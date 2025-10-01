Na místě zasahovaly všechny záchranné složky – hasiči, policie i pracovníci Dopravního podniku hlavního města Prahy, kteří odklízeli následky nehody a zajistili vyproštění tramvají zpět na koleje. Jednu osobu museli záchranáři ošetřit.
Špás za statisíce
Tramvajové linky číslo 2, 9, 18, 22 a 23 jezdily víc než dvě hodiny odklonem. Škoda na tramvajích činí podle předběžných odhadů 600 tisíc korun. „Provedená zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.
Perlička pro šotouše
O zajímavou situaci ovšem šlo i z pohledu fanoušků MHD: Vůz T3SU 7001, který po nehodě skončil usazený na havarijním podvozku, totiž odtahoval jeden z nejnovějších přírůstků pražské tramvajové flotily – moderní novinka 52T. Soupravu ovšem cestou do Ústředních dílen Dopravního podniku rovněž potkala nehoda.
„Při průjezdu křižovatkou Flora došlo na zákrytu z takzvaných kočičích hlav k vykolejení předmětného havarijního podvozku. O usazení zpět na koleje se musel postarat jeřáb, provoz pravidelných tramvajových linek byl tři čtvrtě hodiny omezen,“ uvádí tým fanouškovského projektu Mobilní tabla.
Zajímavostí je také to, že je nabouraná „tétrojka“ historicky první vyrobený vůz typu Tatra T3SU pro Prahu, Proto jde o skutečný unikát.
|
Tramvaj je kolos a z kolejí opravdu neuhne! V Praze přišel po střetu o život další chodec