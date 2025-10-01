Na místě zasahovaly všechny záchranné složky – hasiči, policie i pracovníci Dopravního podniku hlavního města Prahy, kteří odklízeli následky nehody a zajistili vyproštění tramvají zpět na koleje. Jednu osobu museli záchranáři ošetřit kvůli život neohrožujícím zraněním.
Špás za statisíce
Tramvajové linky číslo 2, 9, 18, 22 a 23 jezdily víc než dvě hodiny odklonem. Škoda na tramvajích činí podle předběžných odhadů šest set tisíc korun. „Provedená zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.
Perlička pro šotouše
O zajímavou situaci ovšem šlo i z pohledu fanoušků MHD: Vůz T3SU #7001, který po nehodě skončil usazený na havarijním podvozku, totiž odtahoval jeden z nejnovějších přírůstků pražské tramvajové flotily – moderní novinka 52T #9501. Tu ovšem cestou do Ústředních dílen Dopravního podniku rovněž potkala nehoda.
„Při průjezdu křižovatkou Flora došlo na zákrytu z takzvaných kočičích hlav k vykolejení předmětného havarijního podvozku. O usazení zpět na koleje se musel postarat jeřáb, provoz pravidelných tramvajových linek byl tři čtvrtě hodiny omezen,“ uvádí tým fanouškovského projektu Mobilní tabla.
