„Přála bych si, aby byly toalety v pražském metru zdarma, například pro držitele Lítačky, seniory a děti. Veřejné toalety jsou základní službou, která zpříjemňuje město všem.“ S tímto tvrzením přispěchala před necelými dvěma měsíci Edita Janečková, tehdejší kandidátka na starostku Prahy 3, v současnosti již nově zvolená zastupitelka této městské části. Jelikož se tak stalo na sociálních sítích, není příliš překvapivé, že si od několika uživatelů vyslechla slova o naivitě. Spousta lidí ale byla z nápadu nadšena.
Bumerangové téma
Záchody zdarma jsou věčné (nejen) předvolební téma. Návrh, aby držitelé Lítačky, senioři a děti mohli využívat toalety v pražském metru bez placení, se v politických debatách objevuje opakovaně. S nadsázkou se dá říct, že se vrací jako bumerang. Nyní ho sice znovu otevřela Edita Janečková, bezplatné toalety v metru pro držitele Lítačky však už v roce 2022 prosazoval tehdejší magistrátní náměstek Adam Scheinherr.
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Nejen o WC, ale také o celé pražské MHD zdarma hovořila v roce 2018 také kandidátka na pražskou primátorku Marta Semelová. V kampani v roce 2022 si s tématem pohrávala i politička a dlouholetá obhájkyně lidských práv Anna Šabatová. Je ale reálně možné něco podobného někdy v metropoli prosadit?
Rozhodnutí je na městu
Zda se z opakovaného politického slibu stane skutečnost, závisí především na vedení hlavního města. Pražský magistrát v odpovědi na dotazy redakce upozornil, že toalety v metru spadají do kompetence Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), a to včetně finanční rozvahy. Samotné rozhodnutí o zavedení bezplatného vstupu je však podle magistrátního mluvčího Víta Hofmana politickou otázkou.
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Podobně se vyjadřuje také mluvčí DPP Daniel Šabík. Podle něj dopravní podnik nerozhoduje o tom, zda bude pražská MHD zdarma, kolik budou stát jízdenky a kupony ani zda budou toalety v rámci systému bezplatné. To vše je podle něj v rukou vedení hlavního města.
Zdarma neznamená bez nákladů
Zavedení bezplatných toalet by nicméně znamenalo další výdaje na provoz služby.
„Zadarmo znamená, že náklady na zajištění provozu dané služby bude muset plně hradit někdo jiný,“ upozorňuje Šabík. Zároveň připomněl, že roční kupon na pražskou MHD stojí 3 650 korun, tedy v přepočtu deset korun na kalendářní den. Podle něj má Praha ve srovnání s ostatními krajskými městy dlouhodobě nejlevnější MHD, přestože provozuje rozsáhlou dopravní síť s hustým provozem.
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Právě otázka financování tak bude pro případné zavedení bezplatných toalet zásadní. Janečková odhadla roční náklady na nižší desítky milionů korun. Tento odhad však sám o sobě neznamená, že město částku vyčlení nebo že se na bezplatném provozu podaří dohodnout.
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Kde jsou v pražském metru uzavřené toalety?
Podle přehledu z 12. října 2026 jsou některé veřejné toalety v pražském metru z technických důvodů uzavřeny do odvolání. Nejvíce uzavírek se týká linky B.
|Linka metra
|Stanice
|A
|Flora
|A
|Strašnická
|A
|Nemocnice Motol
|B
|Kolbenova
|B
|Vysočanská
|B
|Palmovka
|B
|Invalidovna
|B
|Křižíkova
|B
|Florenc
|B
|Smíchovské nádraží
|B
|Hůrka
|B
|Lužiny
|B
|Stodůlky
|C
|Vyšehrad
|C
|Florenc