Pražské metro na trase B čeká změna, která může ulevit tisícům lidí denně. Dopravní podnik společně s organizátorem dopravy plánuje zkrátit intervaly mezi spoji v ranní špičce. Místo současných zhruba 140 sekund by vlaky nově mohly jezdit každé dvě minuty. Vyplývá to z Plánu dopravní obslužnosti hlavního města na roky 2026 až 2030. Změny jsou zatím ve fázi plánování.
Kratší intervaly mají ulevit přetížené lince
Právě béčko patří dlouhodobě k nejvytíženějším linkám v metropoli. Největší nápor přichází nejen v samotné špičce, ale i na jejích okrajích.
Zkrácení intervalů by tak mohlo znamenat citelné zlepšení – méně přeplněné soupravy i plynulejší odbavení cestujících na nástupištích.
Bez modernizace to nepůjde
Háček je ale v technice. Hustší provoz si vyžádá modernizaci zabezpečovacího zařízení, a to jak přímo ve vlacích, tak i v infrastruktuře tratě. Bez toho není možné intervaly bezpečně zkrátit. Součástí plánu je také přesun části souprav z linky A na trasu B.
Do budoucna se počítá s ještě výraznějším posílením. Jakmile dojde k automatizaci linky C, její současné vlaky by se mohly přesunout právě na trasu B.
To by znamenalo další navýšení kapacity a potenciálně ještě kratší intervaly.
Změny už začaly mimo špičku
První krok už cestující zaznamenali. Mimo špičku se intervaly na trase B zkrátily z pěti minut na čtyři. I když jde o méně nápadnou změnu, v součtu znamená více spojů během dne.