Pražská tramvaj 52T táhla havarovanou „tétrojku". Bezchybný odtah se však nekonal

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  12:31
V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici, tramvaj linky číslo 9 vjela do nesprávného směru a narazila do jiného vozu, což mělo za následek vykolejení obou souprav. Ani potom však nebyl nehodám konec. Při přejezdu křižovatkou Flora totiž později došlo k vykolejení havarijního podvozku tramvaje, která přijela na pomoc.
Na místě zasahovaly všechny záchranné složky – hasiči, policie i pracovníci Dopravního podniku hlavního města Prahy, kteří odklízeli následky nehody a zajistili vyproštění tramvají zpět na koleje. Jednu osobu museli záchranáři ošetřit kvůli život neohrožujícím zraněním.

Špás za statisíce

Tramvajové linky číslo 2, 9, 18, 22 a 23 jezdily víc než dvě hodiny odklonem. Škoda na tramvajích činí podle předběžných odhadů šest set tisíc korun. „Provedená zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.

Perlička pro šotouše

O zajímavou situaci ovšem šlo i z pohledu fanoušků MHD: Vůz T3SU #7001, který po nehodě skončil usazený na havarijním podvozku, totiž odtahoval jeden z nejnovějších přírůstků pražské tramvajové flotily – moderní novinka 52T #9501. Tu ovšem cestou do Ústředních dílen Dopravního podniku rovněž potkala nehoda.

„Při průjezdu křižovatkou Flora došlo na zákrytu z takzvaných kočičích hlav k vykolejení předmětného havarijního podvozku. O usazení zpět na koleje se musel postarat jeřáb, provoz pravidelných tramvajových linek byl tři čtvrtě hodiny omezen,“ uvádí tým fanouškovského projektu Mobilní tabla.

Tramvaj je kolos a z kolejí opravdu neuhne! V Praze přišel po střetu o život další chodec

Pražská tramvaj 52T táhla havarovanou „tétrojku". Bezchybný odtah se však nekonal

1. října 2025  12:31

