Ztracenka, o které bude řeč níže, je menší svahovitý park na Karlově – v místě, kde se střetávají důležité historické děje i objekty pražských i českých dějin.
Duch Alberta Einsteina
Jak název napovídá, park je doslova ztracený mezi Nuselským mostem, rušnou magistrálou, albertovským komplexem škol a ústavů a porodnicí i léčebnou pro alkoholiky U Apolináře. Pokud sem nemíříte záměrně, můžete při procházce ztracenou zahradní oblast zcela minout bez povšimnutí.
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A jak se sem dostat? Cestu ke Ztracence můžete zvolit z několika stran. Nejpohodlnější je od metra I. P. Pavlova kolem porodnice U Apolináře a než dojdete k Muzeu policie na Karlově, zahněte vpravo mezi obě budovy matematicko-fyzikální fakulty, ano, těmi, kde v roce 1911 pár měsíců vyučoval fyzik Albert Einstein. Jestli i on nacházel uklidnění v zapadlém koutě Karlova, o tom se kroniky nezmiňují.
Široké schodiště vás přivede k tenisovým kurtům, na jejichž rohu objevíte nápis Ztracenka a úzká cesta vás po pár metrech nasměruje už přímo do parku.
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Po tom samém schodišti, ale zdola, se sem dostanete od areálu lékařských vysokých škol na Albertově, kde se 17. listopadu 1989 konala památná demonstrace studentů a odkud se pak průvod vydal přes Vyšehrad na Národní třídu.
Od Albertova vystoupáte do Ztracenky i postranní Horskou ulicí, ta se ovšem nyní rekonstruuje a mřížová vrátka do parku jsou zamčená.
Další vstup je hned u vchodu do komplexu Muzea policie, těsně před ním zahnete vpravo dolů do prostor Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha.
Kam vedou tajemné dveře
Původní zahrada patřící ke klášteru na Karlově sloužila s největší pravděpodobností jako místo pro pěstování ovoce a zeleniny. Obdobnému účelu ale sloužil prudší svah i v minulém století, část využívala pro hodiny „pozemků“ nedaleké základní škole v Legerově ulici.
Ještě v devadesátých letech se v relativně necivilizované Ztracence bobovalo, ti, kteří navštěvovali základnu k Legerově ulici v dávnějších časech, vzpomínají, že se tu odehrávala v případě hezkého počasí některé vyučovací hodiny. Jedna z učitelek dokonce pro děti vymyslela hru Pepa Ztracenka. Inspirovaly ji dveře ve zdi, za kterými se dle vyprávění odehrávaly tajemné děje a strašilo tam.
V parku najdete například strom srbsko-českého přátelství, kousek od něho je i Pomník obětem dvou totalitních režimů.
Okolí plné tajemna i dějin
Ztracenka číslo 3
Jak už bylo na začátku řečeno, v Česku jsou Ztracenky tři. Vedle té trampské na Vltavě a zahradním ztraceném ráji klidu na Karlově má hlavní město ještě třetí Ztracenku. Říká se tak zastrčené cestě na svahu pod Letenskou plání.