale pouze na vybrané oblasti mozku. Navíc je velmi šetrná a nemá vliv na schopnost ženy okamžitě po sezení fungovat, řídit nebo pečovat o dítě,“ popisuje Antonín Šebela, primář Centra perinatální duševní péče v Praze 4, kdeneinvazivní neurostimulační metodu provádějí.
Velká kovová osmička
Ženy, které o tento druh léčby projeví zájem, nejprve absolvují vyšetření lékařem, který rozhodne, zda je pro ně tento druh terapie vhodný. Léčba je většinou velmi dobře tolerována, případné nežádoucí účinky se vyskytují v malém procentu případů a většinou rychle odezní. Kontraindikací je přítomnost kovových předmětů v hlavě nebo kardiostimulátor.
Terapie samotná má pak podle Šebely konkrétně probíhat zhruba takto: „Představte si to jako krátký odpočinek v pohodlném křesle. K hlavě vám přiložíme speciální magnetickou cívku, která vypadá trochu jako velká osmička. Aplikace trvá dvacet až čtyřicet minut, může být nezvyklá, ale neměla by být bolestivá. V rámci léčby je vždy naplánováno dvacet až třicet sezení.“
Denní stacionář se teprve chystá
Centrum perinatální duševní péče je v České republice průkopníkem v oblasti komplexní podpory duševního zdraví v těhotenství a po porodu a dosud zůstává jediným zařízením svého druhu. Poskytuje propojenou péči napříč obory – od psychiatrie a psychoterapie přes specializovaný program sesterské péče pro těhotné a kojící ženy až po služby porodní asistentky. Klientkám nabízí také vstřícné a praktické zázemí, včetně dětské herny, kuchyňky, společenského prostoru nebo míst pro kojení a přebalování.
Do budoucna zde plánují další rozvoj, mimo jiné vznik denního stacionáře pro těhotné a ženy s malými dětmi či rozšíření péče o služby adiktologa se zaměřením na perinatální období. Nově zde funguje i poradna sociální pracovnice, o jejíž podporu má být mezi ženami i rodinami značný zájem.
„Hned po otevření v roce 2024 k nám začaly přijíždět maminky opravdu z celé republiky. O to větší radost mám, že dnes můžeme pomoc dál rozšiřovat a nabídnout ženám s depresí i tuto šetrnou a osvědčenou metodu. Budu ráda, pokud si z toho vezmou příklad i další kraje a přidají se k nám,“ říká náměstkyně pražského primátora pro oblast sociální a zdravotní péče Alexandra Udženija.
Zahrada pro duši
Centrum je součástí nové příspěvkové organizace hlavního města Zahrada pro duši, jejímž oficiálně deklarovaným posláním je vytvořit síť dostupné komplexní péče o duševní zdraví Pražanů. Více informací naleznete na webu zahradaprodusi.cz.
